Le collectif féministe F(s) pose sa candidature collective au Théâtre National

Le Théâtre National recherche une nouvelle personne pour prendre sa direction générale et artistique. Parmi les candidat.es connu.es, le Collectif F(s) : mouvement féminin, féministe, singulier et pluriel. Le Collectif est né en mai 2018 du ras-le-bol de la non représentativité féminine, de l’invisibilisation des femmes dans la culture et les différents secteurs artistiques.

La goutte qui a fait déborder le vase ? La nomination d’un homme à la direction du théâtre des Tanneurs, alors que tout le monde s’attendait à voir une directrice à sa tête. "Le mouvement est né d’une nécessité", nous disent-elles. Près de trois ans plus tard, le mouvement se compose aujourd’hui de plus de 2000 femmes, tous milieux confondus, et agit là où il peut, dès qu’il peut. Ces femmes dénoncent les inégalités , tout en émettant de nouvelles propositions innovatrices et créatives.

En janvier, elles prenaient la parole à la Chambre sur le statut d’artiste et se sont également mobilisées en occupant le Théâtre National. Dernièrement, nous apprenions leur demande de candidature pour diriger ce même théâtre.

Rééquilibrer la culture

"Nous souhaitons un Théâtre National réellement populaire, pour tous ET pour toutes". Voici une des demandes et propositions formulées dans le dossier de candidature de F(s). Elles envisagent la direction du Théâtre National comme un phare, une signalisation au centre de la ville de Bruxelles-Capitale où l’on peut repérer les zones dangereuses de notre société.

Elles souhaitent faire entendre l’urgence de leurs revendications en rendant ce lieu emblématique comme un espace de respect, de partage et de sororité afin de rééquilibrer le milieu culturel. Le rééquilibrer contre la blanchitude, la grossophobie, le jeunisme, le validisme, l’exclusion sociale, l’hétéronomie, les notions de normes, quels qu’elles soient, de nos scènes. Elles prônent un nouveau mode de fonctionnement féministe, décolonial, intersectionnel et pluriel. "Nous ne sommes pas contre les hommes, nous sommes contre un système patriarcal", nous précisent-elles.

Une question de Matrimoine

Le dossier de candidature, épais de 21 pages, détaille les promesses que le Collectif compte prendre. Parmi celles-ci ? Revoir le matrimoine. Elles se sont demandées quand les Femmes avaient-elles été retirées de l’Histoire, pourquoi avaient-elles été oubliées de la société ? Elles comptent donc ajouter de nouveaux récits d’autrices inconnues ou peu connues, pourtant tellement talentueuses. Elles précisent que le théâtre de Corneille ou de Molière n’aurait pu exister sans leurs comédiennes. Il s’agit donc de redonner place à la Femme dans le théâtre et la culture en y présentant de nouvelles œuvres.

"Nous serons écologiques à chaque endroit avec l'humain et le non humain". C’est donc également sous un prisme écoféministe qu’elles comptent s’y prendre en veillant à l’écologie et au recyclage de tout ce qui entoure le milieu du spectacle, parfois très polluant.

Pour ne donner qu’un bref aperçu des propositions plus concrètes, elles envisagent trois axes possibles d’investigations et de partage : faire découvrir le matrimoine - on l'a dit -, mais aussi organiser des live stream et utiliser le studio radio afin d’inviter et faire découvrir des artistes.