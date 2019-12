"Les femmes sont occupées" de Samira El Ayachi : la galère des mères célibataires

"Ça y est, il est parti…" C’est par ces quelques mots que l’héroïne nous embarque dans sa galère et son combat à la découverte de sa vie de mère célibataire. Nous l’accompagnons à l’aube de cette nouvelle vie alors que le père de Petit Chose (référence au roman d’Alphonse Daudet ou mise à distance d’une jeune femme qui a du mal à s’identifier à son rôle de mère ?) vient de la quitter. Parce que, oui, il y a cette pièce à écrire, cette machine à faire tourner, son boulot d’autrice qui la passionne, cette baby-sitter à trouver, cette thèse à terminer qu’elle n’abandonnerait pour rien au monde. Tout cela dans une solitude sociale et existentielle qui ne la fera pourtant jamais sombrer. Au fil des courts chapitres qui se succèdent à un rythme effréné, la narratrice nous fait ressentir cette oppression temporelle, cette pression et cette course après le temps que vivent les mères célibataires pour garder la tête hors de l’eau. S’adressant à l’héroïne à la deuxième personne du singulier, l’autrice utilise un procédé narratif qui, s’il n’est pas neuf, nous rend proche de cette femme dont nous ne connaîtrons jamais le nom.

De l’assistante sociale au juge de la famille, elle est confrontée à tout ce que la société a de patriarcal au point de sembler par moments un peu caricaturale tant elle les vit toutes ces épreuves. Néanmoins, la prise de conscience est brutale et lui claque au visage.

La dame assise derrière le bureau de l’Aide sociale est formelle. Il faut trouver une activité adaptée à votre problématique familiale. Ce sont ses mots. La problématique en question, c’est d’être mère dans une famille monoparentale. Comme si t’avais une maladie […] Elle te lance une dernière petite phrase assassine : " En fait, vous ne voulez pas vous en sortir. "

À la question qui tournait dans tes nuits comme une furie, à savoir " ce qui autorise un homme à penser que c’est légitime de s’en remettre aux femmes, " tu viens d’avoir ta réponse. La justice est un homme.

Malgré les doutes et les pertes de repères, notre héroïne ne s’en laissera pas conter. Elle continuera à mener tous ses projets de front tout en élevant, tant bien que mal il faut l’avouer, son Petit Chose. À son sentiment profond et inavouable qu’est celui d’être empêchée, en présence de Petit Chose, de faire ce qu’il y a de plus important pour elle et de lui en vouloir si fort, se mêle celui de vouloir bien faire pour l’épanouissement de cet enfant qui n’a, en fait, rien demandé. Ce désarroi total finit par s’estomper au fil des pages pour laisser place à un semblant d’équilibre, précaire mais équilibre tout de même.

Que deviennent les rêves des femmes une fois passées du côté de la maternité ? Tu finis par comprendre pourquoi personne ne dit rien. Parce que les femmes sont trop employées à survivre pour penser à leur condition. Envisager leur situation d’un point de vue sociétal et collectif. Pas le temps pour la révolution. Les femmes sont occupées. […] Ta révolution, c’est de t’en sortir seule.

Dans une autre vie, tu aurais appelé l’homme. Y a plus d’homme et c’est tant mieux. Au bout d’une attente interminable, tu attrapes un T-shirt et donnes un grand coup sec. Le monstre (une araignée !) tombe. T’es la meilleure. Tu t’es faite sans rien ni personne. T’es pleine. Tu prends ta place. Toute ta place. Tu l’arraches. Tu exultes. Depuis que l’homme est parti, tu déploies tes impossibles.

Dans ce roman qu’elle parvient à rendre léger malgré les lourdes thématiques abordées, Samira El Ayachi nous montre le prix que doivent payer les mères célibataires pour garder la tête hors de l’eau dans ce système "pensé par les hommes et pour les hommes". On rit (beaucoup), on pleure et on s’insurge avec cette héroïne en pensant à toutes celles qui y sont confrontées dans la "vraie vie". Ils sont si attachants qu’il est difficile de les abandonner, elle et son Petit Chose, au moment de tourner la dernière page.

Les femmes sont occupées, Samira El Ayachi, L’Aube, septembre 2019

