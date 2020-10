Margaux De Ré (Ecolo) quitte Twitter: "On est exposée quand on défend des sujets féministes"

“J’essaie de bien faire mon travail et Twitter est le seul endroit où on me dit en permanence que je le fais mal. Cela ne m’arrive pas sur Instagram ou Facebook. Bien sûr, il y a des critiques sur le fond de mon travail, et c’est très sain démocratiquement. Mais ce n’est pas le cas sur Twitter, ce n’est pas possible d’y débattre sainement”.

On avait eu MargauxRaie, créé pour moquer, discréditer et insulter @margauxdere , voilà que la fachosphère (et j'assume l'usage du mot) a créé un compte "Enragée Maouane" pour faire exactement la même chose avec @RajaeMaouane . pic.twitter.com/IAcGEa05RN

Également en ligne de mire des internautes : sa place de suppléante. Elle remplace Rajae Maouane devenue co-présidente du parti Ecolo. “On me reproche de ne pas être élue, mais j’étais sur une liste et j’ai reçu des voix”, répond-t-elle. “On est surtout très vite exposée quand on défend des sujets féministes, quand on parle d’égalité de genre. Jusqu’à présent mon travail parlementaire avait été préservé mais ce n’est plus le cas. Ce n’est donc plus le bon endroit pour moi en tant que députée. Je n’ai pas envie d’y rester pour commenter la météo”, continue-t-elle.

“Là, ce n’est plus la femme politique qui parle, mais l’humaine. Nous ne sommes pas à l’abri d’un second confinement, on passe plus de temps en ligne, je dois préserver ma santé mentale et me protéger, même si je culpabilise d’abandonner le navire et de laisser les autres femmes”.

Dans les tweets que nous avons consultés, il n'y a pas uniquement des remarques (acerbes) sur son travail de députée, souvent, les propos dérapent vers des critiques qui la visent personnellement. Cet été, un internaute a même dévoilé son adresse et son numéro de téléphone.