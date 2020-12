Les meilleurs moments de 2020 vus par Les Grenades

Ouverte en 2018 à Ixelles, cette structure d’accueil, d’orientation et d’accompagnement en non-mixité a été créé par et pour les femmes par la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés . À la suite de l’expiration du contrat d’occupation en janvier, l’espace était menacé de disparition. Mais grâce à une forte mobilisation, publique, politique et privée, la Sister’s House a ouvert dans un nouveau lieu depuis octobre dernier.

Annoncée en juillet, cette commission spéciale de la Chambre sera chargée de se pencher sur le passé colonial de la Belgique. Une ‘initiative unique’ qui disposera d'un an pour mener à bien ses travaux, avec l'aide d'experts belges, congolais, burundais et rwandais.

En avril a eu lieu, pour la première fois, une conférence interministérielle (CIM) consacrée aux droits des femmes , dans le but, notamment, de mettre en place un dispositif de coordination pour lutter contre les violences faites aux femmes - un phénomène en recrudescence durant les périodes de confinement. Pour la première fois, tou.tes les ministres concerné.es (fédéral, communautés, régions) se sont retrouvé.es pour établir ensemble des priorités et des actions à mener.

L’année avait pourtant bien commencé… En janvier, la députée Écolo au Parlement bruxellois et à la Fédération Wallonie-Bruxelles Margaux de Ré annonçait la mise en place d’une commission Égalité des chances et Droits des femmes au Parlement bruxellois, avec l’idée d’un effet contraignant : "Nous allons pouvoir mettre en place des choses qui devront ensuite être prises en compte par le Parlement".

En septembre, la ville de Bruxelles se dotait d'un plan d'action LGBTQI+ pour lutter contre les discriminations. Établi en concertation avec les associations locales concernées (comme Tels Quels, L-Tour, Brussels Gay Sport, Rainbow Ambassadors ou Rainbow Cops), le plan vise "à favoriser l'acceptation de la différence, d'augmenter la visibilité et le bien-être des membres de la communauté et ce pour que chacun puisse développer son potentiel et se sentir en sécurité en étant respecté et en accord avec son identité propre." Il est consultable en version PDF sur le site de la ville de Bruxelles.

La solidarité lors des confinements

Dans la foulée du premier confinement, dans la panique ambiante, une flopée d’organisations et groupes solidaires ont fleuri sur les réseaux sociaux, pour combler les besoins de première nécessité et venir en aide aux personnes isolées. Des initiatives derrière lesquelles on a souvent trouvé des femmes – comme les Badass Solidaires, et qui a mené à se questionner sur la dimension genrée de ce qu’on appelle le travail du ‘care’.

L’émergence des mouvements de colleuses féministes

La Fronde, Laisse les filles tranquilles en passant par Collages Féministes Bxl ou La Barbe Liège : dans le sillage des colleuses françaises, les initiatives belges de collages féministes ont fleuri dans les rues du pays. ‘Violeur, à ton tour d’avoir peur’, ‘Quand je sors je veux être libre, pas courageuse’ ou encore ‘Dans 5 fémincides c’est Noël’ : des messages virulents pour dénoncer l’inaction des politiques, visibiliser les violences, et réinvestir l’espace public.