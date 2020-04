Le confinement peut impacter les règles

Depuis le début de la pandémie et avec le confinement, certaines femmes expliquent connaitre des modifications de leur cycle menstruel. La réalisatrice française Ovidie a d’ailleurs publié un sondage à ce sujet sur Twitter. Résultat : si 60% des participantes disent que leurs règles ne sont pas modifiées, 24% disent que leurs règles sont décalées et 16% expliquent ne plus être réglées du tout, ce qu'on appelle l'aménorrhée.

"Mes règles sont assez régulières, je ne dirais pas réglée comme du papier à musique mais à 2 ou 3 jours près. Je les avais eues vers le 16 mars au début du confinement, donc je les attendais de nouveau pour mi-avril. Eh bien elles sont arrivées une semaine en avance, le 6 avril. J'ai senti des symptômes du syndrome prémenstruel quelques jours avant et je m'étais demandée pourquoi ! Et quand j'en ai parlé sur Twitter j'ai compris que j'étais loin d'être la seule", soutient Elli.

“Mes règles ont été bizarres, c’est comme si je les avais eues deux fois, avec juste un jour d’intervalle. Par contre, elles ne sont pas plus douloureuses, pas plus abondantes”, affirme Djazia, qui a dû insister pour voir une gynécologue. “A l’hôpital de Namur, on m’a dit que la gynécologue ne faisait que les suivis de grossesse et les cas urgents ou suspects. J’ai dit que j’avais des saignements pas normaux, j’ai pu avoir un rendez-vous avec des recommandations : venir seule, pas malade etc”, développe-t-elle.

“Mes règles sont bien là mais à l’avance, comme si je les postposais d’habitude à cause du boulot. Auparavant, elles arrivaient le week-end. Elles sont aussi moins douloureuses et moins abondantes”, témoigne Yasmina aux Grenades. “Moi, j’ai un léger retard qui ne m'a pas inquiétée car la contraception masculine utilisée est fiable mais cela atteste d’un corps perturbée par cette vie chaotique”, explique Sarah.

“Actuellement, encore plus que d’habitude, il y a des femmes qui appellent pour des retards de règles, des règles irrégulières. C’est fréquent et presque normal dans le contexte où on a tous beaucoup plus de stress que d’habitude. Pour que les règles soient régulières, il faut que certaines hormones soient libérées en certaines quantités à un certain moment. Avec le stress, cela va modifier et perturber la libération de ces hormones et cela a plusieurs conséquences. Cela va bloquer l’ovulation et soit retarder les règles, soit faire des saignements irréguliers, c’est-à-dire des saignements en dehors de la période théorique des règles”, explique une gynécologue interviewée par Brut.

“Le syndrome prémenstruel est bien intense”

Pour Marie, c’est le syndrome prémenstruel (SPM) qui a empiré. Le syndrome prémenstruel survient quelques jours avant le début des règles et s’achève au début de celles-ci. Selon un articles des Grenades-RTBF, il se caractérise par une combinaison de symptômes physiques (douleurs, problèmes cutanés, gonflements des seins, fatigue, migraines…) et neuropsychiques (troubles comportementaux, cognitifs, de l’humeur…). Il est dû à un déséquilibre entre les œstrogènes et la progestérone. Entre 80 et 90% des femmes en âge de procréer présenteraient un SPM. “En ce moment, je suis en plein dedans, et j’ai extrêmement mal, bien plus mal que d’habitude. Je me demande si c’est parce que je stresse que je ressens plus fort ces effets”, indique Marie.

“Le syndrome prémenstruel est bien intense avec cette vie de confinée avec mon compagnon et mes enfants, affirme Sarah. Pour moi, le SPM, c'est des émotions en dent de scie et quand on doit gérer une vie professionnelle et familiale simultanément sans savoir de quoi notre quotidien sera fait dans quelques semaines, forcément les émotions sont encore plus intenses. J'essaie d'aller courir pour éliminer tout ce stress !”

Le tabou des règles

Elle continue : “A la maison, mon SPM est accepté par tout le monde mais professionnellement, je dois vraiment prendre sur moi pour contenir mes émotions. Il m'arrive (lors de réunion en petit groupe de collègue) de le dire clairement,” veuillez excuser mon stress mais je vais être réglée”. La réaction des gens, c'est de la gêne. Les règles, c'est encore tabou”.

Le tabou des règles est effectivement encore bien présent dans notre société. "Pourquoi baissons-nous la voix pour demander une serviette "hygiénique"? Pourquoi le sang menstruel est-il bleu dans les publicités? Ou bien pourquoi utilisons-nous des expressions telles que "les Russes ont débarqué ", "être indisposée", ou encore "avoir ses ours" pour parler de nos règles? Ces exemples illustrent le malaise individuel et sociétal à l’égard des menstruations. Celles-ci ne doivent pas être montrées, détectées, discutées. Dire "j’ai mes choses" est une formule vague qui rend les règles informes... abstraites", écrivent les Femmes Prévoyantes Socialistes dans une analyse en 2018.

Alors que le syndrome prémenstruel et les règles sont plus douloureuses, la question de la gestion de la douleur devient plus prégnante. L’ibuprofène est en effet souvent utilisé contre les douleurs menstruelles. Il n’est pourtant pas conseillé de prendre des anti-inflammatoires en présence de symptômes qui font penser au coronavirus.

"Symptômes post-traumatiques"

Un communiqué des collectifs CRER et Getting the voice out met l'accent sur la situation dans les centres fermés. Là aussi les règles sont impactées. "Face à la pandémie, la situation dans les centres fermés se dégrade de jour en jour. Depuis le début du lockdown, de nombreux·ses détenu·e·s font quotidiennement remonter les innombrables manquements aux mesures de sécurité dans les centres fermés. Face à l'enfermement et aux violences accrues, de plus en plus de détenu·e·s sont fragilisé·e·s et développent des symptômes post-traumatiques et psychosomatiques: aménorrhées ou règles abondantes pour de nombreuses femmes enfermées au centre fermé de Holsbeek [...]"

Tous les changements hormonaux

“Certaines personnes mettent en place des stratégies dans leur quotidien face aux changements hormonaux. Par exemple, si certaines d’entre elles sont plus irritables, elles peuvent tendre à s’isoler pendant cette période, certaines se sentent donc mieux, d’autres au contraire vont chercher à voir des gens pour se rebooster le moral ou exprimer leur créativité. Cela n’est plus possible avec nos liens sociaux qui se détricotent”, analyse Manoë Jacquet de l’asbl Femmes et Santé.

“Mais il ne faut pas expliquer nos comportements par ces variations hormonales au moment des règles, sinon on tombe dans le fameux cliché, “tu es chiante quand tu as tes règles”. Ces variations s’ancrent dans la vie des personnes et vont révéler ce qui était problématique, par exemple elles vont amplifier un sentiment de solitude ou un malaise qui était déjà là. Je pense qu’en ce moment, le confinement peut avoir un impact sur toutes les périodes où il y a des changements hormonaux, c’est-à-dire les règles mais aussi l’adolescence ou la ménopause. Il doit y avoir des spécificités au niveau de ces vécus, soit par le fait d’être confinée, soit par le fait de devoir travailler avec des cadences et un stress important”, précise-t-elle.

Des questions inaudibles

Un article en espagnol a ainsi visibilisé le quotidien des soignantes au temps du coronavirus qui ont dû combiner protections menstruelles et combinaisons de protection plus difficiles à enlever, le tout en travaillant beaucoup, avec moins de période de repos et de temps pour se changer. Pouvoir changer régulièrement de protection menstruelle est nécessaire pour éviter le syndrome de choc toxique. “Il y a aussi parfois de la fatigue lors des changements hormonaux. Dans l’organisation du travail, on sait que ces questions sont encore invisibles, inaudibles. Pourtant, elles ont un impact sur le travail des personnes concernées”, souligne Manoë Jacquet.

Preuve que ces questions ne sont toujours pas entendues : en France, des femmes ont été verbalisées pour être sorties pour aller chercher des protections menstruelles ou des tests de grossesse. Des sorties jugées “non essentielles” par les forces de l’ordre.

Une question taboue, une de plus, qui se révèle lors de cette sanitaire.