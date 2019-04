Le combat des Soudanaises n'est pas encore terminé

Les femmes, en tête des cortèges lors de la révolte, risquent d’en être les grandes oubliées. Ce jeudi 11 avril, le président soudanais Omar el-Béchir a été destitué par l’armée qui a mis en place un Conseil militaire de transition. Plusieurs pays, dont les Etats-Unis et l'Union européenne ont exhorté les militaires soudanais à intégrer des civils dans cette transition car c’est d’abord la victoire de tout un peuple, descendu dans la rue depuis décembre dernier. Ce qui était au départ une révolte économique contre l’augmentation du prix du pain est devenu face à la répression du mouvement une révolte contre le président qui occupe cette fonction depuis le coup d’état militaire de 1989, soit 30 ans. Alors que la Constitution le lui interdisait, Omar el-Béchir avait émis le souhait de se représenter à l’élection présidentielle en 2020. Celui qui fait l’objet de deux mandats d'arrêt lancés par le procureur de la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide au Darfour en 2009 a instauré un régime autoritaire, tout particulièrement pour les femmes. Il n’est pas donc étonnant que ce soit elles qui aient été les fers de lance de la contestation, et notamment Alaa Salah dont la photo a fait le tour du monde. Erigée sur une voiture, celle-ci harangue la foule au son du cri de ralliement "Thawra !" ("Révolution !").

"On va vous violer"

"La place des femmes dans cette révolte, et les précédentes, est particulièrement intéressante parce qu’au Soudan, la participation à la vie publique est particulièrement difficile pour elles", observe Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d'Amnesty International. Le Soudan est l’un des rares pays au monde à ne pas avoir signé la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations-unies en 1979. En manifestant aux côtés des hommes, elles prennent des risques comme en attestent les témoignages de harcèlement et de menaces récoltés par le Journal du Dimanche en janvier dernier: "Dans la rue, les agents du renseignement ont commencé à menacer les filles en nous disant 'on va vous violer’". Une autre Soudanaise y témoignait des punitions infligées aux manifestantes détenues, notamment le fait de se faire raser les cheveux de force: "C'est une nouvelle manière de nous humilier. Dans les deux précédentes révolutions, les femmes soudanaises ont toujours été à l'avant du cortège".

Les femmes, grandes oubliées des révoltes

Fatima Ahmed Ibrahim était de celles-là. Elle prend part à la révolution de 1964 contre Ibrahim Abboud (au pouvoir depuis 1958) et deviendra un an plus tard la première femme élue au Parlement soudanais, dans le monde arabe et en Afrique. Elle sera arrêtée et emprisonnée à plusieurs reprises. Des actes de courage qui ne sont pas sans rappeler le rôle joué par les Candaces, du nom des quatre reines qui montent sur le trône au Soudan entre le milieu du 2ème et du 1er siècle avant notre ère, dont Amanirenas qui s’opposera aux Romains et les repoussera hors du pays.

"Les femmes participent aussi à cette révolte parce qu’elles espèrent une réforme de la société d’un point de vue juridique et social, pour avoir plus de droits en tant que citoyennes. Malheureusement, et cela s’est déjà vu dans le passé, les femmes prennent une grande part à la révolte et puis en sont les grades oubliées, elles retournent dans les mêmes situations qu’elles avaient connues", s’inquiète Philippe Hensmans. A l’image de ses aînées, Alaa Salah ne lâche rien. "Il n'y aura pas de changement si le régime de Béchir trompe les Soudanais avec un coup d'Etat militaire" a-t-elle twitté après la mise en place du Conseil militaire.