Le podcast "Les infirmières, qui prend soin d'elles ?" en finale du Grand Prix International URTI de la Radio

Le 5ème volet de "Les Grenades, série d'été" a été retenu parmi les 10 derniers programmes finalistes de la 32ème édition du prestigieux prix international URTI. Le jury, composé de responsables de radios publiques devra départager les différentes productions issues des quatre coins de la Terre. Créé en 1989, le Grand Prix International URTI de la Radio se distingue des autres compétitions internationales par un principe original : chaque année, un thème différent est proposé aux participants et laissé à leur libre interprétation. Il accueille des productions sous toutes les formes radiophoniques du reportage aux contes pour enfants. Cette édition du prix a pour thème "le confinement et les nouvelles visions du monde", un sujet d'actualité qui a inspiré notre équipe de journalistes cet été.

Les Grenades-RTBF est un projet soutenu par Alter-Egales (Fédération Wallonie Bruxelles) qui propose des contenus d’actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.

Quand on voit ce que les gens font dehors, on se demande si tout ça ne va pas recommencer

Dans cette émission qui a été enregistrée après la fin du premier confinement, nous avons pris le pouls du personnel soignant, un personnel majoritairement féminin. Dans l’imaginaire collectif, l’infirmière est presque toujours maternelle, héroïne de guerre voire espionne telle une amazone moderne ou même une source de fantasmes. Mais en tout cas l’infirmier… est (presque) toujours une femme. Et ce métier requiert des efforts physiques et mentaux particuliers. Depuis la crise du covid, ces femmes d’ordinaire invisibilisées ont été mises en lumière.

Les métiers du care, ces essentiels

Les infirmières, applaudies tous les soirs pendant des semaines car nos sociétés se sont dès lors rendues compte qu’elles reposent sur ces métiers essentiels, des métiers souvent mal payés, et que l’on exerce par passion, alors après cette crise majeure que nous avons traversée, est-ce que la passion suffira pour continuer ? Pauline Kalomba, infirmière à l’hôpital d’Ixelles, et Florence Degavre, chercheuse à l’UCL ont dressé avec Safia Kessas le bilan de cette première étape de la crise sanitaire. A l'heure du déconfinement, Pauline Kalombo y exprime ses craintes et tire la sonnette d'alarme avec ces paroles prophétiques : "Quand on voit ce que les gens font dehors, on se demande si tout ça ne va pas recommencer".

"Les infirmières, qui prend soin d'elles ?" est le fruit de la collaboration entre nos journalistes Safia Kessas, Mathieu Neuprez, Camille Wernaers, assistés par Lise Lamouche.