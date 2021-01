Me, my mental health & I* – Prendre soin de son estime et de sa confiance en soi en confinement

Cette pandémie, on se l’est toutes et tous prise en pleine tête. Nos repères en ont été bouleversés, notre charge mentale et charge de travail alourdies, les inégalités – sociales, raciales, genrées et bien d’autres encore – renforcées, nos libertés limitées et nos espoirs, hélas, peu à peu, voilés. Résultat des courses, on se retrouve avec le moral dans les chaussettes. Et comme on vous aime bien et qu’on n’aime pas vous savoir déprimé·e·s, Les grenades vous proposent une petite série d’articles pour prendre soin de vous sans pression et bichonner votre santé mentale. Déjà, c’est quoi l’estime de soi et la confiance de soi ? Notre bonne santé mentale est indissociable d’une bonne estime de soi. Celle-ci peut être définie comme le jugement que l’on porte sur soi en tant qu’individu, depuis nos qualités morales en passant par notre apparence physique ou encore notre réussite sociale. Cette estime de soi se construit depuis notre enfance et continuera d’évoluer tout au long de notre vie, soit à la hausse, soit à la baisse, selon nos expériences, nos traumas et notre état d’esprit du moment. Classiquement, on va considérer que l’estime de soi présente quatre sous-composantes : La vision de soi : c’est le regard que l’on va porter sur soi en tant que personne ;

L’amour de soi : c’est le fait de s’aimer de manière inconditionnelle indépendamment de nos réussites, de nos échecs et/ou du regard des autres ;

L’acceptation de soi : c’est notre capacité à intégrer l’idée de notre imperfection et d’accepter tant nos qualités que nos défauts ;

La confiance en soi : c’est un sentiment de sécurité intérieure doublé d’une certaine "foi" quant à notre capacité à oser faire des choses avec une bonne probabilité de réussite.

Ça fonctionne comment l’ estime de soi ? La construction de l’estime de soi commence dès la plus tendre enfance. Les théories psychanalytiques considèrent qu’il y a une phase du développement psychique du bébé où il investit toute son énergie vers lui-même pensant qu’il est le centre de tout, sans même s’apercevoir de l’existence des autres : c’est ce qu’on appelle le "narcissisme primaire". Si cette phase est nécessaire pour sa construction de soi, l’enfant va néanmoins devoir se détacher de ce que les psys nomment "l’illusion narcissique" – "je suis tout puissant·e, je suis le centre de tout" – pour passer à la phase de développement suivante qui amorce le début de sa perception de l’autre [Alerte vanne de psy intersectionnelle : la légende raconte que la "team Ouin ouin" est restée coincée au stade du narcissisme primaire ;-) ]. Dans cette nouvelle phase, la personne qui prend le plus souvent soin de l’enfant – indépendamment de son genre – va jouer un rôle déterminant pour l’estime future de l’enfant si elle est "good enough**" pour reprendre la célèbre formule de Winnicott, un théoricien incontournable du développement psychique infantile. Cette personne qui donne les soins est qualifiée de "tout juste bonne" car il est impératif, pour le bon développement de l’enfant, qu’elle ne soit dans aucun extrême : ni trop détachée, ni trop dévouée. L’enfant doit pouvoir ressentir qu’il est en sécurité inconditionnelle mais qu’il n’est pas tout puissant·e pour autant. Cette attitude "good enough**" va induire un ressenti de frustration chez l’enfant – notamment face à l’absence de l’autre – et déclencher des gestes agressifs (impulsés par la fameuse pulsion de mort dont on a parlé dans le premier article de la série). Une juste réaction des parents est, ici, cruciale : schématiquement, si l’agressivité de l’enfant est accueillie par une punition, l’enfant intégrera qu’il n’a pas le droit de s’affirmer en tant que personne pour garder l’amour de ses proches et, à l’inverse, si son agressivité est accueillie positivement ou même par une absence de réaction, l’enfant le prendra comme une forme d’autorisation tacite et sera renforcé dans son sentiment de toute-puissance. La juste attitude parentale consiste à transformer la pulsion de mort en pulsion de vie (la réintrication pulsionnelle). Typiquement, c’est ce qui se passe quand l’enfant qui vient de frapper ses parents est gentiment rappelé à l’ordre par un "on ne peut pas" accompagné d’un bisou sur sa main et/ou que celle-ci est guidée, par les parents, pour qu’il fasse une "doudouce" là où il vient de frapper. Par ces gestes en apparence anodins, les parents lui offrent de précieuses bases pour sa future estime de soi : l’enfant vient d’apprendre que son affirmation de soi a des limites mais que ses "défauts" ne lui feront pas perdre l’amour des autres. Notons, enfin, un dernier apport essentiel de cette attitude parentale "good enough**" dans la construction d’assises narcissiques sécures (les bases de l’estime de soi) : quand les parents quittent la pièce, l’enfant est confronté à toute une série de sensations internes négatives, le fait que les parents ne reviennent pas immédiatement auprès de lui – à moins d’une urgence qu’ils sont en capacité de détecter grâce au processus d’"accordage affectif" qui se développe après la naissance – contraint l’enfant à apprivoiser, par lui-même, l’absence et l’angoisse qu’elle génère. L’enfant va, peu à peu, apprendre ce que l’on nomme la "permanence de l’objet" : même si ses parents ne sont pas dans la pièce, il ne les a pas perdus pour autant, ses parents continuent d’exister quelque part et finissent par réapparaître. Pour parvenir à s’apaiser, l’enfant aura recours à un doudou ou à son jouet préféré – "l’objet transitionnel" dans le jargon psy – le plus souvent dans un rapport de jeu pour lui rappeler, symboliquement, la présence de l’autre absent·e. La clinique psy a pu constater que l’affirmation de soi accompagnée d’une acceptation de ses limites, le support "good enough**" des autres, l’autoapprentissage de sa vie interne et émotionnelle, l’auto-apaisement via le recours à des doudous restent les clés d’une bonne estime de soi adulte. Pour développer/garder une bonne estime de vous, vous avez besoin d’évoluer dans un espace de bienveillance où vous pouvez apprivoiser par vous-mêmes vos limites et les accepter sans avoir l’impression que vous risquez de perdre l’amour des autres. A l’inverse, si vous êtes confronté·e·s à des personnes qui vous jugent et vous rabaissent, vous font du chantage affectif si vous ne vous conformez pas à leurs attentes et/ou qui ne vous laissent pas l’espace suffisant pour retrouver vos propres ressources d’auto-apaisement, votre estime de soi en prendra fatalement un coup.

Ça fonctionne comment la confiance en soi ? La confiance en soi dépend en grande partie de l’estime de soi. Si vous doutez de votre valeur et pensez que vous ne méritez pas grand-chose, vous aurez moins tendance à oser faire des choses. Or, la confiance en soi est, pour le coup, directement liée au fait d’oser expérimenter des choses, oser se confronter au risque de l’échec et oser découvrir qu’on est, en fait, capables de faire plein de trucs. Plus concrètement, quand vous expérimentez quelque chose de nouveau, vous allez recevoir un retour de l’extérieur. Si votre estime de vous est globalement bonne, vous allez intégrer ce feed-back sans trop de biais. Ainsi, un retour extérieur positif renforcera votre sentiment de compétence et vous donnera encore plus confiance en vous. Et si le retour extérieur est négatif, vous serez équipé·e psychiquement pour intégrer cette information de manière plus ou moins rationnelle ("l’échec fait partie de la vie", "on ne peut pas exceller dans tout", "la prochaine fois, je ferai mieux") et surtout, ne pas l’associer à votre personne car vous êtes en mesure de faire la différence entre vous en tant que personne et vos compétences. Par contre, si votre estime de vous n’est pas bonne, vous aurez en permanence des "lunettes négatives" – des biais au niveau de vos perceptions et de vos croyances – au moment d’analyser le retour que vous font les gens : si le feed-back est négatif, vous l’assimilerez à votre personne ("tu es trop nul·le") et penserez détenir une preuve formelle de votre nullité ce qui renforcera votre sentiment d’incompétence ("tu vois, tu rates toujours tout", "ça sert à rien d’essayer, tu réussis jamais rien"). Et même si le retour est positif, vos biais feront que vous n’y croirez tout simplement pas, vous attribuerez cette réussite à la chance, l’indulgence des personnes qui vous ont évalué·e, l’alignement des astres, tout, sauf vous ! Si vous êtes dans ce cas, pas de panique, nous verrons plus bas comment (re) construire facilement votre "mur de la confiance en soi". Et les troubles de santé mentale dans tout ça ? Une faible estime de soi et/ou un manque de confiance peuvent entraîner de grandes difficultés personnelles et relationnelles et se retrouvent au cœur de plusieurs troubles de santé mentale. Quand on pense qu’on ne vaut pas grand-chose, on pense aussi qu’on ne mérite pas grand-chose non plus. On aura donc tendance à ne pas accorder d’importance à ses propres besoins ("moi, c’est pas grave") quand on se pliera littéralement en quatre pour satisfaire les moindres besoins des autres (enfants, partenaire, parents, ami·e·s, collègues, boss, voisinage, le type du supermarché qu’on connaît pas, etc., etc., etc.). Évidemment, dans ce système dévalorisant, l’affirmation de soi passe à la trappe et on n’osera pas trop demander de l’aide aux autres de peur de les déranger même dans les situations où la réussite dépend de l’aide d’autrui, que cette aide est considérée comme "normale" et ce, même si vous, vous venez toujours en aide à tout le monde. Fatalement, les échecs seront au rendez-vous et on les prendra à son compte en se disant qu’on est trop nul·le (alors qu’il était littéralement impossible de réussir sans aide externe). On va ressentir toute une série d’émotions négatives, être envahi·e par toute une série de pensées d’auto-dévalorisation très négatives mais, comme on pense qu’on ne mérite pas le temps des autres, on n’osera pas demander du soutien pour face faire à ces émotions. Alors que, comme on l’a vu dans le deuxième article traitant des émotions, le soutien des autres est important pour trouver un certain apaisement émotionnel. Et hélas, quand le vécu émotionnel négatif s’installe et nous envahit, cela renforce inévitablement le manque d’estime et/ou de confiance en soi. Cette faible estime de soi, nous plonge dans une spirale infernale : on a tendance à se dévaloriser en permanence ce qui accentue, encore, ce vécu émotionnel négatif, on se juge très sévèrement, on a des pensées fixes et de moins en moins rationnelles et de plus en plus dures sur soi et on développe également une tendance excessive à la culpabilité. C’est un véritable cercle vicieux qu’il faut tenter de casser au plus tôt. Cela est d’autant plus important que nous sommes, en tant qu’êtres sociaux, toutes et tous sensibles au regard des autres et que parfois ce regard se montre impitoyable. Les magazines, les publicités, les réseaux sociaux sont autant d’" qui nous scrutent et nous rappellent à quel point on "n’est pas à la hauteur" des standards – pourtant inatteignables – qu’ils promeuvent en termes d’image de soi, de réussite personnelle, familiale, professionnelle, économique. Avec l’avènement de l’ère des réseaux sociaux, la tendance humaine naturelle à la comparaison sociale s’en trouve exacerbée et, de surcroît, dans un cadre où les dés sont pipés : la vie que nous postons en ligne est une version construite et sublimée, assez éloignée de la réalité de notre véritable quotidien mais bien que nous en soyons rationnellement conscient·e·s, émotionnellement, on encaisse la vie "rêvée" des autres comme la preuve de la fadeur voire de la nullité de la nôtre. Cela peut avoir des conséquences désastreuses en termes d’image de soi et conduire à des troubles anxieux, dépressifs ainsi qu’à des troubles de l’image de soi. Par ailleurs, le fait qu’un seul type de corps et/ou de beauté – lisse, mince, blanche, sans handicap, sans marque, sans poil – soit représenté et valorisé et de surcroît dans des schémas hétérosexistes peut conduire les personnes qui ne correspondent pas à ces normes à développer un rapport compliqué à son corps pouvant aller jusqu’à la dysmorphophobie, une fixation obsessionnelle sur un ou plusieurs parties du corps perçues comme des défauts, un trouble que les études ont, notamment, lié à la surexposition aux selfies retouchés.

"Dealer" avec la perte d’ estime de soi et de confiance de soi La bonne nouvelle, c’est que l’estime de soi, comme la confiance en soi, ça se travaille et ça peut même se réparer. De mon point de vue de clinicienne, il me semble que le bon plan c’est de repartir à la base, et de calquer sa (re) conquête de soi sur le même schéma que l’enfant qu’on a été : on essaie de se (re) connecter à ce qui se passe en nous et à nos émotions, on (re) découvre l’affirmation de soi, on accepte ses limites, on s’entoure de personnes "good enough**" et, pour s’apaiser, on réhabilite les doudous ! On se reconnecte à soi en vrai ?". Faire cet exercice, vous permet de mieux comprendre vos besoins profonds, au-delà du regard des autres, au-delà des injonctions de la société, au-delà des attentes de vos proches, c’est le fameux " dont on a déjà parlé précédemment. : le tout premier pavé de la route vers bonne estime de vous – et de manière plus générale de votre santé mentale – est de vous connaître vraiment. Pour plein de raisons, on prend rarement le temps de se poser et de se dire : "je veux quoi, moi, dans ma vie, dans mes relations amoureuses, dans mon boulot, dans ma vie sexuelle ?", "je veux quoi, moi,?". Faire cet exercice, vous permet de mieux comprendre vos besoins profonds, au-delà du regard des autres, au-delà des injonctions de la société, au-delà des attentes de vos proches, c’est le fameux " what is it that you truly desire ? dont on a déjà parlé précédemment.

On s’affirme : Maintenant que vous avez une idée un peu plus claire de ce dont vous avez besoin en vrai et de vos aspirations profondes, il vous faut (ré) apprendre à poser des limites. Ça, c’est la partie un peu plus compliquée car elle implique de se confronter aux autres. Pas de panique, on avance progressivement en commençant par casser une fausse croyance. Toujours dire oui, ça ne fait pas de nous une personne gentille, ça ne garantit pas l’amour des autres, ça crée juste un déséquilibre dans la relation. Paradoxalement, plus on pose des limites, mieux la relation se porte et mieux on se sent. Pourquoi ? Parce que vous y existez enfin… Vous défendez votre droit de personne, votre droit de vouloir, de pas vouloir, d’être fatigué·e, de pas être intéressé·e·, d’avoir une opinion qu’elle aille ou non dans le sens du groupe. En faisant cela, vous vous faites un cadeau inestimable : vous vous autorisez à être vous. Cette phrase peut sonner un peu "bidon" pourtant elle est vraiment centrale, on connaîtra toutes et tous un moment dans notre vie d’adulte où on va littéralement se donner l’autorisation d’exister en tant que soi, pour soi. Concrètement, ça va se traduire, au début, par des petits "refus" sans grande conséquence : vous allez décliner une invitation, puis vous n’accepterez plus systématiquement de switcher vos horaires avec vos collègues quand ça ne vous arrange pas et, au fil du temps, vous oserez de plus en plus négocier des choses qui comptent plus avec votre partenaire, votre famille, vos enfants. Par exemple, je suis fière de vous annoncer que ma mère, si dévouée à ses enfants – coucou, maman ! – a réussi, au début de sa soixantaine à… nous envoyer bouler de 19h à 21h pour regarder son feuilleton préféré !

On accepte ses limites : Après s’être confronté·e aux autres, maintenant, on se confronte à soi et on découvre à quel point un être humain c’est faillible. Il y a un véritable deuil à faire. La perfection est une arnaque qui n’existe pas, la maitrise de sa vie un mythe qui torture. Ce qui existe, par contre, c’est un mélange de plus et de moins. Ce qui importe c’est de développer un rapport équilibré à qui on est et à ce qu’on est capable de faire. 100% des personnes ont des défauts, 100% des gens ont des qualités, à vous de découvrir quels sont les vôtres. 100% des gens excellent à quelque chose, 100% des gens sont nul·le·s à d’autres choses, à vous de découvrir vos zones de talents et vos zones d’inconfort. C’est le fait plus implacable que j’ai découvert dans ma pratique. J’ai souvent fait des listes avec mes patient·e·s : au début, la colonne des "moins" se remplit à la vitesse v v prime alors que celle des qualités et/ou compétences restaient vides, mais, en creusant on s’aperçoit qu’on a plus d’atouts qu’on ne le pense. Vous séchez ? Demandez de l’aide aux personnes que vous connaissez en leur demandant quelles qualités celles-ci vous trouvent. Promis, vous serez agréablement surpris·e !

On s’entoure de personnes " good enough** " : Comme l’enfant qu’on a décrit·e plus haut, l’adulte a besoin de personnes suffisamment bienveillantes mais pas complaisantes. Vous avez besoin de personnes qui vous soutiennent et vous aiment mais qui sont, aussi, prêtes à vous dire "non" ou vous parler en toute franchise quand vous exagérez. Vous vous rappelez, c’est la fameuse réintrication pulsionnelle, on expérimente le fait que les pulsions de vie peuvent coexister avec les pulsions de mort, l’idée de l’ombre et de la lumière, du yin et du yang, l’idée de l’équilibre. Évidemment, dans cette équation, les personnes toxiques constituent un danger pour votre équilibre psychique et votre estime de vous. Il est crucial de vous connecter à vos tripes et de ne pas vous infliger des relations qui ne vous font pas du bien voire, pire, qui déclenchent en vous une marée de pulsions (auto) destructrices. On essaie, dans la mesure du possible, de s’entourer de personnes qui nous complimentent, qui se réjouissent pour nous, qui sont fiables et qui sont vraiment là quand on en a besoin. Si on est coincé·e dans une relation toxique, une stratégie efficace pour préserver votre psychisme et votre estime de vous est d’essayer de vous créer des bulles d’oxygène ailleurs avec des personnes bienveillantes. Dans cette optique, les "safe spaces****" en non-mixité choisie que construisent les personnes discriminées sur base de leur genre, de leur race sociale, de leur vie amoureuse et/ou sexuelle, de leur handicap, de leur classe sociale sont de très précieuses bulles d’oxygène pour souffler un peu, mettre sur pause la violence des systèmes de domination qui cassent l’estime de soi. Parfois même, ces espaces sécurisants permettent aux personnes concernées de restaurer une forme d’estime de soi collective qui rejaillit sur leur propre estime de soi.

On réhabilite les doudous : On n’a pas toujours des proches ni un réseau bienveillant et/ou il n’est pas toujours possible de les activer quand on a la chance d’en avoir. Pas de panique, c’est ici qu’intervient votre doudou ! Alors, certes, ça risque d’être moyen de trimballer votre couverture en pilou Hello Kitty au bureau mais l’idée de quelque chose de doux, de rassurant, rien qu’à vous est facilement transposable. C’est finalement pas bien éloigné des gris-gris, des porte-bonheur ou des petits souvenirs d’enfance que l’on garde précieusement. Ils ont tous la même fonction : mettre, en format poche, une bonne dose de sécurité, de courage, d’amour, de bienveillance, tout ça pour vous rassurer quand vous en avez le plus besoin. Et pour l’anecdote, le surnom de mon chat, c’est… " doudou ". Ce n’est pas exactement un format poche avec sa bedaine bien épanouie mais en matière de réconfort, y a pas mieux !

Petites pistes concrètes pour bichonner son estime de soi et sa confiance de soi Je vous propose ici, en toute humilité, quelques astuces que mes patient·e·s et moi avons testées dans ma pratique de psychologue clinicienne et qui ont pu les aider à (ré) conquérir leur estime de soi et gagner en confiance. Bien évidemment, on n’a pas tou·t·e·s les mêmes réalités de vie, certaines personnes subissent plus de contraintes que d’autres, aussi, n’hésitez pas à adapter les propositions qui suivent à votre situation personnelle : Eh, c’est pas bientôt fini, la petite voix négative dans ma tête, là ? : j’imagine que tout le monde voit bien de qui je veux parler, hein ? En effet, nous avons tous et toutes dans notre tête ce qu’on appelle le "dialogue interne" et celui-ci peut être soit positif, soit négatif. Notre société étant plus portée sur la critique que sur la reconnaissance, vous allez grandir avec plus de critiques que de compliments spontanés ce qui va vous amener à intérioriser ce déséquilibre et laisser toute la place au "dialogue interne négatif" : les "je suis vraiment nul·le", "je n’y arriverai jamais", "je ne suis pas très intéressant·e", "je ne sers à rien" envahissent régulièrement nos espaces psychiques. La bonne nouvelle, c’est qu’il est vraiment possible de changer cela d’une manière extrêmement simple : rééduquer la petite voix comme vous le feriez avec un petit enfant de 4 ans qui dit des gros mots, c’est-à-dire, avec bienveillance mais fermement. Concrètement, il vous suffit de reprendre SYSTEMATIQUEMENT vos pensées négatives ("non, ce n’est pas que je suis nul·e, c’est juste que je n’ai pas réussi cette fois-ci"). C’est tout. La difficulté réside dans la régularité, vous ne devez jamais en laisser passer une. Au début, évidemment, ça paraît bizarre, puis on s’habitue même si on oublie quand même souvent de le faire et enfin ce sera une habitude pour finir par devenir une seconde nature. Tout cela, je l’ai appris en cours à l’unif et ça a été une révélation : j’étais intriguée, je l’ai appliqué – ça fait d’ailleurs 9 ans que j’éduque ma petite voix avec bienveillance – et ça fait littéralement des miracles pour l’estime de soi. Tellement que quand je propose cette technique en thérapie, je m’engage à payer le resto de leur choix à mes patient·e·s si ça ne marche pas et j e n’ai, à ce jour, dépensé aucun euro ! Essayez, tenez bon six mois, vous n’en reviendrez pas.

Mon ami l’échec : l’une des fausses croyances les plus dévastatrices de nos sociétés pour la santé mentale est l’idée d’opposer l’échec à la réussite et de ne valoriser que la seconde. Pourquoi, c’est faux ? Parce que l’échec EST une composante à part entière de la réussite. Saviez-vous qu’un enfant tombe en moyenne 1000 fois avant de marcher ? Que Walt Disney a été rejeté par 302 banques pour son projet de créer un parc d’attractions sur le thème de Mickey avec entrée payante unique ? Saviez-vous que Thomas Edison a dû faire 10.000 essais infructueux avant que son ampoule fonctionne ? Ces exemples et bien d’autres amènent un constat basique : on apprend en ratant. L’échec est une étape normale et naturelle entre le passage de novice à celui d’expert·e. L’échec permet d’ajuster vos stratégies, projets, comportements, jusqu’à parvenir à atteindre un palier satisfaisant que vous allez encore fignoler jusqu’à atteindre le palier que vous considérez comme "la réussite". L’erreur est de penser la réussite comme un interrupteur on/off alors que c’est plutôt un chemin de réussite pavé d’échecs. Attention, à lui seul, l’échec ne conduit pas à la réussite. Il faut vous en faire un ami. Vous devez essayer de le comprendre, de ne pas trop le juger et de vous appuyer sur lui pour grandir. Transposé en langage psy, vous devez comprendre les schémas qui se cachent derrière vos échecs, identifier des stratégies qui vous permettent de corriger le tir, les tester, les réajuster jusqu’à atteindre un niveau de satisfaction suffisant. L’énorme cerise sur le gâteau de cette astuce, c’est qu’elle construit au passage " le sentiment d’efficacité personnelle " central dans… la confiance en soi !

Mon mur des petites victoires : Une autre astuce simplissime mais qui a fait ses preuves, c’est d’envisager la confiance en soi comme un mur à bâtir, mais pas un mur moche avec des gros parpaings, non un joli mur de briquettes à l’ancienne, plein de charme et bien solide. Et les briquettes, ce sont les petites victoires du quotidien. On commet l’erreur fondamentale de croire que la confiance en soi, c’est quelque chose qu’on a la chance d’avoir ou pas ou, éventuellement, qu’elle résulte de grands exploits. Rien ne pourrait être plus faux. La confiance en soi, ça commence par oser demander l’heure à quelqu’un, avoir amélioré son chrono au sport, réussir un gâteau, avoir géré sa coupe de cheveux en confinement, ce sont toutes ces petites choses du quotidien qui constituent les petites briquettes de confiance qui vont vous permettre de construire votre solide mur de la confiance si vous reconnaissez ces petits accomplissements comme de vraies petites victoires. Concrètement, listez 10 choses que vous n’osez pas faire, classez-les par niveau d’inconfort et commencez par la plus facile. A chaque étape réussie, reconnaissez la victoire : prenez le temps de ressentir pleinement le sentiment de joie qui accompagne cette réussite, verbalisez dans votre tête un "bravo" et quand vous le pouvez, célébrez votre victoire. Moi, par exemple, j’ai, depuis trois ans, du mal à faire des tâches administratives, quand ça s’accumule un peu, je fais une liste de tout ce qu’il y a à faire et une fois que j’ai tout coché, je m’offre un cadeau !

Cadeau de moi à… moi ! : oui, oui, vous avez bien lu, je m’offre un cadeau quand j’ai juste réussi à me forcer à scanner des factures ou à aller à la poste. De l’extérieur, je comprends que ça puisse faire sourire, pourtant, la symbolique est tellement puissante que c’est de l’or pur pour le psychisme, l’estime et la confiance en soi et donc la santé mentale. Quand on fait cela, on est littéralement en train de se dire : "bravo, tu es capable de te dépasser" (confiance en soi, check !) et "tu mérites des petites attentions" (estime de soi, check !). La valeur du cadeau n’a aucune importance, un bijou, une tartelette, un jeu vidéo, une pâquerette que vous venez de cueillir, peu importe, ce qui compte c’est le geste d’attention, de bienveillance et d’amour de soi envers soi, c’est le fait de le verbaliser comme tel. Vous n’achetez pas une tartelette, vous vous offrez une tartelette parce que vous méritez de vous faire plaisir. Et, ça mes ami·e·s, ça s’appelle l’amour de soi. Alors, on s’offre quoi, pour son annif ?

Pour aller plus loin Pour creuser la question de la confiance et de l’estime de soi, on vous conseille : " Self-estime ", un podcast qui ambitionne d’accompagner les femmes dans leur évolution personnelle : amour-propre, image de soi, bienveillance,… 10 épisodes pour penser un peu à soi.

Pour creuser la question du rapport au corps, on vous conseille : Cher corps ", une série de vidéos où toutes sortes de femmes et de personnes non binaires parlent, en toute simplicité et en toute honnêteté de leur rapport à leur corps, de leurs insécurités et aussi de leur parcours vers l’amour de soi. Très, très touchant. " On hair ", un podcast très inclusif avec zéro tabou capillaire, on y discute cheveux courts, cheveu afro, alopécie, cheveux sous le voile, cheveux hrach**, cheveux gris, cheveux défrisés, cheveux métissés et beaucoup d’autres. Hair Love ", un court métrage plein d’amour sur les cheveux afros qui mérite amplement l’oscar qu’il a reçu.

Hassina Semah est sociologue et psychologue clinicienne, spécialisée dans les violences conjugales et interculturelles. Elle est major de la première promotion du master francophone de spécialisation en études de genre. Elle est également membre des collectifs féministes "Resisters" et "Collecti.e.f 8 maars".