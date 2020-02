Meghan Markle, une femme "trop" libre

Une chronique de Marie Cappart

Il était une fois... un couple princier qui avait décidé de s’affranchir de ses obligations mondaines et de partir vivre loin.

Le sujet a fait la Une de tous les médias : le Prince Harry et Meghan Markle, respectivement Duc et la Duchesse de Sussex, ont décidé de se retirer de leurs obligations officielles et de partager leur temps entre le Royaume-Uni et le Canada. Dans les minutes et les jours qui ont suivi l'annonce du départ du couple princier, les critiques ont fusé et elles ont principalement visé la princesse. Une princesse qui a été transformée d’un coup de baguette magique sexiste en sorcière, c’est-à-dire en une femme qui perturbe l’ordre établi.

La marionnette a les lèvres gonflés et les cheveux typés, autant de stéréotypes racistes. Le message est clair : il est permis de se moquer de la Duchesse pour ses origines

Meghan Markle accablée de tous les torts

“Profiteuse”,”ingrate” ,”voulant le beurre et l’argent du beurre”, Meghan Markle a été insultée, notamment sur les réseaux sociaux, et a été accusée d’arracher son mari à son pays comme ci celui-ci n’avait rien à dire dans leur destin. Trop indépendante, d’origine étrangère (elle est américaine), racisée, Meghan Markle dérange.

L’important n’est pas tant le départ du couple princier mais ce que cet événement dit de notre société patriarcale. Sans nier le fait que le couple royal fait partie d’une catégorie sociale privilégiée, ni fermer les yeux sur certains arrangements de communication entre les Windsor et les médias, il s’agit tout de même d’observer que les attaques visent systématiquement une femme qui a, pour ses détracteurs, le tort d’être afro-américaine et féministe. L'émission satirique britannique “Spitting Image” a créé un personnage à son effigie. La marionnette a les lèvres gonflés et les cheveux typés, autant de stéréotypes racistes. Le message est clair : il est permis de se moquer de la Duchesse pour ses origines.

Les attaques racistes et sexistes à l’encontre de Meghan Markle sont présentes dans les articles et les réseaux sociaux depuis l’officialisation de leur relation en 2017, certaines critiques acerbes sous-entendant déjà à l’époque qu’en vertu de ses origines, elle ne pourrait jamais s’adapter à son nouvel environnement.

D’autant plus que la princesse affiche des opinions sociétales tranchées. Son indépendance est également critiquée : Meghan Markle est blâmée pour avoir travaillé. Pire, elle ose même se mêler de politique. Lors de la visite du Président Trump en Grande-Bretagne, la princesse avait clairement fait savoir son appréciation négative du Président américain, ce qui n’avait pas plu à tout le monde.

La dualité “bonne princesse/méchante princesse” se mélange également aux étiquettes “bonne ou mauvaise mère” avec des remarques sur la manière dont elle s’occupe de son enfant

N’oublions pas le rôle des médias, essentiellement de la presse tabloïd, qui a également jeté de l’huile sur le feu en comparant Kate Middleton et Meghan Markle.

La presse attribue l’étiquette de “bonne princesse” à la première, et de “mauvaise” princesse à Meghan Markle. La dualité “bonne princesse/méchante princesse” se mélange également aux étiquettes “bonne ou mauvaise mère” avec des remarques sur la manière dont elle s’occupe de son enfant. Cet acharnement de la presse people sur Meghan Markle lui a d’ailleurs valu le soutien de bien des personnalités en vue aux USA dont la célèbre productrice de télévision, Oprah Winfrey.

Pas la première

Ce n’est pas la première fois que les femmes de la famille Royale britannique sont victimes des critiques de la presse tabloïd et d’une partie du grand public parce qu’elles sont des femmes qui ont revendiqué une liberté légitime dans leur vie.

Sans remonter jusqu’aux épouses d’Henri VIII, dont certaines finirent tout de même sur l’échafaud, il est relativement aisé d’analyser que les femmes de la famille royale britannique sont souvent critiquées, là où les hommes semblent échapper aux railleries. Il a, par exemple, fallu les faits grave de l’affaire Epstein pour que le Prince Andrew soit mis en cause publiquement.

Des femmes trop libres

Depuis les années 60 et les commentaires sur la vie privée de la princesse Margaret, en passant par les années 90 et les critiques d’une certaine presse sur Diana Spencer, la mère du Prince Harry, et Sarah Ferguson, l’ex-femme du Prince Andrew, jusqu’à ce que vit aujourd’hui Meghan Markle, ce qui dérange, c’est donc la liberté de ces femmes qui n’hésitent pas à s’affranchir des codes de la maison Windsor.

