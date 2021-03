Monique Hars, la nature comme refuge

Il y 4 ans, Monique Hars a rejoint le réseau WOK en transition (des communes de Wezembeek-Oppem et Kraainem). "Ça a été une découverte pour moi, j’ai rencontré des tas de jeunes avec des enfants, qui ont vraiment envie de changer le monde. Je leur ai proposé de faire des balades nature pour eux. Je me suis lancée et là, c’est un public tout à fait différent."

Après ses études de médecine, Monique Hars devient docteure. Elle garde une grande place dans sa vie pour les balades. Mais elle veut aller plus loin… "J’ai suivi la formation de guide nature que j’ai terminée en 2001." Elle commence à guider pour la commission ornithologique de Watermael-Boitsfort , dont elle est membre. "Le public y est essentiellement formé de personnes de mon âge. (Elle rit) Mon souhait a toujours été de pouvoir amener des plus jeunes à ce genre de choses, mais c’est compliqué parce que c’est le dimanche matin."

Monique Hars a 66 ans, elle est médecin généraliste et guide nature. De ses yeux malicieux, elle nous explique l’histoire de sa passion pour les arbres, les feuilles, les oiseaux, les fleurs, les papillons… "Quand j’étais enfant, la nature était mon terrain de jeux, de découvertes, de détente. J’étais la petite dernière d’une fratrie de trois et mon frère m’entraînait partout dans les terrains vagues. Il a étudié la biologie et s’est intéressé aux papillons, ça a été un facteur déclenchant. On avait des tas de terrariums à la maison, on a toujours été proches des animaux."

Un modèle de résilience

Mars 2020 et la pandémie sont venus bousculer les plans de tout le monde, y compris ceux de Monique Hars et de ses balades guidées. Les inégalités ont augmenté durant cette période. Paradoxalement, le confinement a été synonyme de prise de conscience de l’importance de la nature pour de nombreuses personnes. "On a quand même eu la grande chance d’avoir un temps exceptionnel, la nature renaissait, il y avait un calme… Je me suis dit ‘enfin, on peut entendre la nature et pas les voitures’."

Le chant des oiseaux, les bourgeons, les feuilles aux 1000 couleurs, il suffit de quelques pas dans la forêt, sur un chemin de montagne ou au parc pour se sentir mieux. C’est prouvé, la fréquentation de la nature renforce l’immunité et apporte une forme d’apaisement (et là on a autant besoin de l’un que de l’autre !). La randothérapie est d’ailleurs de plus en plus tendance.

En tant que médecin, Monique Hars a bien entendu un avis sur la question. "Je crois qu’il faut vraiment approfondir le concept de santé global, notre santé qu’elle soit psychologique ou physique est dépendante de la santé de l’environnement. Tout ça fait un tout et c’est ça qu’il faut comprendre. Ça me tarabuste depuis des années, ça m’a vraiment fait plaisir de rencontrer ce groupe de transition et de voir que jeunes s’intéressent à ce problème."

Je n’ai d’ailleurs jamais vu autant de personnes se balader dans ma rue, ni jamais croisé autant de gens qui s’arrêtent, qui regardent les petites choses. Je pense que les personnes ont repris conscience de leur environnement

Pour elle, la nature est un modèle de résilience parce qu’elle s’adapte à tout. "J’insiste très fort, quand je guide sur le fonctionnement de la nature, comprendre ce qu’est un écosystème, comprendre pourquoi on le dérange et quel est notre impact sur celui-ci… On ne doit pas faire n’importe quoi."