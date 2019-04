Le labrador, "la" femme, me too et les médias

Le 8 mars 2004, en réunion de rédaction, je proposais un sujet sur les droits des femmes .

" Ca n'a plus de sens une journée des femmes, l'égalité est achevée, vous n'avez plus rien à obtenir, si on fait une journée des femmes, on peut aussi faire une journée du labrador.... "

Et moi qui n'était absolument pas du même avis, je n'ai rien su répondre.

Ce qui prouve 3 choses : on peut subir régulièrement des injustices et pourtant ne pas trouver les mots pour les traduire en combat social, politique et médiatique; le travail effectué par les associations féministes, qui mettent en mot l'inégalité, n'est pas connue des premières intéressées; et même le plus féministe des hommes (allié) pouvait penser, sérieusement, qu'il n'y avait plus aucun problème d'égalité homme femme en 2004.

Cette idée qu'il n'y avait " plus rien à gagner " et que "tout était fait " a empêché les féministes d'avoir accès aux médias au 21ème siècle.

La vague Me too a changé la donne .

C'était en octobre 2017. Alyssa Milano relançait un hastag précédemment créé.

En 2 jours, 200 000 dénonciations sur twitter… et cela partout dans le monde. Alors que Twitter n'est pas le plus usité des réseaux sociaux, alors que l'internet n'est pas accessible à tous, alors que la peur est présente. Cette universalité a marqué.

Il est devenu plus difficile pour les médias mainstream de dire ou de penser que les inégalités de genre n'étaient pas un problème. de société. à traiter.

8 Mars 2018

J'étudie le traitement médiatiques du 8 mars au travers de 15 jt.

Bon point : le thème est dans les journaux télévisés (exit, le labrador) mais la façon d'en parler en a fait pleurer plus d'une. Ainsi une chaîne privée demandait au gens ce qu'ils pensaient de "femme au volant, mort au tournant "....Franchement, est-ce que cette rédaction oserait demander le 21 mars (journée pour l'élimination de la discrimination raciale) si c'est vrai que "les noirs ont le rythme dans la peau " ?

Et puis surtout, il y avait cette manifestation pour l'égalité femmes-hommes en Espagne d'une ampleur inédite.... qui n'obtenait dans les JT européens qu'une vingtaine de secondes... Alors que des manifestations trois fois moins importante comme la fameuse " Je suis Charlie " à Paris en 2015 (oui, vous avez bien lu : trois fois moins importante) trustaient les chaînes généralistes pendant plusieurs heures...

8 mars 2019

Ca y est ! Les JT parlent de la " journée internationale des droits des femmes ", les biais sexistes ont reculé mais les journalistes commettent encore des erreurs notamment parce que l'histoire des femmes et des combats féministes ne sont pas connus. Rien que sur le traitement médiatique de cette journée de 2019, il y a tout une thèse à faire...Je ne vous propose que quelques minutes de chronique à voir sur auvio.be.

Vous y verrez notre invité m'expliquer que les hommes aussi ont leur problème et qu'il faut aussi en parler et que ce qui doit être atteint c'est l'égalité et pas plus. Avec des médias qui consacrent 80% de leurs temps d'antenne aux hommes et 20 % seulement aux femmes (voir cette étude de l'association des journalistes professionnels) je ne pense pas qu'on atteindra l'égalité (pour rappel 50% aux hommes, 50% aux femmes) en parlant plus des hommes.... Mais qu'est ce que j'en sais ? Je ne suis qu'une femme.

Christine Ruol

Les chroniques "Médias Comparés" font partie de l'émission Médialog diffusée sur les trois chaînes télé de la rtbf et bien sûr sur auvio.be.

