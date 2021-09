Mais qu’en est-il alors de l’expression "je vous déclare mari et femme" ? Ou encore "être prêt à tuer père et mère" pour obtenir un poste ? Ou encore "vous avez des frères et sœurs ?" Essayez d’inverser en mettant le féminin avant le masculin, vous entendrez que ça sonne "bizarrement".

Si l’on vous demande quels sont, d’après la Bible, les premiers humains, il y a beaucoup de chances que vous répondiez "Adam et Eve" ; il y a bien moins de chances que l’inverse, "Eve et Adam", vous vienne à l’esprit. Oui mais, direz-vous, toujours selon la Bible, Eve a été créée à partir de la côte d’Adam, qui est donc venu en premier. Soit.

"Eve et Adam n’existent pas", tel est l’intitulé de l’un des chapitres du livre, stimulant, Le cerveau pense-t-il au masculin ? Cerveau, langage et représentations sexistes de Pascal Gygax, Sandrine Zufferey et Ute Gabriel. On y trouve une présentation de différentes techniques d’une langue inclusive, avec leurs avantages et leurs inconvénients, mais aussi, et surtout, une argumentation en faveur de cette langue, que les autrices et l’auteur préfèrent d’ailleurs appeler "langue non exclusive".

Tout comme la "démasculinisation" est préférée au terme de "féminisation", qui efface le fait que bien des termes (autrice, professeuse…) et techniques présentées comme "nouvelles" ont existé par le passé (comme l’accord de proximité). Sans oublier les personnes non binaires.

Mieux encore : cette argumentation repose sur des études scientifiques et des expériences montrant comment notre cerveau réagit à un langage qui privilégie le masculin. C’est sans doute la partie la plus intéressante de l’ouvrage. On constate par exemple que "la forme grammaticale masculine – lorsqu’elle se réfère à des êtres animés – active de manière automatique et très rapide les connexions neuronales associées aux hommes".

Loin d’être "neutre", le langage amène à voir le monde d’un œil masculin. A son tour, la pensée ne reste pas abstraite, mais est à la base de comportements très concrets

Le "masculin générique", qui comprendrait aussi les femmes est donc une illusion, même si on met une majuscule à "Homme".

Loin d’être "neutre", le langage amène à voir le monde d’un œil masculin. A son tour, la pensée ne reste pas abstraite, mais est à la base de comportements très concrets, comme le choix des études et des métiers ou des attitudes plus ou moins sexistes dans la vie quotidienne. Par exemple, à force de placer le masculin systématiquement avant le féminin, la langue induit une supériorité dans la pensée, qui se traduit en une hiérarchie très réelle dans la société.

Des expériences saisissantes montrent comment les commentaires peuvent différer au sujet d’un bébé qui pleure, selon qu’on le présente aux adultes comme un garçon ou une fille. De même, plus surprenant encore, le jugement sur les qualités d’un tour de magie, selon que les mains qu’on aperçoit sont attribuées à "Nathalie" ou à "Nicolas" : le même tour du second est jugé plus positivement que celui de la première, "le magicien" étant décodé au masculin pour notre cerveau bourré de stéréotypes. Dans une autre expérience, un même article est jugé moins bon s’il est signé par une femme que par un homme. Et cela quel que soit le genre des participant·es.

On peut bien sûr discuter pour savoir si c’est la langue qui crée la hiérarchie ou la hiérarchie sociale qui déforme la langue. C’est l’éternel paradoxe de l’œuf et de la poule… ou de la poule et l’œuf, pour une fois ?