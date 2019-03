La lettre d'Axelle: "Chères grévistes du 8 mars…"

Chères militantes, ce 8 mars 2019, j’ai décidé de me joindre à vous pour la première fois,



Chères militantes,



Aujourd’hui, vous prendrez Bruxelles d’assaut pour y faire résonner les revendications féministes dans les oreilles du pays, et j’espère du monde entier. Aujourd’hui, vous inonderez les rues de chants militants que je ne connaîtrai probablement pas, de slogans que je n’oserai peut-être pas répéter et d’un pas que je peinerai peut-être à emboîter. Et pourtant, aujourd’hui, le vendredi 8 mars 2019, j’ai décidé de me joindre à vous et de manifester pour les droits des femmes.

Si pour la majorité d’entre vous, cette occupation massive et temporaire de l’espace public est une énième barrette verticale au compteur de vos revendications faites de chair et d’os, pour moi par contre, ce sera la première fois. Il me paraît impossible de vous dire pourquoi j’ai attendu si longtemps, impossible de vous expliquer pourquoi je ne rejoins ces rangs que maintenant. Ce n’est pas comme si ma colère féministe était nouvelle, après tout. Mes camarades de réseaux sociaux pourront témoigner du nombre de fois où mes après-midi ont été consacrées à dénoncer – et ensuite à (me) débattre dans les commentaires – les agissements réguliers, et jugés sexistes, que je subis dans l’espace public ; d’autres pourront vous dire que j’ai créé, il y a 4 ans de cela, un refuge virtuel en non-mixité, où elles se sentent – encore aujourd’hui et toujours demain, j’espère – libres de s’exprimer, de s’écouter et de se confier ; d’autres encore pourront raconter que je n’ai pas peur de dégainer le capslock ou l’humour, ultimes recours aux gueulantes cinglantes en bonne et due forme.

Des années donc, que ma lutte féministe se passe majoritairement en ligne, en tapant frénétiquement sur un clavier ou sur un écran tactile. Pas étonnant, me direz-vous, pour une jeune femme que la trentaine vient seulement d’effleurer et dont les opinions ainsi que les aspirations libertaires se sont forgées à force d’échanges et d’explorations numériques sur ce qui était seulement les prémisses du web social que l’on connaît, et redoute, aujourd’hui. Encore moins étonnant pour une jeune femme qui n’avait jamais entendu parler de féminisme au cœur de son propre foyer, pourtant métaphore ironique d’un matriarcat familial non-identifié. Pas étonnant, finalement, que cette même jeune femme ait trouvé ses premières armes au cœur du mouvement cyber-féministe.

Pourtant, le sentiment d’appartenance n’arrive pas et mon militantisme se complaît, malgré lui, malgré moi, dans une sorte de solitude inavouée

Bon nombre de cyber-activistes vous vanteront la rapidité d’expansion dont leur militantisme numérique peut faire preuve. Effectivement, quelques clics bien placés permettent de propager revendications et pétitions à la vitesse de l’éclair. Et il y a quelque chose d’extrêmement grisant dans ce genre de soulèvements virtuels pendant lesquels des milliers de personnes à travers le monde communiquent autour d’un même hyperlien. Je vois clairement, le nombre de partages, de clics et de commentaires que génère chacun de ceux-ci, et je sais, que chacune de ces actions isolées mène directement à une inconnue qui, de près ou de loin, partage une même vision que moi. Pourtant, le sentiment d’appartenance n’arrive pas et mon militantisme se complaît, malgré lui, malgré moi, dans une sorte de solitude inavouée. Peut-être parce que chacune de ces actions se fait, justement, la plupart du temps, dans une certaine solitarité ?

Jamais je ne dénigrerai cette forme de militantisme, ni ces nouveaux espaces qui permettent aux communautés marginalisées de se retrouver, de s’organiser puis de revendiquer. J’ai compris et dénoué, dans ces lieux virtuels, bon nombre d’impasses et d’oppressions systémiques vécues dans ce qu’on appelle, la vie réelle. Et aujourd’hui, j’ai besoin de les relier.

J’ai besoin que mon féminisme, parfois un brin égocentrique, se fonde dans une masse violette, fédératrice et visionnaire

J’ai besoin de vérifier si je peux incarner mes revendications dans l’espace public. J’ai besoin de découvrir si j’ai la force mentale et émotionnelle de lutter, à identité physique assumée, contre le système patriarcal et les oppressions qui lui sont connectées. J’ai besoin d’appartenir plus que symboliquement aux fiers 76% de jeunes femmes* se déclarant féministes en avril dernier. J’ai besoin de savoir que je peux m’accrocher au bras rassurant d’une camarade en particulier. J’ai besoin qu’elle comprenne que mon bras à moi pourra aussi lui servir de repère dans l’adversité. J’ai besoin de porter, en leur présence, les messages d’autres femmes ; même s’ils ne me concernent pas ils n’en sont pas moins expériences valides à amplifier. J’ai besoin de représenter les droits légitimes dont je veux que chacune d’entre nous puisse jouir en toute liberté. J’ai besoin de dire, à celles qui ne peuvent pas faire le choix du militantisme physique, que je peux les représenter, dans leurs termes sans jamais m’approprier leurs luttes. J’ai besoin que mon féminisme, parfois un brin égocentrique, se fonde dans une masse violette, fédératrice et visionnaire. J’ai besoin de ressentir dans mes muscles le nombre de fois où j’ai marché pour pouvoir conscientiser le nombre de fois où on ne nous a pas écoutées. J’ai besoin d’être là pour moi, mais avant tout pour les autres. Aujourd’hui, j’ai besoin d’import(un)er sans pour autant être individuellement, nominativement identifiée.

* « Les femmes de 25 à 34 ans se déclarent également de plus en plus féministes : alors qu’elles étaient 53% en 2014, et 62% en 2016, elles sont aujourd’hui 76% à se définir comme telles » selon une étude menée par Harris Interactive

https://harris-interactive.fr/opinion_polls/qui-se-dit-feministe-aujourdhui-vraiment/#rapport

Axelle Minne travaille à l’intersection de l’alimentation, du design et des médias. C’est à travers une démarche créative et hédoniste qu’elle cherche à ouvrir ses yeux et ceux des autres sur les systèmes d’oppression qui les enserrent.