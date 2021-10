Le podcast "Tango Ya Bakoko", un dialogue intergénérationnel et décolonial

Nguizani Mansuela, créatrice de rencontres, dévoilera ce samedi 23 octobre son projet Tango Ya Bakoko. Son podcast nous plonge au temps des aîné.es, des Bakokos, dans leurs souvenirs des indépendances africaines et de celle de la République Démocratique du Congo en particulier. Entretien.

Le rendez-vous est fixé au café L’Alchimiste à Saint-Gilles, un endroit apprécié par Nguizani Mansuela. Elle nous présente Perrine qui gère les lieux. En un geste, le ton est donné : Nguizani Mansuela est une faiseuse de liens. À quelques jours du grand lancement, elle revient pour Les Grenades sur la genèse de son podcast entre récits personnels et mémoire collective. Une écoute à la fois belle et nécessaire.

"Retrouver mes racines"

"Ma famille est arrivée en Belgique en 1980. En 2001, je suis retournée au Congo avec ma maman et mes sœurs pour la première fois depuis 20 ans. Mon père était rentré au pays depuis les années 90, on se retrouvait enfin tous et toutes réuni·es." Diplômée en journalisme, elle emporte avec elle une caméra. Son objectif : se rendre jusqu’au village de sa grand-mère dans le bas Congo et aller visiter sa tombe.

"J’étais déjà dans cette quête vers mes racines. Je voulais faire un film pour lui dire ‘nous sommes revenu·es, nous sommes tes petits enfants, on t’a à peine connue. Grand-mère, toi qui savais tant de choses, tu es partie avec tous tes secrets.’" Cette envie de reconnecter avec les sien·nes est décuplée par toutes les violences qu’elle subit en Belgique : le racisme au quotidien. "J'avais beau montrer le bon papier, on me faisait sentir que je n'étais pas d’ici. J’avais besoin de savoir finalement qui nous étions en Belgique, j’avais besoin de comprendre comment poser mon identité."

Les années passent, Nguizani Mansuela enchaine les projets, les expériences de travail. Certaines se révèlent très douloureuses. "J’ai alors réalisé l’impossibilité de la rencontre face à celles et ceux qui gardent la mainmise sur les questions décoloniales." Aussi, la perte de son père vient mettre un coup de détonateur. Il est grand temps de raconter. "Mon papa est décèdé en 2017 à Kinshasa, mon fils ne l'avait jamais rencontré. J’ai déploré la perte de cette voie de transmission, une de plus... L'urgence se faisait plus aigüe ; le temps était arrivé pour moi de poser, de parler, pour mon enfant."

L’idée du podcast grandit dans son esprit. En 2019, elle repart au Congo et revient plus déterminée que jamais à créer son lieu d'expression. Son association Kimuntu naît de cette réflexion articulée autour de sa propre trajectoire, de ses expériences. "En me libérant du regard dominant, je me suis reconnectée avec la personne que je suis fondamentalement. S’affranchir du regard c’est la condition sine qua non pour pouvoir transmettre."

Tisser des liens

2020, c’est le 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À travers Kimuntu, elle commence son projet de podcast. La crise sanitaire vient bousculer ses plans, mais durant les mois de septembre et octobre, elle se lance de l’enregistrement des aîné·es.

Quand on lui demande comment elle a choisi les figures mises en avant, sa réponse est très spontanée : "Ce sont des personnes qui sont autour de moi. Elles ont tellement de choses à raconter, à apporter. Au départ, le podcast était pensé comme quelques capsules ‘Vos souvenirs de 1960', mais c’était illusoire me connaissant et connaissant mes aînées de se limiter à ça. Je voulais donner la place aux aîné·es dans toute leur dignité, je ne les mets pas en scène ce sont les expert·es de leur vie, de leur histoire." Nguizani Mansuela aime les gens. La rencontre, elle la porte même dans son nom. "Nguizani, c’est l’accord qu'on noue entre deux familles lors du mariage coutumier."

Tango Ya Bakoko, “À l’époque des grands-parents” (en lingala) est articulé en triptyque "Désapprendre, déconstruire, guérir". Samedi, c’est le premier volet composé de quatre épisodes qui sera dévoilé. "Dans cette première saison, j’ai travaillé sur la représentativité, sur la réappropriation de la narration." La réalisatrice questionne et met en lumière notamment l’aliénation, la place des archives, le regard des dominants et les luttes.