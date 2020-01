Le nouveau Charlie's Angels: badass-itude en vue

Une chronique de Sophie Mincke

Si vous ne savez pas quoi faire ces prochains jours, foncez voir le film d’Elizabeth Banks au cinéma! En plus de vous faire l’effet d’une boisson énergisante, vous en ressortirez en forme et avec l’envie furieuse de devenir une ninja. Très drôle, le film envoie valser nombre de clichés sexistes et de visions patriarcales condescendantes… en les déconstruisant joyeusement sur une musique entraînante et girl power!

Salut les Anges

La franchise n’est pas nouvelle ; c’est en 1976 que l’on découvre sur les petits écrans la première génération des Drôles de Dames. Un trio de jeunes femmes fortes, brillantes, aux compétences particulières, qui travaillent pour Charlie Townsend, mystérieux boss dont on ne connaît rien si ce n’est qu’il est riche, à la tête d’une agence d’espionnage et friand de conversations téléphoniques anonymes. Cette deuxième génération débarque sur grand écran pour deux films dans les années 2000 et est incarnée par Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu qui remplacent ainsi Kate Jackson, Farrah Fawcett et Jaclyn Smith.

En 2019, c’est au tour de Kirsten Stewart, Ella Balinska et Naomi Scott d’endosser le rôle de super-espionnes pour un opus qui s’inscrit dans la continuité de l’histoire. Suite à part entière de la franchise, le film ne nous prive d’ailleurs pas de quelques clins d’œil faisant référence aux précédents volets. Si la trame de fond change peu dans ce nouvel opus, l’une des nouveautés du film est que l’agence de Charlie Townsend, après avoir connu un succès réel, s’est développée à l’international. Son nouveau réseau mondial nous donne même à voir non pas un, non pas deux, mais bien trois Bosley (les supérieurs hiérarchiques des Anges).

Un vent de fraîcheur

Avant de se décider à voir le film, on peut craindre à un remake "post metoo" pro-femme un peu cliché comme on a pu en voir fleurir quelques-uns dernièrement. Ocean’s 8, The Hustle ou encore la minute trente de fausse joie dans Avengers - End Game lorsque, souvenez-vous, les super-héroïnes sont mises en scène lors de la bataille finale. Pendant 1 minute 30, on peut les voir s’associer et prendre les rênes du combat, ce qui suscita un frémissement enjoué dans les salles : "Enfin ! Les super-héroïnes montrent de quoi elles sont capables en mettant leurs forces en commun dans un bel élan de sororité et de… Ah non. Non. Thor, son marteau, Iron Man et leur virilité salvatrice ont déjà repris la main, sorry. Que croyiez-vous donc, sérieusement ?".

Même chose pour le film, The Hustle, qui raconte l’histoire de deux arnaqueuses de génies prêtes à dépasser leur rivalité féminine primaire pour plumer des hommes riches et sexistes. Spoiler alert : à la fin, c’est un homme qui les dupe, balayant d’un revers la prétention féministe du film et le faisant lamentablement échouer au test de Bechdel. Rira bien qui rira le dernier, n’est-ce pas…

On se rassure tout de suite, avec ces nouvelles drôles de dames, point de sexisme ordinaire. Dès la première scène, le ton est donné par le personnage de Sabina Wilson, génialement incarnée par une Kirsten Stewart déchaînée. "Les femmes peuvent tout faire" prévient-elle avant que sa partenaire d’espionnage, Ella Balinska alias Jane Kano, lance les hostilités dans une scène de baston qui donne le La.

Il y a des jours, on veut de la bagarre, des retournements de situations incroyables, des scènes trop cools pour être crédibles, des missions rocambolesques. Ces jours-là, il faut se tourner vers James Bond et consorts pour satisfaire cette envie de films d’action et d’espionnage. Malheureusement, peu d’agents secrets sont des femmes et il est toujours compliqué de s’identifier à un espion lorsque l’on rêve secrètement d’être une espionne.

"Aujourd’hui, le male gaze (le fameux regard masculin qui impose au public d’adopter une perspective d’homme hétérosexuel) demeure la norme. Il induit irrémédiablement l’objectivation sexuelle des femmes ainsi que leur rôle de faire-valoir. Charlie’s Angels pulvérise cette tendance grâce à ces nombreux personnages féminins hyper badass. Joie !"

Action, baston, féminisme et rigolade

Mot d’ordre : Badass-itude. Ces nouveaux anges sont aussi efficaces en combat rapproché qu’en humour mordant. On en veut pour preuve la bonne humeur qui pétillait dans la salle lorsque les lumières du cinéma se sont rallumées après les deux heures de visionnage. Le rythme est plutôt intense et ne laisse pas le spectateur s’enfoncer somnolant dans son siège. Si les boudeurs diront sans doute qu’il y a eu trop de punchlines ou que les blagues sont un chouia téléscopées, force est de reconnaître que le film fonctionne.

Il nous happe dans une enquête folle aux côtés de ces trois espionnes au tempérament de feu, entre menace pour l’humanité, méchants pas beaux et courses-poursuites haletantes qui nous font voyager de Berlin à Istanbul. Sapées comme jamais, s’il vous plaît.

Merci qui ? Merci Charlie ! (Non). Merci à la réalisatrice et son équipe de faire de ces femmes des personnages réalistes. Merci de leur avoir donné de l’épaisseur, de la crédibilité. Ce sont de supers espionnes, surentraînées, suréquipées qui n’en demeurent pas moins vraisemblables : elles se lient d’amitié, font les mêmes plaisanteries que votre collègue préférée à la machine à café le mardi matin ou que votre meilleure amie le vendredi soir au bar à sushis.

"Pas de rivalité féminine stupides, pas de besoin de jauger l’autre femme, de la déstabiliser, d’incarner bêtement l’archétype de la femme fatale aux phrases énigmatiques et aux sourcils retroussées à qui il manque cruellement un zeste d’humour et dont l’unique ambition est d’être sexy".

Ce sont des supers espionnes super copines qui enchaînent les vannes décalées et se taquinent avec bienveillance. Si on retrouvait déjà cet esprit léger dans la cuvée 2000, on ne peut qu’être heureux de le retrouver pleinement assumé dans ce nouvel opus !

Sans jamais tomber dans le ridicule, le film se finit avec panache mettant en avant l’empowerment, l’émancipation féminine à l’écran et au-delà

Sororité pour casser du nez

Une douce morale se dessine à la fin du film. Les Anges apparaissent. Elles sont là et la scène est forte. Sans elles, rien n’aurait été possible. Les Anges de 2019, celles des années 2000 et les premières en 1976, ne doivent pas leur succès à cette voix d’homme mystère que l’on entend sur un répondeur. Ce n’est pas un seul homme caché dans l’ombre qui tire les ficelles, qui récolte toute la réussite et les mérites.

Elizabeth Banks rends merveilleusement bien à César ce qui lui appartient dans un final émouvant de sororité entre les femmes. Sans jamais tomber dans le ridicule, le film se finit avec panache mettant en avant l’empowerment, l’émancipation féminine à l’écran et au-delà. Il rend justice à ces héroïnes qui nous font rêver depuis des années en les gratifiant de reconnaissance et d’émancipation.

La réappropriation est si forte que l’on en ressort le cœur léger, joyeux. Les femmes sont nombreuses, elles sont puissantes. Les femmes peuvent tout faire.

Que ce soit dans un film ou dans la vie.

Sophie Mincke, philosophe, spécialisée en questions éthiques, politiques et sociétales

