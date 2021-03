"Nous sommes la Belgique aussi" : le mal logement des personnes sans-papiers

Depuis quelques jours, la campagne de sensibilisation #WeAreBelgiumToo souhaite insister sur le fait que les personnes sans-papiers “sont aussi la Belgique”, sous la forme d'une lettre ouverte des personnes sans-papiers adressée à leur voisinage et aux autorités belges :

Régulièrement, nous nous croisons. Vous nous connaissez comme la mère d’un.e camarade de classe de votre enfant, comme l’épicier du coin de la rue, la personne qui fait le ménage dans vos bureaux ou qui dépanne votre chaudière. Comme vous, nous travaillons, nous payons un loyer, nous trions nos déchets, …

La campagne rappelle, dans ces revendications, l’importance du "respect des droits humains et en particulier celui des enfants sans-papiers, au même titre que ceux de tous les enfants. À commencer par un accès effectif et égal à l’éducation, à la vie familiale et à un niveau de vie décent".

Les oublié.es de la pandémie

Véronique Oruba, membre de la campagne, militante syndicaliste belge et secrétaire nationale du Mouvement Ouvrier Chrétien, explique : "Les personnes sans-papiers sont invisibilisées. Cette campagne nationale qui a démarré le 10 mars 2021 a avant tout pour but de solidariser la population avec les sans-papiers".

Depuis le début de la crise sanitaire, en mars 2020, "on demande aux politiques la régularisation, que la situation des personnes sans-papiers devienne une priorité. On sait très bien que cela doit se faire dans la transparence, de façon individuelle sur base de critères précis". Parmi ces critères, il y a l’ancrage durable, être en Belgique depuis minimum cinq ans, avoir des enfants qui vont à l’école, etc. "Nos revendications ne sont pas excessives et correspondent à des situations de personnes qui sont ici depuis des années sans identité", continue Véronique.

"Avec le Covid, c’est qu’on aurait pu au moins leur accorder un titre de séjour pour qu’ils et elles puissent se faire tester et vacciner. C’est vraiment nier qu’il y a 150.000 personnes qui restent dans des situations sanitaires inhumaines et qui continuent à travailler dans la clandestinité", souligne-t-elle.

Femme et sans-papier : double peine

Henriette a une trentaine d’année et est d’origine congolaise. Elle lutte pour obtenir des papiers et vivre en toute légalité en Belgique. Elle est engagée au sein du collectif Voix des Sans Papiers (VSP) qui travaille collectivement sur la régularisation mais aussi sur l'occupation de bâtiments par les personnes sans-papiers. 90 femmes, hommes et enfants de différentes nationalités occupent des bâtiments vides depuis 2014 et ont déjà déménagé quinze fois. Véronique Oruba précise : "Les citoyen.nes, quand ils et elles voient une occupation, sont toujours un peu sceptiques au début, ensuite ils et elles s’habituent et deviennent solidaires car tout se passe bien".

Véronique observe qu'il n’est pas facile pour les femmes de s’exprimer. "Dans les occupations de bâtiments vides, parfois les femmes sont mises de côté, elles doivent être vigilantes, il faut surtout les soutenir".

Énormément de femmes sans-papiers travaillent comme garde d’enfants, femme d’ouvrage, voire les deux en même temps. Elles forment un groupe particulièrement vulnérable au vu des discriminations qu’elles vivent au quotidien en tant que "femmes" et "sans-papiers". La ligue des travailleuses domestiques de la CSC-MOC Bruxelles visibilise leur combat pour leurs droits.

Les enfants sans-papiers, des enfants comme les autres

La coordination des sans papiers, l'un des collectifs qui participe à la campagne, explique dans ses revendications en ligne que "beaucoup d’enfants de sans-papiers sont nés en Belgique ou dans d’autres pays européens. Et s’ils ont moins de trois ans, ils n’ont pas le droit de s’inscrire à une garderie ou à la crèche."

Henriette a surtout peur pour les enfants qui sont les premiers à subir les conséquences des expulsions. "On oublie qu’il y a des personnes, des enfants notamment, qui ont besoin de stabilité et que pour pouvoir entamer des procédures administratives, il faut pouvoir démontrer un certain ancrage qu’on a dans un lieu donné." En Belgique, c’est effectivement un des critères pour obtenir une régularisation. Elle ajoute, à propos des occupations et des expulsions, que "pour les enfants c’est particulièrement difficile de trouver un endroit, de le faire sien, de s’y projeter et ensuite de devoir partir comme ça."

