"Lettres aux jeunes poétesses", un recueil qui dépoussière la poésie

Qu'écririez-vous à une jeune poétesse ? C’est à cette question que 21 écrivaines ont répondu dans l’ouvrage Lettres aux jeunes poétesses, sorti le 20 août. 21 lettres, qui parlent de politique, de sexe, d’écriture, de ce que c’est d’être une femme poète... 21 sensibilités qui interrogent les codes de la poésie contemporaine.

“On est à peu près à l’exact opposé de la poésie avec une muse passive”. Aurélie Olivier est la directrice de l’association Littérature, etc. Elle a dirigé l’écriture de l’ouvrage Lettres aux jeunes poétesses. Présenté le 30 septembre prochain aux Midis de la Poésie, l'œuvre rassemble les lettres de ces auteures francophones, centrées sur la question: qu'écririez-vous à une jeune poétesse ? A l’occasion de la sortie de l’ouvrage, plusieurs d'entre elles se retrouveront pour présenter le livre.

La jeune femme décrit le livre comme un “recueil collectif qui invite toute personne qui souhaite écrire à ne pas céder sur son désir”. Elle souhaitait un livre hors des représentations traditionnelles de la poésie, “poussiéreuse et masculine”.

De l'événement à l’ouvrage

“Quand je travaillais pour le centre Pompidou, j’avais eu accès aux archives poétiques et je m’étais rendue compte que ce n'était pas très représentatif. [...] Il y avait majoritairement des hommes blancs”. De ce constat, Aurélie Olivier décide d’organiser en septembre dernier une soirée de lecture de poèmes sur le thème Lettres à une jeunesse poétesse, clin d'œil au poème de Rainer Maria Rilke. L’objectif est de visibiliser le travail d’écrivaines. Neuf lettres de poétesses sont commandées pour l’événement. "Quand j’ai reçu les textes, je les ai trouvés tellement importants que je voulais qu’ils soient diffusés plus largement". L’idée du livre est née.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

L’ouvrage vise à reproduire le moins possible les inégalités du monde littéraire. Dans le choix des auteures, Aurélie Olivier “voulait quelque chose de représentatif, de réaliste”. Les poétesses ont de 30 à 75 ans et répondent toutes à la question de manière très singulière. “C’est des partages d’expériences, des parcours d’écriture”. Les lettres abordent la question du corps, du jugement sur l’autre, du partage de quotidien et “de ce qu’il peut y avoir de difficile selon son milieu social et le sexisme dans lequel on évolue”.

RER Q, une écriture collective et sexuelle

Chère autrice gouine, inconnuX à venir, vos poèmes et vos regards moites dans ce bar où on se retrouvera encore. Avec tendresse, écrivain gouine

Ce texte est un court extrait de la lettre de Claire Finch et du collectif dont elle fait partie, le RER Q. Écrit à douze mains, le texte utilise la littérature érotique pour “jouer avec les codes d’autorité” explique l’écrivaine. “Quand je voulais devenir autrice, pleins d’hommes cis plus âgés m’ont donné le livre de Rilke Lettres aux jeunes poètes, comme statut d’autorité en disant ‘je vais t’aider’. Ils te donnent des outils dont tu n’as même pas besoin”.

Sous formes d’une multitude de mini lettres et de répétition, leur poésie détourne le concept du livre de Rilke et interroge la légitimité littéraire. Qui à le droit de parler? Qui est en position pour donner des conseils d’écriture? Qui est le maître de l’art littéraire? Pour les six auteures du collectif, participer à l’ouvrage permet de visibiliser l’écriture collective et d’ouvrir la voie à d’autres auteur.es queers et non-binaires, de “créer l’espace qu’il nous manquait il y a quelques années”.