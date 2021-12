Les Grenades remportent le Out d’or 2021 de la presse étrangère

Les Out d'or 2021 avaient choisi de faire un focus sur le traitement médiatique de l'épidémie de SIDA, en miroir à celle du Covid-19. Dominique Costagliola, épidémiologiste et Christophe Martet, rédacteur en chef de Komitid, ex-président d’Act Up, ont reçu un Out d'or d'honneur pour leur engagement. "J'ai juste envie de le dédier à toutes les personnes que je connais et qui sont mortes du Sida, comme du Covid-19, à commencer par ma mère. Je suis hyper fier de vous toutes et vous tous, continuez à être out dans vos médias !", a déclaré Christophe Martet sur scène, cité par France3.

Lors de la cérémonie, la DJ engagée et militante lesbienne Barbara Butch a reçu le prix du public, celui de la personnalité de l'année.

Les Grenades félicitent tou·tes les nommé·es !