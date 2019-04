La reprise de "Balance ton quoi" par les Molem Sisters, adoubée par Angèle

Dans cette version du titre Balance ton quoi d'Angèle, qui parle du harcèlement vécu par les femmes voilées, Sara-Lou du collectif Molem Sisters souhaite dénoncer les situations quotidiennes discriminantes auxquelles ces femmes doivent faire face.

Personne n'est épargné dans cette reprise corrosive qui épingle le polémiste Eric Zemmour dès son accroche. Discrimination à l'embauche, manque de considération, politiques oppressives, ... Autant de thèmes abordés avec humour dans la cover des trois sœurs de Molenbeek qui dénoncent l'invisibilisation des femmes voilées dans les médias. "Vous connaissez une présentatrice télé voilée ? Même en radio il n'y en a pas, alors qu'on de voit même pas le foulard !" rigole la youtubeuse.

Je ne comprends pas les médias qui débattent sur des questions liées à l'Islam et au foulard et qui n'ont aucune fille voilée au bord de la table.



La chanson a quoi qu'il arrive déjà trouvé son public puisque la vidéo a été vue plus de 250.000 fois sur Twitter, ainsi que sur Facebook. Les messages de soutien affluent "Je suis très fière d'avoir porté ce message avec humour, d'avoir mis en image nos frustrations et que les femmes se réapproprient le message et le transmettent."

Tu peux être féministe, être musulmane et porter le foulard. C'est complètement compatible

La youtubeuse Sara-Lou, qui n'avait pas eu de contact avec Angèle avant de publier la vidéo, nous a même confié avoir reçu un message vocal de la chanteuse la félicitant pour la qualité de son clip et de ses paroles.