Let's talk about sex… la grivoiserie, outil d'émancipation ou d'oppression ?

Fin de notre série sur les 3G : après la galanterie et la goujaterie, voilà la grivoiserie… Dérivé du nom d’oiseau grive, l’adjectif « grivois » est synonyme à la fois de « gaieté libre et hardie » mais aussi d’égrillard, de gaulois, de licencieux car le grivois et la grivoiserie ont fort à faire avec les jeux de langage et la sexualité.

La grivoiserie et le sexe joyeux

L’auteur qui vient immanquablement à l’esprit lorsqu’on convoque le grivois est François Rabelais mais également les fabliaux du moyen âge (où la grivoiserie voisine volontiers avec la scatologie) et, plus loin encore, l’humour antique dans la pièce féministe avant l’heure "Lysistrata". Dans cette oeuvre célèbre d’Aristophane, les femmes font la grève du sexe et se livrent à des échanges de gaudriole sur les performances et attributs sexuels des hommes. De ces exemples on peut retenir que le grivois lie, crée la connivence par l’allusion décodée entre pair.e.s (sans jeux de mot) . Le grivois désigne alors une sorte de " sexe joyeux mis en mots et en conversation "et côtoie l’obscène et le cru.

La grivoiserie est-elle réservée aux adultes ? On parle plutôt du " folklore obscène des enfants " (le titre de l’ouvrage de Claude Gaignebet paru en 1974) lorsqu’il s’agit de décrire le savoir sexuel qui se transmet sous formes de comptines, de devinettes, de jeux verbaux et de gestes qui explicitent les allusions. Mais le double langage y est aussi monnaie courante : ainsi la comptine " la bite à papa que l’on croyait perdue, c’est maman qui l’avait dans son cul " (Epinay 1948) est chantée devant les adultes avec la variante " La pipe à papa que l’on croyait perdue, c’est maman qui l’avait dans son sac ".

Calembour et contrepet

Le grivois a aussi ses formes privilégiées : la chanson paillarde, la blague " cochonne ", " salace ", " de cul " (Comment le Capitaine Crochet est-il mort ? En se grattant les couilles !) mais surtout le calembour (jeu de mots basé sur la similarité des sons) et la contrepèterie (figure de style qui consiste à inverser des lettres pour faire advenir une allusion sexuelle). Ainsi, celle-ci est elle superbement illustrée par le célèbre recueil de Jacques Antel, Le Tout de mon cru (le titre parle de lui-même), préfacé par l’éditeur Jean-Jacques Pauvert : l’allusion peut être qualifiée de " osée, libertine, obscène " mais elle avance masquée, la contrepèterie satisfait l’hypocrisie sociale en matière de sexualité : dire sans dire, par allusion et connivence pour happy few. Quant au calembour (" fiente de l’esprit qui vole " selon les mots de Victor Hugo), il a ses lettres de noblesse littéraire mais il a aussi été l’objet d’une théorie de l’origine des langues par un " fou du langage " du début du XXème siècle, célébré notamment par André Breton et Michel Foucault, Jean-Claude Brisset. Savant très sérieux, celui-ci entendait démontrer que l’homme descend de la grenouille, en partant …d’un calembour inaugural :

" Coa ", le cri de la grenouille, est à rapprocher de " Quoi ? ", la question initiale, question qui laisse… perplexe – entendre : " Coi ". Si la grenouille ancestrale n’a pour de bon pas de sexe apparent, c’est qu’en le sentant un jour poindre au bas de son ventre dans d’atroces souffrances qui lui arrachent des cris, elle s’interroge. " Col ? Coa ? Coa ? Quoi ? Quoi ? Qu’est-ce que c’est ? Que sexe est ? Kéksekça ? " Telle est l’aube de l’humanité ".

Cette hypothèse farfelue met cependant en avant la composante sexuelle de ces figures de style qui constituent des formes de la grivoiserie.

La grivoiserie spécifiquement masculine ?

Les allusions sexuelles et grivoises sont-elles genrées et reproduisent-elles des stéréotypes sexuels ? Si l’on prend les blagues, il y est souvent question d’adultère et de prostitution; les contrepèteries jouent énormément avec les termes vit, con, pine, nichon, parce que courts et propices à des échanges de lettres (pont/con, cor-nichon, …). Il est par ailleurs amusant de constater que dans le recueil déjà cité Le Tout de mon cru, de nombreuses contrepèteries se déclinent au féminin : l’ivrognesse cuvait quand on l’a emballée, la plaideuse chicane en riant, la basketteuse voudrait de grosses mailles sans coulisse, etc. Outre à nouveau la possibilité plus large de jeux de mots avec les terminaisons du féminin et la tendance populaire à féminiser naturellement (une éducation grivoise au XVII signifie populaire, on trouve cette expression pour qualifier l’origine sociale de Madame de Pompadour qui n’avait pas sa langue en poche), cette dérivation permet évidemment de décrire des allusions sexuelles à propos des femmes et de leur appétence sexuelle supposée.

Cette perspective genrée, on la retrouve sous la plume de Freud : le fondateur de la psychanalyse assimile la grivoiserie à l’esprit tendancieux qui nécessite trois personnes, celui qui fait le (bon) mot, celui qui défraie la verve hostile ou sexuelle, enfin celui vers lequel se réalisé l’intention de l’esprit, qui est de produire du plaisir. Dans la grivoiserie, la femme est l’objet implicite du discours. Plus le milieu social est élevé, plus l’allusion doit être fine et discrète il y a donc une hiérarchie de classe dans l’allusion sexuelle ( ce n’est pas pour rien que les contrepèteries de Jacques Antel ont été publiées sour le titre L’Album de la comtesse, rubrique du Canard enchaîné de 1979-1987) : l’énonciation grivoise est la revanche d’un homme qui s’est vu refuser une satisfaction sexuelle avec une femme qui s’est refusée à cause de la présence d’un tiers; la grivoiserie livre alors la femme sans voile au désir sexuel du tiers [2].

Le sujet désiré devient l’objet d’agression et le trouble fête devient l‘allié de la conversation.

Dès lors, la grivoiserie semble " réservée " à souder les communautés masculines.C’est la position de Dominique Maingeneau qui définit comme suit la grivoiserie dans son ouvrage sur La Littérature pornographique (2007) : La grivoiserie est une manière immémoriale et universelle de dire la sexualité. Sa finalité est " l’évocation transgressive d’activités sexuelles dans des conditions particulières " (p 21) et d’ajouter : la grivoiserie a longtemps prospéré, non seulement dans les milieux populaires mais aussi dans les groupes cimentés par les valeurs masculines : soldats, carabins, lycéens. (p 22). Le tout étant de susciter le rire-plaisir, comme la pornographie entend susciter l’excitation sexuelle. Exemple récent : la ligue du LOL , composée essentiellement de journalistes et de communicants et accusé de harcèlement à connotation sexiste et homophobe en février 2019 avait d’ailleurs utilisé conjointement allusions grivoises, montages pornographiques, insultes…

La grivoiserie est-elle politique ?

Juste après #metoo et #balancetonporc, la femme politique française, Christine Boutin, avait revendiqué le " droit à la grivoiserie ". Défendait-elle le calembour et la contrepèterie comme formes d’esprit national français ? Et que venait faire la dénonciation du harcèlement dans cette affaire ? On pointera par ailleurs que la dame est taxée par certains médias de Christine la grivoise. Selon elle, les allusions salaces et les mains baladeuses relèvent tout simplement de la bonne vieille " grivoiserie qui fait partie de l’identité française " et de facto les harcelées n’ont donc " aucun humour ".

On retrouve la même vaine " franchouillarde " et " gauloise " chez Jean-Marie Lepen dans une anecdote relatée par le journal Libération. En visite sous la tente bédouine qui abrite l'association SOS Enfants d'Irak présidée par Jany Le Pen, l'épouse du président du FN, celui-ci se laisse convaincre de fumer le narguilé. "Chérie, tu ne m'avais pas préparé ma pipe" lui lance Jean-Marie Le Pen. Las, le narguilé tire mal. "Je reviendrai quand tu en seras en mesure de me faire une bonne pipe" jubile le leader d'extrême droite, trop content de cabotiner devant quelques caméras.

Comme on l’a vu précédemment (voir chronique du 30 mai 2019 : " Faut-il en finir avec la galanterie ? ") à propos de la galanterie, la grivoiserie a connu une récupération politique conservatrice et réactionnaire et une répartition genrée qui correspond aussi aux rôles socio-discursifs des hommes et des femmes : le bon usage, le mépris des mots bas, le sérieux font partie de l’attirail langagier assigné aux femmes. En s’émancipant pourtant, il semble que l’une des voies poursuivies par les femmes n’ait pas été de revendiquer la grivoiserie et l’allusion sexuelle, hypocrite, mais au contraire un parler, cru, trivial, voire obscène, explicite, comme marqueur de libération, notamment dans le cadre humoristique. Ainsi par exemple le sketch explicite sur La fellation de Blanche Gardin. Cependant, pour la bonne bouche (allusion sexuelle grivoise), j’ai quand même trouvé des grivoiseries féminines, comme cet extrait de l’humoriste belge Nawell Madani de 2012 : On a tiré sur ma teucha où l’on retrouve les allusions sexuelles dans un contexte pornographique

à regarder avec l’accent en ligne :

T’as déjà vu un porno belge ?

Ding dong ça sonne

ça doit être le réparateur de la machine à laver

Bonsoir t’es le réparateur. Ben oui t’as ramené ton matériel , t’es venu pour déboucher les tuyaux ? Allez viens me casser la baraque à frite….

Ou encore Bérengère Krief avec Le sexisme de rue expliqué… avec un concombre (2016). " Nous, les filles, on peut pas manger un concombre entier dans la rue " et l’humoriste décrit alors précisément un comportement grivois…masculin où les métaphores pornographiques sont dites par les hommes et paraissent incongrues dans le renversement : " Ha t’aimes ça bouffer des abricots… "

De l’allusion à l’émancipation…

Laurence Rosier est licenciée et docteure en philosophie et lettres. Elle est professeure de linguistique, d’analyse du discours et de didactique du français à l’Université Libre de Bruxelles.

[1] Todorov, T. 1970, Freud et l’énonciation, Langages 17, 34-41 (en ligne)