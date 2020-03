Le rôle des femmes n'est pas de rester belles durant le confinement

Mais au fait, en quoi prendre quelques kilos est grave pour notre santé ? Car la santé, c’est bien la priorité du moment non ? En plus d’être grossophobe , cette injonction à rester mince est hyper culpabilisante. Les femmes doivent prouver qu’elles ont de la volonté.

Ainsi, on peut lire, concernant celles qui renoncent désormais à leur séance de maquillage quotidienne : "Si ce choix est totalement compréhensif et bon pour prendre soin de sa peau, rien de vous empêche de ressortir votre trousse à maquillage pour vous préparer à un appel vidéo". Face à la crise du Covid-19, doit-on encore se soucier de la couleur de notre teint pour paraître plus présentable devant nos collègues ?

"Il faut rester belles, quoi qu’il arrive, comme si notre fonction première était d’être désirable", écrivait Simone de Beauvoir. Avec le coronavirus, on pensait qu’on nous ficherait un peu la paix avec notre apparence. Qu’on lèverait le pied avec les injonctions à rester jeune et jolie. Apparemment, même confinée, une femme se doit de rester séduisante.

La charge esthétique, cette autre charge mentale des femmes

Montage sexiste vu sur Twitter - © Tous droits réservés

Montage sexiste épinglé sur Facebook - © Tous droits réservés

S’épiler les gambettes, camoufler ses cernes, se limer les ongles, colorer ses repousses grises, porter un soutien-gorge pour arrondir et remonter sa poitrine, rentrer le ventre pour enfiler un jeans moulant. Les femmes dépensent tous les jours beaucoup de temps, d’énergie et d’argent pour se rendre belles et désirables. On appelle cela la charge esthétique.

" Le pire, c’est qu’on essaye et on arrive souvent, à nous faire croire que ces impératifs répondent à nos besoins profonds, qu’ils sont une chance pour s’épanouir et non un poids pour alourdir nos journées", résume très bien Titiou Lecoq dans son essai " Libérées, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale ". L’autrice et journaliste féministe précise : "S’épiler ou se faire un gommage n’est pas délassant".

S’épiler ou se faire un gommage n’est pas délassant

Le mantra de Freud est bien connu : "Les hommes désirent, les femmes désirent être désirées ". Les hommes sont les sujets du désir, les femmes sont les objets du désir. On nous l’apprend dès le plus jeune âge. Les femmes ont intériorisé le fait d’être constamment regardées, observées, scrutées, critiquées. La société attend d’elles qu’elles ne soient ni trop maigres, ni trop fortes, ni trop grandes, ni trop petites, ni trop ceci, ni trop cela.

Les canons de la beauté sont tellement stricts qu’ils en deviennent inatteignables, entraînant chez les femmes "une dévalorisation systématique de leur physique, l’anxiété et l’insatisfaction permanentent de leur corps", déplore Mona Chollet dans son essai "Beauté fatale – Les nouveaux visages d’une aliénation féminine".