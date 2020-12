Les 10 articles les plus lus en 2020 sur Les Grenades

Moment de basculement pour le cinéma français, et le cinéma en général : après l'annonce de la récompense de Polanski, l'actrice Adèle Haenel a été la première à quitter la salle, suivie par d'autres. On a pu lire sur ses lèvres : "Quelle honte !". C’est l’une des images féministes fortes de 2020, et le slogan “On se lève et on se barre” étant depuis réutilisé à de nombreuses reprises, il s'agit du titre d' un texte de l'autrice de Virginie Despentes écrit en soutien à Adèle Haenel.

Citation d’un policier dans un rapport Amnesty sur la question du contrôle au faciès : "Si on passe dans une rue commerciale et qu’on voit une vieille dame de 80 ans faire du lèche-vitrines, on ne va pas y prêter attention. Si c’est un Marocain de 17 ans qui porte une casquette et qui a l’air nerveux, on va le contrôler. Peut-être qu’il a rendez-vous avec sa copine et que ça le stresse, ou alors il se prépare à braquer le magasin".

Journée internationale où on se lève et on se casse #JourneeDesDroitsDesFemmes #8mars #NousToutes pic.twitter.com/bMLNEaXRAh

Adèle Haenel Ce geste a marqué 2020 et restera dans les mémoires et l’Histoire. Merci pour les prises de positions, de paroles et d’actes. Merci pour la force et le courage. On se lève et on se casse!!! pic.twitter.com/2Mh93hQAoP

Eté 2020, Bruxelles, Bois de la Cambre. La chaleur est étouffante.

“Sans grande surprise, de nombreux hommes sont affalés torse nu sur l’herbe, d'une manière complètement décomplexée. Je baisse alors le regard sur mes propres seins, que j’ai enfermés pour la première fois depuis des mois dans un soutien-gorge couleur chair, et ne peux m’empêcher de penser : que se passerait-il si moi aussi, je me mettais torse nu ? Facile ! me direz-vous : on crierait à l'indécence, on s'insurgeait d’un tel outrage public aux bonnes mœurs et que sais-je, on m’arrêterait peut-être même sous ce dernier argument, sans même parler de la censure sur Facebook et d'autres réseaux sociaux”, écrit notre chroniqueuse Manon Brulard.

La philosophe a répondu aux question de la journaliste Audrey Vanbrabant à l’occasion de la sortie de son troisième livre, Le Panache de l’escargot. Pour ce troisième volume, Pascale Seys réussit une nouvelle fois à rendre la philosophie accessible et à nous donner envie de prendre le temps. Celui de se poser, d’observer, de réfléchir.

Et la femme de radio a l’habitude de l’exercice. Chaque semaine, la docteure en philosophie ravit les auditeurs et auditrices de Musiq3 de ses chroniques Un P’tit shoot de philo. Des capsules toujours partagées des dizaines de milliers de fois. Preuve s’il en fallait que la philosophie parle à tout le monde quand elle est démystifiée.

Dès le début du confinement, Les Grenades ont donné la parole à des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Elles prévoyaient une augmentation de ces violences car la Chine, l’Italie et la France avaient tiré la sonnette d’alarme à ce sujet.

Et cela a également été le cas en Belgique. “Avec le confinement, le conjoint dominant va pouvoir être plus présent dans la vie des femmes, donc le harcèlement et la surveillance le seront aussi. Bien souvent, le travail du conjoint et les moments où il part à l’extérieur sont des périodes où les femmes violentées peuvent souffler. Ce sont des moments de petites libertés”, souligne Josiane Coruzzi, directrice de l'asbl Solidarité femmes et refuge pour femmes battues.

Début janvier, Les Grenades récoltaient le témoignage d’Alice, qui a porté plainte contre la police à cause de la manière dont elle a été reçue après qu’un homme l’ait violée. Un témoignage important qui illustre l’importance de la formation des premières lignes contre les violences faites aux femmes.

Maëlle est décédée au début de cette année à cause de son tampon, un choc toxique pas repéré tout de suite par les soignant.es autour d’elle. Les Grenades abordaient la problématique des biais de genre en médecine dans un article consacré à son histoire.

