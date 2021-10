Le Matrimoine wallon mis à l’honneur à la Cité Miroir de Liège

“Pourriez-vous me citer deux rues qui portent le nom d’une femme” commente Thomas Franck, chargé de projet et responsable de l’exposition. “C’est la question que je pose aux visiteurs, dès leur arrivée. Bien souvent, ils ne peuvent pas me répondre”. Une entrée en matière directe et concrète, pour questionner la place donnée à la femme dans l’espace public, transformer le regard et interroger le processus d’invisibilisation.

D’autres thématiques, plus contemporaines cette fois, sont abordées dans l’exposition. “Par rapport à la Citadelle de Namur, mise en lumière par l’architecte-urbaniste Isabelle Corten, ce qui nous a intéressés, c’est d’expliquer en quoi il est important d’organiser l’espace public pour qu’il soit safe,” explique Franck Thomas. Pour la plupart des femmes, sortir seule le soir nécessite toute une série de précautions et une mise en place de stratégies pour éviter ce qu’elles considèrent comme dangereux.

Les femmes et les hommes ont une façon différente d’appréhender l’espace public. “Le sentiment d’insécurité des femmes devrait systématiquement faire l’objet d’attentions particulières de la part des architectes urbanistes. Cette manière d’envisager les aménagements ne coûte pas plus cher et augmente le bien-être de tous et toutes, pas seulement des femmes jeunes et en bonne santé mais aussi des personnes âgées des deux sexes et des personnes à mobilité réduite.” écrit à ce propos Nicole Van Enis, du collectif Liégeois Barricade dans son étude La place des femmes dans l’espace public.