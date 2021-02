Liv Strömquist : "Le féminisme m'a été d'une grande aide pour affronter le monde"

L’autrice suédoise Liv Strömquist fait partie des 4 personnalités ayant reçu le titre de docteur·e honoris causa de l’UCL Louvain, avec Didier Pittet, Laurence Tubiana et Peter Piot. Ils et elles œuvrent à leur manière pour tendre vers une société plus juste et plus égalitaire.

Dotée d’un humour satirique, d’une opinion tranchée et de références détaillées, Liv Strömquist met au jour les inégalités de nos sociétés. Engagée dans la lutte féministe depuis ses 17 ans, elle ne recule devant aucune thématique politique. Ses BD (notamment L’Origine du monde ou plus récemment La rose la plus rouge s’épanouit) sont percutantes, renversantes, bousculent et remettent en question les normes sociétales établies.

L'autrice met des mots sur ce que l’on vit au quotidien avec un effet fracassant. Rencontre avec l’autrice suédoise pour l’occasion, flattée et honorée de cette reconnaissance.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

Quel type de petite fille et d'ado étiez-vous ? Comment vos jeunes années ont-elles influencées votre engagement aujourd’hui ?

"J’ai grandi dans les années 80’ et il n’y avait pas vraiment de mouvements féministes en Suède. Les féministes étaient considérées comme des vieilles femmes des années 70, bloquées dans le temps, moches, fâchées et ennuyantes. Je n’avais pas une vision positive du féminisme du tout quand j’étais enfant. A 17 ans, j’ai été à un workshop, il y avait une sociologue féministe et elle m’a complètement éveillée et fait prendre conscience de plein de choses. Du coup à 17 ans, j’ai eu un énorme bouleversement.

Je suis rentrée dans mon petit village et j’ai lu tous les livres féministes que j’ai trouvé dans les libraires, c’est-à-dire 2 ou 3 livres à peine. Je suis devenue cette féministe convaincue et je suis restée pendant très longtemps la seule féministe de mon école. Dès que je sortais, dès qu’un homme faisait quelque chose, je le confrontais. Et en tant que féministe, je sentais que j’avais le droit de créer, il y a un message empouvoirant dans le féminisme qui dit que ton expérience est intéressante, que tu as une valeur et que tu n’as pas besoin d’être parfaite. Je ne suis pas si forte en dessin mais aujourd’hui je fais quand même des bandes dessinées car j’ai un message impactant.

Le féminisme était inspirant pour moi aussi en tant qu’artiste car il me faisait me sentir légitime, forte et puissante. Je me fichais de ce que les gens me disaient. Je sentais que j’avais ce pouvoir qui venait des théories féministes du passé que je lisais et je pense que c’était une grande aide pour moi pour affronter le monde."

►►► A lire aussi : Lauren Bastide: "La bienveillance et l'empathie sont les deux mots-clés de notre révolution"

Pourquoi le format BD et quand avez-vous commencé à mêler le dessin à l’écriture ?

"Depuis petite, j’ai toujours dessiné et je faisais déjà de la bande dessinée. Mon premier intérêt était d’écrire, je voulais devenir écrivaine de fiction. J’ai écrit beaucoup de poésie et de courtes histoires. Mais je trouvais cela très dur et j’étais trop perfectionniste. Ensuite, j’ai commencé à étudier à l’université. J’habitais avec une amie qui dessinait elle aussi des bandes dessinées. Elle a créé son propre fanzine. Je me suis alors dit que je voulais faire la même chose et je m’y suis donc mise. Je l’ai réalisé juste pour l’amuser elle et pas pour les autres. Ce fut ma première BD.

Je sentais qu’en dessinant, je ne pouvais pas effacer un dessin de la même manière que j’effaçais un mot. Cela a créé un flot de créativité en moi. En un an et demi, j’ai écrit mon premier livre. Je dessinais des choses qui m’importaient, concernant mes relations amicales, des choses très féministes, c’était plus ce vers quoi je voulais me diriger. J’avais trouvé la clé de ce qui me permettait d’être productive."