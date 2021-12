Les 20 articles les plus lus sur Les Grenades en 2021

Voilà déjà l’heure du bilan. Alors que l’année 2021 touche à sa fin, Les Grenades ont pris le temps de regarder en arrière pour se replonger dans les articles qui ont été les plus lus : 20 articles qui résument cette année sous l’angle du genre.

Double féminicide à Gouvy : "C’est un homme qui a tué deux femmes parce qu’elles se désiraient" – 118.890 vues

Luna Reyes, bénévole espagnole à la Croix-Rouge, harcelée après avoir réconforté un migrant – 58.558 vues

Une photo a fait le tour de la toile en mai et a visibilisé la situation des migrant·es à Ceuta, enclave espagnole au Maroc. On y voit un migrant sénégalais, dont on ne connaît pas le nom, être réconforté par une bénévole espagnole de la Croix-Rouge présente sur place, Luna Reyes.

En France, le bébé de Marina a été placé après un accouchement à domicile – 51.528 vues

Cette histoire, c’est celle de Marina, qui a accouché en France à son domicile le samedi 5 juin. L’accouchement se déroule sans encombre, après 7 heures de travail. Avec son compagnon, elle décide de faire ce qu’on appelle un “placenta lotus”. Pour cette raison, quelques jours plus tard, un procureur a placé l’enfant dans une famille d’accueil.

Pour les femmes en Afghanistan, "une situation pire que le bétail" – 42.628 vues

Lorsque, le 15 août, les talibans ont pris Kaboul, la capitale afghane, les femmes craignaient déjà pour l’avenir de leurs droits sous le régime fondamentaliste.

Une enquête révèle la réalité des violences obstétricales en Belgique : "L’arrivée de ma fille n’est pas un beau moment" – 41.089 vues

Quelles sont les conditions d’accouchement en Belgique ? Pour objectiver des situations encore trop souvent tues, la Plateforme pour une naissance respectée a lancé une grande enquête en Fédération Wallonie-Bruxelles qui a sondé 4226 femmes et dont les résultats ont été dévoilés le 19 novembre 2021.

Affaire Kaat Bollen : la pudibonderie et l’hypocrisie à son comble – 35.512 vues

Début janvier 2021, l’affaire Kaat Bollen en Flandre était venue secouer les divans et fauteuils des psys du pays. En 2021, après les #metoo, la victoire des Argentines et les luttes des Polonaises, après le geste fort d’Adèle Haenel, après les#BalanceTonPorcTonPsyTonProf ; "une décision, d’un sexisme digne des années 50, était prise par le Conseil disciplinaire de la Commission belge des psychologues".

Journée internationale de lutte contre la drépanocytose : "Retourner au Congo pour moi, c’est la mort" – 30.816 vues

Le 19 juin 2021 se déroulait la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Il s’agit de la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Pourtant, elle reste encore largement méconnue du grand public. Les Grenades ont été à la rencontre de Mimi, atteinte par la maladie et présidente du collectif drépanocytose asbl. Sans papiers depuis 11 ans en Belgique, aujourd’hui elle est menacée d’expulsion vers le Congo. Elle craint pour sa santé.

Malgré les injonctions, elles n’ont pas allaité leur bébé – 21.635 vues

L’actualité récente a accordé une grande place aux femmes qui souhaitent allaiter leur bébé sans être dérangées, voire agressées, dans l’espace public. Qu’en est-il des mamans qui font un autre choix dans une société où l’allaitement est malgré tout fortement encouragé ?

La masturbation au cinéma, ça donne quoi ? – 20.553 vues

Si les séries de manière générale offrent de plus en plus des représentations pertinentes sur le sujet, l’industrie cinématographique semble avoir plus de mal à s’approprier la thématique de la masturbation pour en donner un rendu éloigné des stéréotypes qu’on peut lui attribuer d’ordinaire. Pourtant, le cinéma demeure un médium démocratique qui touche un large public ; il est capable à la fois de répandre des idées reçues, comme de déconstruire certains clichés encore en vigueur dans notre société.

#MeTooInceste, des centaines de victimes témoignent sur Twitter – 19.971 vues

A partir du 16 janvier 2021, des centaines de victimes d’inceste prennent la parole sur le réseau social Twitter avec le hashtag #MeTooInceste. Trois ans après le hashtag #Metoo qui a permis à la parole des femmes d’accéder à l’espace public et médiatique au sujet des violences sexuelles, la publication du livre de la juriste française Camille Kouchner, "la Familia Grande", crée un nouveau mouvement de prise de parole massive et publique sur Twitter.

Au Maroc, Hanaa, victime de "revenge porn", a été emprisonnée – 18.560 vues

Hanna est une mère célibataire de 24 ans. Le 4 janvier dernier, elle a été condamnée à un mois de prison pour “outrage public à la pudeur” et pour “rapports sexuels hors mariage”, en vertu de l’article 490 du Code pénal marocain. L’homme qui a diffusé la vidéo n’a pas été arrêté car il réside désormais aux Pays-Bas.

Le film 'Titane', Palme d’or à Cannes : "Titanesque" – 15.488 vues

Ce 17 juillet, sur la scène du Festival de Cannes, trois mots ont changé l’histoire du cinéma. Vingt-huit ans après Jane Campion, primée pour la ‘Leçon de Piano’, la Palme d’or est allée à Julia Ducournau. En 1993, le film de Campion avait remporté le prix ex aequo avec ‘Adieu Ma Concubine’de Chen Kaige. Hier soir, sur la scène du Festival de Cannes, une femme a reçu la Palme d’or pour elle toute seule, pour la première fois.

L’individualisme cause du burn-out parental, selon une récente étude – 14.816 vues

Le burn-out parental touche environ 8% de la population belge. Peu connu parce que stigmatisé, le burn-out parental touche 200.000 parents qui en souffrent en Belgique. Caractérisé par un épuisement physique et émotionnel ainsi qu’une perte de plaisir avec l’enfant, le burn-out parental est un trouble du spectre du stress, sans ressource pour pouvoir y faire face et le contrer. Ce sont des parents qui se sont surinvesti·es avec leurs enfants et qui, un jour, s’effondrent. Ils et elles s’épuisent jusqu’à devenir l’opposé de ce que ces parents auraient voulu être.

Rentrée littéraire : 10 livres féministes à ne pas manquer – 14.608 vues

En septembre, c’est le moment de l’année que les féru·es de littérature attendent : la seule, l’unique rentrée littéraire. Voilà déjà plusieurs années que les ouvrages féministes se multiplient et ont, enfin, la place qu’ils méritent lors de ce mois de septembre riche en papier et reliures.

Pour en finir avec le syndrome d’aliénation parentale – 13.222 vues

Le 25 avril a été choisi comme journée internationale de l’aliénation parentale. A cette occasion, Les Grenades publiaient une carte blanche qui commençait par ses mots : "Nous, intervenant.es de terrain et associations de lutte contre les violences conjugales et post-séparation, constatons qu’en cas d’inceste, de violence conjugale ou post-séparation, les comportements du parent protecteur (souvent la mère) sont perçus comme étant aliénants, c’est-à-dire comme étant des comportements qui visent à instrumentaliser l’enfant."

Les pompières de Bruxelles sous le feu des discriminations et insultes sexistes – 12.824 vues

Elles représentent moins d’1% des pompiers à Bruxelles, elles sont plus précisément 11 sur 1122 pompiers. Elles, ce sont les pompières. Anne Wibin et Audrey Coopmans ont décidé de raconter ce qu’il se passe derrière les murs des casernes bruxelloises.

Où sont les personnes grosses à la télévision ? – 12.383 vues

Ce qui fait la particularité de la série “No Offence”, c’est non seulement son humour British décapant, et ses enquêtes captivantes dans un Manchester réaliste, mais aussi le fait que son personnage principal soit une femme grosse. Pas un peu pulpeuse, ou voluptueuse : Vivienne Deiring, jouée par la comédienne Joanna Scanlan, est grosse. ►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici Étrange que ce terme, qui ne sert pourtant qu’à désigner un trait physique, sonne pourtant comme une insulte dans notre société.

Cardi B, une "Bitch" féministe ? – 10.466 vues

Il y a quelques mois, le nouveau hit des rappeuses Cardi B et Megan Thee Stallion, intitulé WAP (Wet-Ass Pussy), faisait scandale aux États-Unis. Tantôt perçues comme vulgaires et grossières, tantôt comme libres et puissantes, les deux artistes atteignaient pourtant 26 millions de vues en 24 heures pour leur titre.

L’élue Opaline Meunier cyberharcelée : "J’ai reçu beaucoup de remarques sur mon physique"- 10.208 vues

“Grosse merde”, “gros tas” ou encore des allusions sexuelles. Ce sont des exemples de messages reçus par la conseillère communale "Mons en mieux" Opaline Meunier après avoir introduit une motion sur le harcèlement sexiste de rue au début du mois de mars.

Altercations lors d’une marche féministe : "Pour la première fois, je n’ai pas pu finir une manifestation" – 10.206 vues

Au cours du parcours de la manifestation contre les violences faites aux femmes ce 28 novembre 2021, une violente altercation s’est produite entre deux groupes participants à la manifestation.

Les nominations des Grenades en 2021

Outre le Out d’or 2021 de la presse étrangère, Les Grenades ont été nommées à plusieurs reprises cette année. Le documentaire radiophonique "La parole d’un homme violent", diffusé dans l’émission Transversales sur La Première, a particulièrement attiré l’attention. Il a représenté la RTBF au Prix du Journalisme des Médias Francophones Publics 2021, où il est arrivé à la deuxième position. Le documentaire a aussi été nommé pour le prix Belfius. L’émission issue de notre série d’été consacrée au mouvement #Balancetonsport a quant à elle été nommée pour le Grand Prix international URTI de la radio.

Safia KESSAS et Mathieu NEUPREZ - La parole d’un homme violent (RTBF) - 23/11/2021 Écoutez gratuitement les podcasts du programme La Première en streaming sur Auvio. Écouter le podcast

Les Grenades - Série d'Eté - Balance ton sport, les langues se délient - 11/07/2021 Balance ton sport, les langues se délient Les langues se délient, et le sport a cette année vu ses discriminations systémiques touchant les sportives occuper le devant de la scène. Comment faire carrière dans le sport féminin ? À quel obstacle doit-on se préparer ? Comment ces femmes sont-elles médiatisées ? Autant vous dire que les sportives ne sont pas restées sur la touche pour dénoncer le sexisme qui teinte leur quotidien Présentation : Safia KESSAS

Les chiffres des Grenades

Sur Facebook, 14.800 abonné·es suivent la page (+23% par rapport à 2020). 1,4 million d’utilisateurs et utilisatrices différent·es ont été atteint·es en 2021. Sur Instagram, la page des Grenades compte désormais 6800 abonné·es (+123,5% par rapport à 2020).

Les vidéos les plus vues des Grenades

796.800 minutes vues ont été comptabilisées en 2021 pour nos vidéos (progression de +28% par rapport à 2020).

Endométriose : On a placé deux stérilets à Anaïs sans son consentement – 263.700 vues

Endométriose : On a placé deux stérilets à Anaïs sans son consentement - Les Grenades -... Anaïs a été opérée pour diminuer ses douleurs liées à l'endometriose. À son réveil, elle s'aperçoit qu'on lui a placé un stérilet Mirena. Sans son consentement. Ce dernier se casse, elle retourne à la clinique pour l'enlever. Malgré les protestations d'Anaïs, le médecin lui place un nouveau stérilet. Les violences obstétricales et gynécologiques existent. L'histoire d'Anaïs en est l'exemple.

Les peines des proches de détenu.es – 109.900 vues

Lou, agressée à cause de son orientation sexuelle – 105.000 vues

Les Grenadin.es, épisode 4 : Clémentine, petite fille transgenre – 42.700 vues

Les difficultés des mamans solos – 35.400 vues

Les shots des Grenades

A la rentrée, en septembre 2021, Les Grenades ont commencé à réaliser un podcast par mois, diffusé dans l’émission Matin Première. Le shot des Grenades est une série de podcasts immersifs de 6 minutes.

Les journées du matrimoine

Le shot des Grenades - Les journées du matrimoine - 13/09/2021 Arret pour ce premier shot sur les journées du matrimoine qui auront lieu du 24 au 26 septembre à Bruxelles. Le mot 'matrimoine' fait débat et désigne les biens, matériels ou immatériels, ayant une importance artistique ou historique hérités des femmes. Balade avec une de ses initiatrices, Apoline Vrancken créatrice de l’architecture qui dégenre.

Le cerveau pense-t-il au masculin ?

Le shot des Grenades - Le cerveau pense-t-il au masculin ? - 17/11/2021 Le cerveau pense-t-il au masculin ou au féminin ? Les capacités sont-elles différentes selon le genre ? Qu'est-ce qu'un biais inconscient ? Tentative de réponses lors d'une formation en diversité qui a eu lieu à la RTBF avec Vincent Yzerbyt, professeur en psychologie et en sciences de l'éducation, et Sarah Sépulcre, professeure en sciences sociales et en communication dans ce deuxième épisode du Shot des Grenades, un podcast immersif qui traite du genre. Un podcast signé Camille Wernaers et Mathieu Neuprez.

La société aurait-elle peur des vieilles femmes ?

Le shot des Grenades - La société aurait-elle peur des vieilles femmes ? - 23/11/2021 Ce jeudi 25 novembre sera la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Dans leur shot, ce mois-ci, les Grenades se sont intéressées à une violence moins connue : l'âgisme. La société aurait-elle peur des vieilles femmes ? Réponse avec Valérie Piette, professeure d'histoire à l'ULB et commissaire de l'exposition 'Witches', consacrée aux sorcières. Un podcast signé Camille Wernaers et Mathieu Neuprez.

Le documentaire "Casser les Codes"

Le shot des Grenades - Le documentaire "Casser les codes" - 08/12/2021 Seuls 14% des postes dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) sont occupés par des femmes. Face au déséquilibre que représente le monde de la tech, le documentaire "Casser les codes" de la réalisatrice Safia KESSAS est partie à la rencontre de femmes qui font bouger les lignes. Il sera diffusé ce soir à 23h sur la Une et Les Grenades consacrent leur shot à ce sujet ce mois-ci. Un podcast signé Mathieu NEUPREZ et Camille WERNAERS

