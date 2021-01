Lisette Lombé et Nathalie Skowronek sont les lauréates du Prix Grenades

Le Prix Grenades est un petit nouveau dans le milieu littéraire.

Depuis près de deux ans, les Grenades se sont donné la mission de dégoupiller l’actualité sous le prisme du genre et de l’inclusion. Des centaines d’articles et de contenus digitaux donnant la parole à toutes les femmes qui tissent la société d’aujourd’hui.

Des articles qui ont pour but de les visibiliser et de pallier le manque de paroles féminines dans les médias traditionnels. Pour rappel, les femmes représentent 37% des intervenantes dans les émissions d’information belges. Et 79% des experts invités à s’exprimer sont des hommes.

"L’idée d’un Prix littéraire qui mettrait en lumière le travail des autrices belges francophones est apparue telle une évidence, voire peut-être même une urgence, au regard des chiffres", explique Safia Kessas (Les Grenades).

En Belgique, sur l’ensemble des prix littéraires décernés par la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis le début du siècle dernier, 42 ont été décernés à des femmes, 135 à des hommes.

Visibiliser le travail des autrices

Représenter les autrices, visibiliser leur travail, les faire connaître sont quelques raisons à l’origine du prix littéraire exclusivement réservé aux femmes. Une première en Belgique francophone qui pourrait donner l’envie à chacun et chacune de découvrir le talent d’écriture des femmes, de toutes les femmes et pourquoi pas de créer des vocations.

Parce que lire, regarder, entendre, admirer les œuvres pensées et créées par des femmes est d’une importance primordiale. Pour nourrir nos imaginaires d’autres points de vue que ceux des majorités et puis aussi pour construire une société plus égalitaire.

Au total près de 4000 personnes ont voté pour ce premier prix, preuve qu’il est nécessaire et qu’il répond à une demande.

La cérémonie, accueillie à la Maison de la Francité le lundi 4 janvier, s’est déroulée aux côtés des 5 autrices finalistes : Alia Cardyn pour "Mademoiselle Papillon" (Robert Laffont), Fatoumata Fathy Sidibé pour "La voix d'une rebelle" (Luc Pire), Fatiha Saidi pour "Dans la peau d'une femme mendiante" (La boîte à Pandore), Mathilde Alet pour Sexy Summer (Flammarion), Lisette Lombé pour "Brûler, brûler, brûler", L'iconoclaste). Des membres du jury et de la marraine de cette première édition, Geneviève Damas, autrice et comédienne belge, étaient également présent.es.

Les mots sont une arme redoutable pour lutter contre la binarité, les préjugés, la violence, le silence et l’oubli

“Quand Safia Kessas m’a appelée pour me demander si j’acceptais d’être marraine de ce premier Prix littéraire grenades, j’ai d’emblée dit oui car pour moi c’était un honneur d’accepter d’être marraine d’un prix qui célèbre à la fois les femmes, et la littérature, et qui, par ce prix, dit que quand même les mots sont une arme redoutable pour lutter contre la binarité, les préjugés, la violence, le silence et l’oubli.”

“Grâce au prix, (…) je me suis rendu compte qu’on a une littérature belge bien plus large que ce que j’imaginais, une littérature belge écrite par des femmes. Et que cette écriture ne se résume pas à un genre mais est protéiforme, multiforme”, souligne-t-elle.

Le Prix coup de cœur

Geneviève Damas a choisi de remettre son prix coup de cœur à Nathalie Skowronek pour son ouvrage "La carte des regrets", paru en février 2020 aux éditions Grasset.

“Elle brosse un très beau personnage de femme en creux, ce personnage de femme ne parle jamais, mais en tout cas c’est une femme qui ne se laisse pas enfermer dans ce qu’on attend d’elle. Et c’est aussi un merveilleux hommage à toutes les formes d’art qui nous permettent de vivre les paradoxes de nos vies, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit la peinture.

Et enfin je trouve qu’elle adresse un vibrant hommage à tous ces artistes, de l’ombre, que l’Histoire ne retiendra pas, mais qui font avancer le travail de tous les autres. Parce que nous n’écrivons jamais seuls, nous créons ensemble.”

Le Prix Grenades essaie de donner la lumière sur la moitié de la population qui écrit, qui lit, et qui a aussi beaucoup à voir et à faire avec la littérature

Nathalie Skowronek s’est, elle aussi, exprimée : “Ce Prix Grenades interpelle, on se dit "tient un prix de femmes décerné aux femmes", on se demande pourquoi on n’aurait pas le droit de concourir avec les hommes ? Pourquoi est-ce qu’on doit faire notre prix entre nous pour être sûres qu’un nombre d’autrices suffisant soit mis en valeur ? Ce sont des questions qui se posent et on constate qu’en effet l’ordre naturel des choses fait que les hommes sont plus souvent aux commandes et sont plus souvent enclins à se primer entre eux.”

“Le Prix Grenades essaie de donner la lumière sur la moitié de la population qui écrit, qui lit, et qui a aussi beaucoup à voir et à faire avec la littérature. Donc merci infiniment d’avoir choisi La carte des regrets, je vous encourage et envoie toute mes pensées.”