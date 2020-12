Me, my mental health & I* : prendre soin de sa tête en confinement

Cette pandémie, on se l’est tout·e·s prise en pleine tête. Nos repères en ont été bouleversés, notre charge mentale et charge de travail alourdies, les inégalités – sociales, raciales, genrées et bien d’autres encore – renforcées, nos libertés limitées et nos espoirs, hélas, peu à peu, voilés. En cette période qui aurait dû être festive, ça fait encore plus mal et on se retrouve avec le moral dans les chaussettes. Et comme on vous aime bien et qu’on n’aime pas vous savoir déprimé·e·s, Les grenades vous proposent une petite série d’articles pour prendre soin de vous sans pression et bichonner votre santé mentale.

Déjà, c’est quoi la santé mentale ?

Il n’est pas simple de définir la santé mentale car elle recouvre de très nombreuses dimensions assez complexes. Selon l’OMS, elle relève du bien-être en général – et donc tant physique que mental ou social – et ne peut être réduite à la simple absence de troubles mentaux. Elle comporte aussi une dimension préventive par le biais de la promotion du bien-être en général et la prévention de troubles mentaux en particulier ainsi qu’une dimension curative qui se traduit par la prise en charge de ces troubles en vue d’une guérison. De notre côté, on va adopter une acception plus large du concept et partir sur l’idée que la santé mentale, c’est se sentir globalement bien dans ses baskets et entretenir un rapport globalement paisible avec la personne que l’on est, le corps que l’on a, la vie que l’on mène et les conflits internes avec lesquels on doit toutes et tous se dépatouiller.

Ça fonctionne comment la tête ?

Pour tenter de comprendre le fonctionnement de "l’esprit" et essayer de prédire les comportements humains, les penseur·e·s d’antan – et à leur suite, les scientifiques – ont forgé le concept de "psyché" qui signifie, en ancien grec, rien de moins, que le "souffle de vie" ! En psychologie moderne, on s’éloigne quelque peu de cette vision poétique de l’esprit et on parlera plutôt de psychisme, une sorte d’entité abstraite où se mêlent intimement des aspects purement neurobiologiques (et donc, en partie, héréditaires), des aspects plus cognitifs (nos connaissances) ainsi que des représentations (nos images mentales sur les choses, les gens ou le monde). Bien évidemment, nos connaissances et nos représentations sont fortement influencées par notre milieu familial, social et culturel, chacune de ces sphères édictant des règles de comportement qui seront considérés comme acceptables ou non en son sein. Ces règles apprises – et intériorisées grâce à un système de récompense/punition – sont censées vous permettre de vivre avec vous-même et les autres de manière plus ou moins harmonieuse grâce à la régulation plus ou moins équilibrée de vos pulsions, c’est-à-dire vos envies les plus brutes (ou comme, le dirait l’excellent Lucifer Morningstar, le diable de la série Lucifer : "what is it that you truly desire ?", ce que l’on pourrait traduire par "quels sont vos désirs les plus profonds ?"). Ces pulsions, sont des énergies internes qui peuvent être soit destructrices (pulsions de mort), soit créatrices (pulsions de vie) et seront toujours en conflit avec les règles familiales, sociales et culturelles que vous avez intériorisées. Schématiquement, les étapes de développement psychique vont vous permettre d’intégrer, tout bébé, une sorte de base à votre futur psychisme et ensuite, vous développerez la capacité à faire coexister les pulsions de vie ET de mort et apprendrez certaines limites comme celles qui existent entre votre individualité (le "moi") et les autres, entre ce qui passe à l’intérieur de vous et à l’extérieur de vous. Tout ça vous permettra d’atteindre, à terme, une sorte d’équilibre où vous parviendrez à exister en tant qu’individualité entre les règles internes et externes, vos désirs les plus profonds tout en ménageant les autres, bref, un vrai compromis à la belge !