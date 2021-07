Les émissions de téléréalité, fer de lance des stéréotypes sexistes

Cette chronique a été écrite pour le troisième épisodes des Grenades série d'été, saison 2, diffusé tous les dimanches de 17h à 18h sur La Première

Il y a 20 ans, la boîte de production Endemol révolutionnait le paysage télévisuel francophone en proposant à l’écran un premier concept de téléréalité. En 2001 en effet, c’est la première de Loft Story. La proposition est simple : des célibataires sont enfermés dans une maison, coupés du monde extérieur, filmés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Une sorte de Truman Show dans une cage à poule.

Et la recette fonctionne assez vite. Le public répond présent. Les émissions et les concepts se succèdent : Star Academy, Nice people, Secret Story pour en arriver aux dernières en date que sont les Anges, Les Chtis à… (complétez par une destination paradisiaque), Les Marseillais, … bref plein d'émissions avec leurs spécificités et leurs règles mais avec un dénominateur commun : le voyeurisme.

Alors ce n’est pas nouveau, nous nous toujours mêlé·es des affaires des autres. Les émissions de téléréalité ont remplacé en quelque sorte les discussions du café sur la place du village.. Elles sont un peu comme une version garantie 100% réelle des “Feux de l’amour”. Le ragot est vendeur, les clashs sont accrocheurs et les histoires d’amour en mode express sont addictives. Amourettes qui, on peut l’affirmer, ont marqué des générations.

Qui se souvient des prestations vocales de Jean Pascal de la Star Academy ? Personne. Qui se souvient de son amourette avec Jennifer ? Moi je m’en souviens et je n’avais même pas la télévision… c’est dire. Récemment, un journaliste qui travaille pour l'émission française de reportages "Envoyé Spécial", Paul Sanfourche, s’est intéressé au cas de Loana dans son livre “Sexisme Story”, que la première édition de Loft Story, et surtout les assauts sexuels d’un candidat masculin, ont érigé au rang d'icône de la téléréalité. Il nous raconte comment une émission peut rebattre les cartes. Comment Loana est passée pour une bimbo blonde écervelée alors que son assaillant est devenu jeune et cool dans l’esprit du public. Comment ces émissions, qui accrochent toujours une partie conséquente de l'audimat, nourrissent des générations entières de stéréotypes et de constructions sexistes.

Des émissions qui entretiennent le sexisme ordinaire, qui alimentent les conflits entre les différents candidats et c’est encore mieux si le candidat est une candidate et qu’elle est dénudée. Les femmes y sont systématiquement présentées comme des bimbos, conflictuelles et stupides.

Le conflit, c’est d'ailleurs ce qu’on retrouve toujours en filigrane dans ces émissions. C’est assez simple : la boîte de production construit un casting et impose des lignes de conduites indubitablement électriques qui favorisent les altercations pour que le téléspectateur n’ait pas le temps de s’ennuyer ou de réfléchir. Les situations sont volontairement très clivantes.

Les productions, en 20 ans d’expérience, l’ont bien compris et scénarisent les événements. Plusieurs candidates de téléréalité, dont Angèle Salentino, ont dénoncé certaines boîtes de production qui encouragent le harcèlement des candidat·es, en entretenant un climat malsain, les forçant à se mettre en couple, leur fournissant même des substances psychotropes. Une sortie qui aura provoqué la fin de l'un des programmes phare du genre : les Anges de la téléréalité.

