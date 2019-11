Lutte contre les violences en Belgique : l'éclatement des compétences au détriment des femmes

Une opinion de Hafida Bachir, secrétaire politique, Vie féminine

Novembre est le mois de la lutte mondiale contre les violences à l’égard des femmes mais cette année, il a été également marqué par deux féminicides en Belgique. Les meurtres d’Aurélie M. et de Jill H. sont venus rallonger le calcul macabre de femmes tuées par un compagnon ou un ex-compagnon juste parce qu’elles sont femmes. Le blog Stop Féminicide, tenu par les organisations de femmes, sur base d’informations diffusées dans la presse, comptabilise déjà 22 féminicides pour 2019. Depuis le début 2017, on dénombre en Belgique plus de 100 féminicides qui ont laissé au moins 65 enfants orphelin-e-s tandis qu’au moins 11 enfants ont été assassiné-e-s dans un contexte de violences conjugales.

Face à cette situation plus qu’alarmante, de très nombreuses voix se sont élevées ces derniers jours pour dire " ça suffit !", " ça doit changer ! ", " la Belgique doit protéger les femmes ! ". Les associations de femmes s’époumonent à rappeler que des solutions existent : appliquer la Convention d’Istanbul (la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique) que la Belgique a ratifiée en 2016 et suivre les 200 recommandations du rapport alternatif de la société civile. Mais c’était sans compter avec la complexité institutionnelle de la Belgique.

Un vrai casse-tête institutionnel belge

La Belgique repose sur une structure institutionnelle complexe avec un Etat fédéral et différentes entités fédérées qui exercent de manière autonome leurs compétences. Cette fragmentation se traduit par des politiques et des visions divergentes selon les niveaux de pouvoir, et cela peu importe la matière.

Si ce patchwork institutionnel ne pose en général pas de problème pour mener des politiques adaptées en matière de création de plaine de jeux ou encore de tri des déchets, il n’en va pas de même lorsqu’on souhaite s’attaquer au fléau des violences machistes et surtout aux féminicides.

La complexité institutionnelle du pays n’a pourtant pas été un frein lorsqu’il a fallu trouver des solutions globales et concertées suite aux attentats terroristes tuant 35 personnes en 2016 en Belgique. Rappelons que le gouvernement fédéral avait complètement réorienté sa politique de sécurité en donnant des moyens à la police et à l’armée et en débloquant un budget de 450 millions d’euros pour lutter contre le terrorisme et la radicalisation. Malgré un nombre plus élevé de tuées que dans le cadre des attentats, malgré la récurrence de ces meurtres, malgré les nombreuses interpellations des organisations de femmes, Le sursaut national contre les violences se fait toujours attendre. Quant à la stratégie existante aujourd’hui en Belgique pour contre lutter les violences à l’égard des femmes, elle rassemble à une partie de " Qui-Est-Ce ? " sur un champ de bataille. Petite démonstration.

La stratégie belge pour lutter contre les violences….

Depuis 2001, la Belgique concrétise sa politique matière de lutte contre les violences machistes au moyen d’un Plan d’Action National (PAN).Sa coordination et sa rédaction sont confiées tous les 5 ans à l'Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes.

Les PAN quinquennaux rassemblent des mesures des différents pouvoirs de la Belgique en fonction de leur zone territoriale et de leurs compétences respectives. La Fédération Wallonie Bruxelles (FWB), la Commission Communautaire Française (COCOF), et la Région Wallonne collaborent pour formuler un Plan intra-francophone 2015-2019 de lutte contre les violences sexistes et intrafamiliales qui est intégré dans le PAN. La Communauté flamande s'est dotée d'un " Plan d'action pour la promotion et la protection de l'Intégrité physique, psychique et sexuelle des mineurs dans l'aide à la jeunesse et l'accueil des enfants, l'enseignement, les secteurs de la jeunesse et des sports ". Mais aucun plan d'action spécifique aux violences faites aux femmes et violences conjugales n'existe à ce jour en Communauté flamande.

Autre réalité institutionnelle : les ministres compétent.e.s pour la protection sociale, la santé publique et la famille sont chargé.e.s de développer des politiques de lutte contre la violence intrafamiliale et sexuelle. Les ministres de l’égalité des chances et des droits des femmes fournissent des subventions à des projets, incluant ceux concernant la violence. Au moment de clôturer cet article, nous apprenons l’initiative, dont on peut se réjouir, des trois ministres francophones chargées de l’Egalité des chances et des droits des femmes de créer une conférence interministérielle rassemblant les différents niveaux de pouvoir et dont l'objectif principal serait la lutte contre les violences faites aux femmes.

…. critiquée par les associations féministes

La Belgique affirme que le PAN repose sur les principes de la Convention d'Istanbul alors que la structure même du plan met en lumière le cloisonnement des initiatives, entre compétences politiques, d’une part, et entre les entités fédérées d’autre part. Il ressemble davantage à une liste de mesures accumulées disparates. Chaque responsable politique y avance sa propre lecture de la Convention d'Istanbul et sa manière de la mettre en œuvre. Malgré l’effort de l'Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes pour proposer des mesures plus cohérentes aux administrations, cabinets fédéraux et entités fédérées, ces derniers ne retiennent finalement que les aspects qui leur conviennent et les adaptent à leur manière de voir.

Par manque de vision globale, les mesures incluses dans le PAN sont peu cohérentes et parfois même contradictoires. Ainsi, par exemple, en Région wallonne, une grille de lecture des violences a été élaborée par les Pôles de ressources spécialisées en violences conjugales et violences intrafamiliales. Le PAN au niveau fédéral met quant à lui en avant un outil d’évaluation des risques de violences qui ne tient pas compte du genre, des rapports de pouvoir et du processus de domination conjugale. Il en résulte qu’en fonction du lieu où l'on réside en Belgique, les mesures de lutte contre les violences ne sont pas les mêmes et les victimes n'ont donc pas le même accès à leurs droits, ce qui est en contradiction avec les principes de la Convention d'Istanbul.

A cela, il faut rajouter que les PAN ne sont pas budgétisés dans leur intégralité et qu’il n’existe que peu de transparence concernant les budgets alloués par les différentes instances à la lutte contre les violences. Là où les budgets sont connus, on constate leur insuffisance ainsi qu’une disparité des moyens attribués. Par exemple, le gouvernement fédéral investit 2,5 millions d’euros dans des recherches académiques tandis que le secteur d'aide aux victimes manque de moyens pour répondre à toutes les demandes, d’hébergement notamment, et qu’aucun décret ne permet le financement de la prévention des violences avant qu'elles ne surviennent. Et enfin, il faut souligner qu’en Belgique, il n’existe pas de législation spécifique portant sur les violences à l’égard des femmes. Les dispositions législatives sur le sujet se ventilent en droit pénal et en droit civil, loi contre le sexisme, loi contre le harcèlement au travail

Changer de cap et sortir du bricolage !

Le domaine des violences à l’égard des femmes est complexe, il appelle des interventions et des solutions de différentes natures. A cela, s’ajoute la multiplicité des niveaux de pouvoir en Belgique. Deux difficultés qui ne peuvent être dépassées que par une approche globale, intégrée et cohérente de la lutte contre les violences, telle que préconisée par la Convention d’Istanbul. Etant donné la gravité de la situation, un sursaut politique de grande envergure s’impose chez nous comme cela s’est produit en Espagne où la lutte contre les violences est devenue une cause nationale. En 2017, les Parlements espagnols adoptent un Pacte d’État contre les violences machistes en obligeant ensuite le gouvernement à consacrer un milliard d’euros (200 millions d’euros par année, pendant 5 ans) à la lutte contre les violences faites aux femmes.

A l’instar de l’Espagne, la Belgique doit se doter d’une loi-cadre relative aux violences contre les femmes qui couvre toutes les formes violences (de l’insulte sexiste dans l’espace public jusqu’au meurtre/féminicides). Cette loi cadre devrait prévoir des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces actes, des mécanismes de protection, de soutien et de réparation pour les victimes ainsi que des mesures de prévention de ces violences. Cela implique une modification du cadre législatif existant pour se conformer aux exigences de la Convention d’Istanbul en engageant la responsabilité de tous les niveaux de pouvoir et de toutes les compétences.

Les associations féministes demandent également que la Belgique s’engage à consacrer un budget spécifique à hauteur de 2% du PIB pour la mise en œuvre du Plan d’Action National (PAN) contre les violences à l’égard des femmes. Cela peut paraitre beaucoup mais c’est sans doute déjà ce que la société paie sans s’en rendre compte en conséquence des différentes formes de violences faites aux femmes.

L’éclatement des responsabilités, l’insuffisance des moyens, le manque de transparence dans les budgets et la disparité des réglementations empêchent la Belgique de mener un politique efficace de lutte contre les violences. A défaut de coordination globale, la complexité institutionnelle belge continuera à nuire gravement aux femmes victimes de violences et au combat plus global de lutte contre les violences à l’égard des femmes !

