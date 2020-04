Le confinement n'arrête pas le harcèlement de rue

Sur les réseaux sociaux, les femmes témoignent de ce qu’elles vivent lors de leurs rares sorties essentielles. Et sans surprise, elles continuent à subir des sifflements, des regards insistants et des insultes pour avoir circulé dans l’espace public. Dans les rues vidées de leurs occupant.e.s, les femmes disent aussi ressentir un plus grand sentiment d’insécurité. "J'ai eu comme un sentiment d'effroi en me disant que si quelqu'un m'agressait ici, je n'aurais personne pour m'aider. Cette pensée est revenue plusieurs fois quand je me promenais seule. Du coup, quand je sors, c'est à Sainte-Catherine devant les bassins où c'est bien à découvert et où il y a encore un peu de passage", nous raconte une Bruxelloise.

Petite pensée pour le tweet de @SophieSine , lu hier, après avoir appris qu'une proche s'était faite harcelée par un voisin (proposition de relation sexuelle après 30 sec. de "conversation" imposée) et avant de me faire 'catcalllée' moi-même, en chemin vers la pharmacie.

Je sors en reportage. Un mec sur son balcon me siffle. « Mlle tu me fais bander viens te confiner avec moi! » Dix mn plus tard, un scooter me klaxonne au feu rouge. « Ce boule! T’es trop bonne! ». Donc le confinement ne permet pas une pause dans le harcèlement de rue ? ????‍

Il fait chaud. Je sors courir mais donc en short. Aux 3 mecs qui m’ont klaxonnée et au c**** qui m’a scannée de haut en bas et siffléé... même en confinement vous restez aussi décevant. Le monde d’après dont on parle tant ça peut inclure le respect aux femmes ? Please.

D’après Bruzz, la police ne voit pas le nombre de signalements et de plaintes augmenter à ce sujet. Les faits de harcèlement de rue arrivent rarement jusqu’aux commissariats. Une jeune femme, fatiguée de ce harcèlement, a témoigné pour le journal néerlandophone Het Laatste Nieuws. Elle précise : “Certains m’envoient des bisous, d'autres m'appellent. Cette semaine, j'ai été pourchassée par deux hommes qui m'ont offert 50 euros pour une fellation. Cela allait vraiment trop loin. Ils ont vraiment insisté, se sont rapprochés de plus en plus et m'ont traité de “pute”. J’ai paniqué et je suis retournée dans ma chambre.”

Plus de neuf femmes sur dix ont déjà été confrontées à des comportements sexistes dans l’espace public

L’autrice néerlandophone Lize Spit a elle aussi tweeté sur le harcèlement de rue : “Depuis le confinement, le harcèlement de rue à Bruxelles s’est considérablement aggravé. Partout, des hommes qui nous ennuient, des machos excités. Après une promenade, vous ne voulez pas simplement vous laver les mains, vous souhaitez pouvoir rincer tout votre corps, de la tête aux pieds, de tous ces regards sales et tous ces murmures.”

Punissable par la loi

Selon l’asbl JUMP, plus de neuf femmes sur dix ont déjà été confrontées à des comportements sexistes dans l’espace public. Le harcèlement de rue est constitué d’un ensemble de gestes graves et punissables par la loi. La loi contre le sexisme de 2014 punit d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et/ou d’une amende de 50 à 1.000 euros l’auteur.e de tout geste ou comportement qui a pour but d’exprimer un mépris à une personne en raison de son sexe.

Cette culture du viol devient plus visible plus le confinement avance

Culture du viol

Les femmes qui s’expriment sur ces sujets subissent également un autre harcèlement sur internet. Des internautes n’hésitent pas à leur faire comprendre que le harcèlement de rue est de leur faute, qu’elles n’ont pas à se plaindre et que c’est parce qu’elles “sont jolies” (sic). Il s’agit d’exemples de la culture de viol qui consiste à faire peser la responsabilité de son agression sur la victime.

Cette culture du viol devient plus visible plus le confinement avance : certains hommes postent en effet des messages sur les réseaux sociaux dans lesquels ils expliquent qu’ils pourraient violer des femmes à la fin du confinement.