Les Grenades débarquent sur les ondes cet été

Rendez-vous tous les samedis de 9h à 10h sur La Première, dès le 4 juillet.

Après la série de podcasts En tête à tête, qui décrypte le confinement et la crise sanitaire en donnant la parole à des femmes expertes, Les Grenades reviennent en radio cet été avec une série d’émissions inédites qui parleront du genre et diffusées sur La Première.

Cette tranche mettra en évidence des thèmes qui ont fait l’actu 2020 et qui intéresseront tout le monde : les corps d’été, le plaisir féminin, Tinder ou encore les métiers de première ligne durant la crise du coronavirus.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

Nous prenons le temps de nous poser après ce début d'année chahuté pour analyser certains enjeux qui demeurent importants pour les femmes.

Chaque émission sera animée par la journaliste et réalisatrice Safia Kessas. Pour en parler, nous dégoupillerons les sujets à l'aide de chroniques, d'interviews et de débats avec nos invitées dans une ambiance estivale, musicale, grenadine et acidulée.

Si vous souhaitez contacter l’équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be

Les Grenades-RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.