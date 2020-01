Le regret d'être mère: un livre pour lever un tabou

Une chronique de July Robert

Une étude sur le "regret d’être mère" vient d’être publiée en français. En 2015, la sociologue israélienne, Orna Donath, a mené une enquête auprès de 23 mères, âgées de 25 à 75 ans, qui ont accepté de témoigner sur ce sujet, étude qui a suscité de vifs débats à sa sortie en Allemagne (première publication en allemand Wenn Mütter bereuen = #regretting motherhood). Grâce à son travail sociologique, Donath déclare vouloir éradiquer un tabou et créer un débat qui finira par changer les choses.

La maternité est bien souvent une expérience qui procure un sentiment d’épanouissement mais elle peut également être jalonnée de tensions et d’une ambivalence qui peut mener à un sentiment d’impuissance, de frustration, de honte, de culpabilité ou encore de déception. Car, comme on le constate notamment sur les réseaux sociaux, dans la société, une femme qui ose affirmer son regret d’être mère suscite systématiquement de la colère ou voit ses propos accueillis avec incrédulité, certain·e·s allant même jusqu’à dire que ces femmes sont "anormales", "défaillantes", "égoïstes", voire même immorales. Aujourd’hui, la liberté de choisir est présentée comme relevant des principes de la liberté, de l’autonomie, de la démocratie et de la responsabilité personnelle. Mais, d’après l’autrice, cette notion est illusoire en matière de maternité dans la mesure où elle fait fi des inégalités, des contraintes, des idéologies, du contrôle social et des relations de pouvoir.

La richesse de cette étude tient tant dans sa réflexion théorique sur ce que regretter veut dire que dans le partage des témoignages qui ponctuent l’ouvrage. Orna Donath insiste d’abord sur des questions de définition, déclarant que le regret va "plus loin" que la simple prise de conscience que la vie de mère s’avère exigeante, épuisante même. Outre le fait que la société exige des femmes d’être de "bonnes mères", on attend d’elles qu’elles soient à la fois des mères à plein temps et des femmes ayant un parcours professionnel, qu’elles s’occupent de la famille et réussissent dans leur travail. La mère doit être performante, belle, aimante, tout ça avec quatre heures de sommeil !

" Il est clair que lorsqu’une femme devient mère, c’est la prison à vie. Nous sommes femmes, mères, maîtresses, amies, collègues mais aussi infirmières, femmes de ménage, intendantes et taxis de nos maisons. Si je devais recommencer, eh bien je choisirais de vivre pour moi … au moins un peu plus" Témoignage d’Andréa, 33 ans

Le regret, qui peut émerger en raison de toutes ces pressions, c’est quand une femme pense que c’était une erreur de concevoir un enfant et que, si elle pouvait remonter le temps, elle s’abstiendrait. En mettant le doigt là où ça fait mal, la sociologue pointe très justement ce rôle reproducteur assigné à la femme comme une injonction contraignante dont il faudrait pouvoir s’émanciper. "Depuis le 19ème siècle jusqu’à nos jours, des idéologies capitalistes, patriarcales, hétéronormatives, sanitaires et nationalistes œuvrent de concert pour maintenir cette division du travail entre les sexes qui considère la femme-mère comme une institution sans laquelle le système s’effondrerait tout en affirmant que cette division est naturelle par définition et, par conséquent, ‘éternelle’", affirme la chercheuse. Et le regret, qui est sujet à controverse de manière générale, est jugé "illicite" dès qu’il est question de maternité. Dont acte.

Outre cet apport théorique, les nombreux témoignages des mères balisant la lecture donnent une dimension humaine à cet ouvrage. En lisant ces témoignages, on prend conscience de leurs énormes souffrances mais aussi de l’amour incommensurable qu’elles portent à leurs enfants. Car regretter d’avoir un enfant ne signifie pas qu’on ne l’aime pas.

" C’est compliqué parce que je regrette d’être devenue mère mais je ne regrette pas d’avoir mes enfants, je ne regrette pas qui ils sont. Je les aime. Ce que je n’aime pas, c’est d’être devenue mère " Témoignage de Charlotte, 44 ans

Alors, pourquoi regrettent-elles ? Le regret qu’elles évoquent tient à cet oubli de soi, cette impression d’être passée à côté de leur vie parce qu’en devenant mère, elles ont répondu à une injonction sociétale, celle de rester dans la norme ou au désir d’un·e autre. Mais surtout qu’elles subissent ces pressions inhérentes à l’inconscient collectif dans lequel la maternité est censée être la raison d’être des femmes (on est mère par nature) – même si cette notion tend à être déconstruire depuis quelques années – , qu’elles se voient imposer cette obligation à revoir leurs priorités et que le patriarcat (qui presse les femmes à devenir mères) conjugué au capitalisme (qui pousse à un progrès constant) crée un choix binaire qui ne laisse aucune place aux femmes pour qu’elles puissent se considérer elles-mêmes et être considérées comme des êtres humains capables de déterminer elles-mêmes le sens de leur vie. Orna Dornath conclut son "Le regret d’être mère" par une note d’optimisme ; "Notre tâche consiste à ouvrir la voie. C’est notre devoir. Nous, les femmes, nous avons besoin de tenir le monde dans nos mains et non d’être renversées par son poids. Nous, les femmes, nous avons besoin de décider par nous-mêmes ce que nous faisons de notre corps et de notre vie et de savoir que nos pensées, nos émotions et notre imagination nous appartiennent. Sans cela, nous ne pourrons pas faire changer les choses".

Orna Dornath, Le regret d’être mère, Editions Odile Jacob