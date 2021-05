Le combat de Yael Mellul contre l'emprise

Avocate à l’origine de la reconnaissance du délit de "violence conjugale à caractère psychologique" qu’elle a théorisé et fait inscrire dans la loi l'année passée en France, Yael Mellul se livre dans un ouvrage fort et émouvant, "Mon combat contre l’emprise et le suicide forcé".

Ce combat, c’est celui d’une femme de loi qui, se voyant confier le dossier d’une femme harcelée psychologiquement par son mari depuis des années et désirant fuir cette emprise, réalise qu’il n’y a rien dans le code pénal sur le harcèlement moral dans le couple et décide de combler ce vide juridique. Mais c’est aussi le combat d’une femme, d’une épouse qui sombre, petit à petit, sous la coupe de son conjoint. Elle nous raconte en effet comment, alors qu’elle est invitée sur tous les plateaux télés pour parler féminicide, emprise et violence conjugale, elle est elle-même prise dans les mailles d’un filet dont elle ne peut s’extraire.

Un paradoxe inouï, j’ai conscience de tomber dans un gouffre mais je ne peux m’empêcher de l’accepter. Je suis pétrifiée

La force de ce récit réside dans ces deux histoires parallèles mais intimement mêlées entre vie publique et vie privée, entre l’avocate qui se bat becs et ongles pour les femmes qu’elle défend et la femme victime dont le naufrage semble inexorable. L’autrice emmène ses lecteurs et lectrices dans les salles d’audience et autres cabinets ministériels, mais aussi dans son intimité au plus proche de la descente aux enfers d’une femme confrontée à un compagnon manipulateur et violent.

C’est tout le paradoxe que vit Yael Mellul tout au long du parcours de ce projet de loi qu’elle parviendra à faire adopter en France. "Moi, la spécialiste des violences conjugales, la combattante, l’avocate pugnace, je me sens devenir une victime. Rien ne peut me différencier de toutes ces femmes que je défends depuis des années, je leur ressemble trait pour trait. Je croyais être la mieux placée pour ne pas tomber dans ce piège, mais malgré tous les signaux d’alerte, l’emprise de Patrick a été la plus forte. Il a gagné. Pour moi, c’est déjà trop tard".

