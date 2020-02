Mexique : Juarez, "la ville qui tue les femmes"

L’artiste féministe, Isabel Cabanillas, a été assassinée ce samedi 18 janvier à Juarez au Mexique. Elle rentrait chez elle à vélo quand elle a reçu plusieurs balles dans la tête. Elle est la dernière victime d’un long décombre macabre qui s’égrène mois par mois. En décembre dernier, quatre serveuses avaient été assassinées dans un bar.

Dans cette ville, située dans l’Etat de Chihuahua, à la frontière avec les Etats-Unis, on dénombre plus de 1000 femmes assassinées depuis 1993 et plusieurs centaines de disparues. Jean-Christophe Rampal, journaliste et spécialiste de l’Amérique latine, a sorti un livre à ce sujet en 2005 intitulé "La ville qui tue les femmes : Enquête à Ciudad Juarez". On y apprend que Juarez est considérée comme la "capitale mondiale du féminicide". Des meurtres qui s’exercent dans une grande impunité car, souvent, les enquêtes n’aboutissent pas. Les cartels créent un climat extrêmement violent dans la ville, des dizaines d’homicides ont eu lieu à Juarez depuis le début de l’année.

Selon les organisations présentes sur place, ces violences genrées pourraient s’expliquer par la présence des cartels qui cibleraient spécifiquement les femmes pour les emmener dans des réseaux de prostitution avant de les assassiner. La découverte de plusieurs fosses communes autour de la ville a permis de soutenir encore plus cette terrible hypothèse, celle de "féminicides en série"

"Epidémie de féminicides"

Tout le pays est touché par cette problématique, le quotidien espagnol La Vanguardia parlait en 2019 d’une "épidémie de féminicides" au Mexique. Selon le journal, 470 Mexicaines ont été tuées au cours des six premiers mois de 2019. Des chiffres en hausse depuis plusieurs années.

Les Mexicain.e.s se mobilisent en masse contre ces violences et des manifestations ont été organisées dans tout le Mexique en janvier après le meurtre d’Isabel Cabanillas qui était très active au sein du groupe Hijas de su Maquilera, une organisation qui lutte pour les droits des femmes et réclame justice pour toutes les disparues et assassinées, rapporte le site Les Terriennes. Le slogan "Pas une de plus", mot d’ordre de ralliement contre les féminicides en Amérique latine, a été une nouvelle fois scandé. Le meurtre d’Isabel Cabanillas fait l’objet d’une enquête.

L’ONU explique que les féminicides sont majoritairement commis par des hommes. S’il s’agit souvent d’un compagnon ou ex-compagnon, ce sont aussi des meurtres liés à la traite d’êtres humains ou aux gangs.

Dans le monde entier, ce ne sont donc pas les villes qui tuent les femmes. Ce sont surtout les hommes qui y habitent.

