"Les talibans m’ont tout pris", Meena, journaliste afghane réfugiée en Belgique

Sortir de la boite

"Même si mes deux parents étaient médecins et que ma famille était éduquée, je ne suis pas contente de l’enfance que j’ai eue dans mon pays", précise-t-elle. "Quand j’ai commencé à apprendre des choses comme l’alphabet ou le calcul, en tant que petite fille, j’ai eu peur que ma famille et la société ne me mettent dans une boite et m’empêchent d’en sortir. Si je sortais des limites de cette boite, j’avais peur qu’on me retire mon droit à l’éducation ou le droit de choisir mon métier. Ici, en Belgique, je vois beaucoup de libertés pour les enfants et les adolescent·es. C’était un rêve pour les enfants de mon pays de simplement pouvoir sortir et aller dans un parc. L’enfance, c’est l’âge où l’on ne devrait se soucier de rien. Dans mon pays, ce n’est pas le cas, même très petite, tu t’inquiètes pour ton futur mais aussi pour des choses très concrètes, ton repas par exemple ! Qu’est-ce que tu vas pouvoir manger ? Quand je suis allée à l’université, j’ai été diplômée en 2015, c’était considéré comme honteux que je fasse mes études, ce n’était pas bien vu. C’est vraiment horrible. "

Elle explique que la situation dans le pays était très difficile pour les femmes avant l’arrivée des talibans. "Nous vivions dans une société très conservatrice, les femmes appartenaient au foyer, mais nous avions droit à une éducation basique. Mais maintenant que les talibans sont au pouvoir, ils vont ruiner tous les efforts qui ont été faits, surtout en matière d’éducation des filles." Meena a continué à travailler pendant un moment comme journaliste dans le pays. "J’ai l’habitude de travailler dans des zones de guerre et je voulais aider les gens", dit-elle. "Mais les talibans m’ont tout pris, ils ont interféré dans ma vie, mes droits, ma maison, ma liberté, ils ont voulu me marier de force à un commandant, tout cela a rendu ma vie impossible dans mon pays". Elle continue doucement : "Ils ont même pris ma mère. Elle était un grand soutien dans ma vie. Elle m’a encouragée à continuer à travailler, alors même que les talibans l’ont menacée : ils lui ont dit qu’elle devait m’inciter à arrêter de travailler, sinon ils lui feraient du mal. Le 13 juillet, elle rentrait de l’hôpital et les talibans l’ont attaquée. J’ai perdu ma mère."

C’est pour cette raison qu’elle s’est décidée à fuir. " Je suis très reconnaissante envers la Fédération internationale des journalistes et le gouvernement belge, car ils ont sauvé ma vie, mais je suis très stressée par la situation en Afghanistan. Des écoles et des hôpitaux sont fermées, et on a entendu qu’à l’est du pays, une femme a été au marché et a vendu son bébé pour 200 dollars… je ne peux oublier mon pays, ces personnes et leurs situations. J’essaie de m’adapter au mieux ici mais ce n’est pas facile."

"C’est la réalité de la vie en tant que réfugiée"

Un peu plus de 200 Afghan·es ont été rapatrié·es en Belgique après l’arrivée des talibans, des personnes en danger parce qu’elles ont travaillé pour l’armée et les affaires étrangères belges ou pour des organisations de défense des droits humains dans leur pays. Meena quant à elle vit dans un centre avec d’autres personnes réfugiées, près de Liège.

Aujourd’hui, les matinées deviennent des soirées qui redeviennent des matinées. Je suis une activiste, j’ai besoin de faire des choses pour aider les autres. C’est difficile psychologiquement

"Plus précisément, je vis dans un container à marchandises… ce n’est pas facile en tant que femme. Surtout que l’hiver arrive et que le container n’est pas bien ventilé, il y a beaucoup de condensation quand on respire et notre lit est toujours humide, on n’a qu’une seule couverture, il y a des champignons sur les murs. Je suis malade. Je ne me sens pas très bien de vivre dans ces conditions. Je n’ai pas non plus la possibilité de m’occuper l’esprit." Meena et son mari reçoivent l’aide d’une famille belge. "Ils nous amènent de l’eau et des vêtements. Si je ne les avais pas trouvés, ma vie serait finie", explique-t-elle.

Avec son mari, elle a voulu donner des cours de pachto (une des langues parlées en Afghanistan) aux personnes du centre. Elle précise que cela leur a été refusé. "C’est la réalité de la vie en tant que réfugiée en Belgique. On est contents et chanceux d’être là, on sait aussi que la ville de Liège doit faire face aux réfugié·es des inondations. Cependant, on vit dans des conditions très difficiles, c’est un sentiment compliqué. Cela pose des questions quant à la capacité de la Belgique de prendre soin des personnes réfugié·es."

