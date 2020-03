Plus d'hommes meurent du coronavirus ?

D’après les derniers chiffres, 705 personnes sont décédées du coronavirus dans notre pays. Parmi ces décès, combien de femmes et combien d’hommes ? Les chiffres publiés chaque jour sur le site de l’Institut belge de santé, Sciensano.be, ne le disent pas.

Il s’agit d’une donnée qui, au même titre que l’âge, existe dans d’autres pays. En Chine, le taux de mortalité des hommes infectés par le coronavirus serait de 2,8 %, contre 1,7 % pour le taux de mortalité des femmes, selon une étude effectuée par le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies. En Allemagne, 60 % des décès enregistrés le 24 mars étaient masculins. Selon les chiffres en France, les hommes représentent 57% des décès en date du 31 mars.

En Espagne, le taux de mortalité est de 4,6% chez les hommes et de 2,6% chez les femmes dans l’échantillon analysé par le centre national d’Épidémiologie espagnol. Plus de 70% des Italiens décédés du coronavirus sont des hommes, d’après un bulletin de surveillance du Covid-19 publié par l’Institut supérieur de la Santé italien datant du 19 mars. Le taux de mortalité est de 10,3% chez les hommes et de 6,2% chez les femmes en Italie, soit un niveau supérieur à la moyenne mondiale.

"Facteur de risque"

"Être un homme est autant un facteur de risque pour le coronavirus que l’âge", a déclaré au New York Times la scientifique Sabra Klein qui étudie la différence de sexe dans les infections virales à Johns Hopkins. "Lorsque les hommes tombent malades, il semblerait également qu’ils soient plus fortement atteints par les symptômes", indique le journal Le Soir.

Plusieurs hypothèses existent sur les raisons de cette différence genrée. Sabra Klein l’explique par des causes biologiques et/ou comportementales : les femmes ont un système immunitaire plus robuste, les hommes fument en plus grand nombre et ils sont moins susceptibles de se laver les mains, selon des études.

Une telle différence s’est déjà manifestée à plusieurs reprises par le passé. Lors de l’épidémie de SRAS ("severe acute respiratory distress syndrome") en 2003, plus de femmes que d’hommes avaient été infectées en Chine mais le taux de mortalité était supérieur de 50% pour les hommes. Plus loin encore dans l’Histoire, durant l’épidémie de grippe espagnole de 1918, les jeunes hommes adultes sont décédés en plus grand nombre que les femmes du même âge.

La Belgique va publier les chiffres

Contacté par nos soins, le SPF Santé publique n’était pas à ce jour en possession des informations genrées de décès, à la différence des autres pays d’Europe. Une épidémiologiste de Sciensano nous a informellement indiqué que cette information allait être intégrée dans les chiffres publiés "le plus tôt possible, dès jeudi on espère, afin d’avoir une vue la plus globale possible sur l’épidémie en Belgique".

Au CHU Saint-Pierre, le genre est notifié lors des décès. Le médecin responsable remplit un certificat de décès, comme pour tout patient qui décède de toute autre maladie. L'identité du patient est corrélée au certificat de décès et le genre renseigné est celui de la carte d'identité.

D’autres chiffres genrés sur l’avancée du coronavirus dans notre pays ont quant à eux déjà été publiés : les chiffres des cas confirmés (parmi les personnes testées, une minorité donc). On y apprend que les femmes sont plus contaminées que les hommes entre 20 et 50 ans, mais que la tendance s’inverse fortement chez les 60-69 ans et les 70-79. Cela serait lié au fait que les femmes constituent les premières lignes contre l’épidémie en Belgique, notamment dans le personnel de soin.

