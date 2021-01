Me, my mental health & I* – Prendre soin de ses émotions en confinement

Vivre une pandémie et des confinements successifs a généré des émotions chez 100% des êtres humains mais chacune de ces personnes a, selon son contexte et son histoire, ressenti son propre cocktail d’émotions assorti de ses propres réactions somatiques.

Ce processus émotionnel s’accompagne de signes physiologiques (rougissements, larmes, sourires, …) et est toujours une expérience subjective dans la mesure où chaque personne en détermine elle-même le sens ainsi que le caractère agréable ou désagréable. Si ressentir une émotion est une réaction humaine universelle, le niveau de conscience de cette émotion est variable selon les individus de même que la nature et le degré de l’émotion ressentie face à un même évènement.

En psychologie, il n’existe pas une seule définition des émotions car elles peuvent être appréhendées selon diverses perspectives (biologique, affective, subjective, cognitive, …). On peut, néanmoins, en dire que ce sont des processus assez intenses qui libèrent une certaine énergie qui va, suite à un contact avec l’environnement, transformer votre état d’équilibre psychique, physique et affectif antérieur.

Cette pandémie, on se l'est toutes et tous prise en pleine tête. Nos repères en ont été bouleversés, notre charge mentale et charge de travail alourdies, les inégalités – sociales, raciales, genrées et bien d'autres encore – renforcées, nos libertés limitées et nos espoirs, hélas, peu à peu, voilés.

Cette pandémie, on se l’est toutes et tous prise en pleine tête. Nos repères en ont été bouleversés, notre charge mentale et charge de travail alourdies, les inégalités – sociales, raciales, genrées et bien d’autres encore – renforcées, nos libertés limitées et nos espoirs, hélas, peu à peu, voilés.

Il est intéressant de noter qu’une récente étude de la prestigieuse université de Berkeley remet en question l’idée qu’il n’y aurait que 6 émotions humaines universelles et semble en avoir identifié 27 bien distinctes qui seraient, en plus, interconnectées. Ces 27 émotions – dont, entre autres, l’admiration, la nostalgie, la romance ou encore la gêne – ont été représentées de manière très intéressante dans une carte interactive qui met en évidence leurs interconnexions.

Dans notre exemple, vous prendrez probablement le parti de vous éloigner illico et à plusieurs mètres de la personne potentiellement dangereuse et l’ensemble de ce que votre cerveau et vous venez d’expérimenter est une émotion qui s’appelle… la peur. Celle-ci est considérée comme l’une des 6 émotions primaires et universelles avec la joie, la tristesse, la colère, la surprise et le dégoût.

Si oui, tout va bien, votre état d’équilibre n’est pas altéré ("ah, mais je me rappelle, il s’était déjà passé ça en avril et j’avais rien eu"). Si non, l’équilibre est rompu et votre amygdale prend les commandes : elle lance l’alerte dans plusieurs aires de votre cerveau afin d’induire une libération d’énergie pour traiter ce stimulus (par exemple, elle convoque votre système nerveux pour qu’il donne, entre autres, l’ordre à vos muscles de se préparer à une éventuelle action ou elle peut encore activer l’hypothalamus pour envoyer un message d’urgence de type "mode combat" ou " mode fuite").

Mise en situation : quelque chose dans votre environnement stimule vos sens (par exemple, une personne qui éternue sans masque) ce stimulus va être transmis au thalamus (le centre de relais), celui-ci va à son tour dispatcher l’information vers trois entités : le néocortex (le centre des fonctions complexes et volontaires comme réfléchir, bouger, parler) ; l’amygdale (le centre des émotions, du plaisir, de l’anxiété et de l’alerte) ; et enfin, l’hippocampe (le centre de la mémoire et de la navigation spatiale).

Les chiffres belges relatifs à la santé des minorités manquent cruellement et cela mériterait d’attirer l’attention des autorités en charge de la santé publique et, a fortiori, en ces temps de crise qui exacerbent les inégalités.

Ces hyperprévalences des troubles de santé mentale au sein de ces groupes sont particulièrement inquiétantes et sont à mettre en lien direct avec les violences et les discriminations subies en raison de leur genre, de leur vie amoureuse et/ou sexuelle, ou encore de leur race sociale.

La communauté LGBTQIA + et la communauté noire sont celles qui paient le plus lourd tribut en termes de santé mentale liée aux émotions : aux Etats-Unis, les chiffres montrent que les premier·es ont trois fois plus de risques de connaître ces troubles que des personnes hétérosexuelles et que les second·es sont 20% plus susceptibles de développer de sérieux problèmes de santé mentale que la population générale .

Enfin, il est à noter que les difficultés liées aux émotions sont au cœur des troubles anxieux (anxiété généralisée, phobie sociale, phobies spécifiques, …) et de l’humeur (dépression, …) qui touchent 1 Belge sur 10, avec une prévalence plus forte chez les femmes , celle-ci pouvant même aller du simple au double en France , par exemple.

C’est, entre autres, le cas des auteurs de violences qui ont une tendance à l’alexithymie c’est-à-dire une incapacité à identifier, différencier, exprimer leurs émotions et/ou à les lier à leurs représentations, croyances et pensées associées à ces émotions. Cette tendance doit être mise en lien avec la masculinité toxique et ses injonctions tout aussi toxiques qui interdisent aux hommes d’investiguer leur vie émotionnelle et, pire, à exprimer leurs émotions.

Il est important de souligner que les émotions, en soi, ne sont jamais pathologiques, elles ont toujours une fonction et un sens mais elles peuvent être source de souffrance et impacter notre santé physique et mentale quand on les ignore, les refoule ou ne les comprend pas parce qu’elles trouveront toujours le moyen de revenir et finiront par nous envahir sans qu’on sache comment les réguler.

Les psychologues du développement de l’enfant ont constaté que l’émotion est particulièrement dynamique et relationnelle au sens où elle s’inscrit non seulement dans une chaîne plus large d’autres émotions mais qu’elle constitue aussi une sorte d’espace de co-construction psychique : guidé par les personnes qui prennent soin de lui, l’enfant va apprivoiser ce qui se passe en lui – les émotions – et pouvoir les connecter à ce qui se passe en dehors de lui – son environnement – en ce compris l’impact de ses propres réactions sur les autres. Si cette phase d’apprivoisement de ses émotions ne se passe pas de manière harmonieuse, l’enfant peut avoir des difficultés à gérer ses émotions, ensuite.

Dealer avec ses émotions

Sur le plan strictement psychologique, la gestion des émotions est traditionnellement mise en lien avec la notion d’intelligence émotionnelle. Celle-ci renvoie à la capacité à percevoir et réguler ses émotions et celles des autres, les exprimer et utiliser ses propres émotions et celles des autres pour résoudre efficacement les problèmes du quotidien.

Pour certains groupes sociaux, "dealer" avec ses émotions sera rendu plus ardu en raison de ces fameuses discriminations systémiques qu’ils subissent. Les femmes, par exemple, sont toujours suspectées d’être "hystériques" ou "trop émotives" quand elles expriment pourtant des émotions humaines universelles parfaitement normales car, historiquement, science et médecine se sont entendues pour pathologiser tout ce qui avait trait à la santé féminine et, a fortiori, la santé mentale des femmes.

Par ailleurs, selon une étude des Universités de l’Illinois et de Berkeley, les personnes issues des classes sociales défavorisées et les personnes aisées n’ont pas accès à la même vie émotionnelle : ainsi les premières seraient beaucoup plus vulnérables aux émotions menaçantes car leur environnement comporte structurellement plus de menaces externes et les secondes auraient plus de difficulté à développer leur capacité à identifier et ressentir les émotions des autres (empathie).

Quant aux groupes racisés, ils font face à une disqualification de leurs émotions en raison de stéréotypes néocoloniaux qui peuvent avoir de très lourdes conséquences sur leur santé voire des conséquences dramatiques. On pensera, entre autres, au très grave "syndrome méditerranéen" qui conduit le personnel soignant à ne pas prendre au sérieux les plaintes de la patientèle d’origine maghrébine et d’Afrique subsaharienne et de différer leur prise en charge médicale en raison du stéréotype raciste inconscient selon lequel ces groupes exagèrent leurs émotions et l’expression de leurs émotions.

Notons enfin, que le fait d’appartenir à plusieurs groupes dont les émotions sont jugées suspectes rend leur gestion d’autant plus compliquée : c’est ce que vivent les femmes noires à qui l’on dénie le droit à la colère – une émotion, pourtant, essentielle pour la bonne santé mentale humaine – et qui se retrouvent contraintes à réprimer tout élan de colère, même face à une (micro) agression manifeste, sous peine d’être marquées socialement par l’étiquette stigmatisante de l' "angry black woman**", un mythe raciste et sexiste tenace, bien que totalement déconstruit par les études scientifiques.

