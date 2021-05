" Les mères à vif " : une série de podcasts pour sortir de l’image de la maternité idéale

Les mères à vif - Mère lesbienne (épisode 06) - Les Grenades - 03/05/2021 Annemie est mère de trois enfants. Elle a porté son premier enfant dans les années 90’. Elle découvre ensuite le statut de deuxième mère quand sa compagne a mis au monde des jumeaux. De cliniques en psychologues, devenir mères en tant que couple de lesbiennes est bien plus compliqué qu’en tant que femme seule, même si 30 ans après les choses tendent à évoluer. Mais qu’est ce que le lien du sang finalement ? Comment vit on ces deux manières d’être mère ? Dans cet épisode, c’est une histoire de famille et de beaucoup d’amour que l’on vous propose.