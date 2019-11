La gifle et ses différentes facettes: politique, fictive ou romantique?

Une chronique de Laurence Rosier, linguiste

Baffe, gifle, torgnole, taloche, soufflet, claque, beigne, mandale…, le vocabulaire pour désigner ce geste du revers de la main est riche ! Dire qu'une personne "a une tête à claques" signifie qu'elle a un physique et un visage plus particulièrement qui est agaçant et qui donnerait envie de (et justification pour ?) la gifler.

En cette période de lutte contre les violences faites aux femmes, retour sur la gifle : elle a une histoire, notamment à travers des exemples réels mais aussi par ses représentations fictives dans la littérature, la bande dessinée, la publicité et le cinéma. Cette histoire est-elle genrée ? Petit itinéraire d’un continuum de violence, entre fiction et réalité.

La gifle "politique"

On connait pour la gifle des emplois dit métaphoriques. Au rugby, "ouvrir la boîte à gifles" désigne une technique de jeu ou d’antijeu comme une sorte d’avertissement-signal à l’adversaire des limites à ne pas dépasser. On se prend une claque ou une gifle lorsqu’on n’a pas gagné un match… ou les élections et/ou que le score obtenu est vraiment déplorable. On rejoint là une autre expression où il est aussi question de visage : "perdre la face" parce que le visage est le lieu symbolique du sens "je peux ainsi perdre la face par le rire qui me vient en pleine figure d’un extérieur qui me gifle".

Mais, parfois, les hommes et femmes politiques giflent ou sont giflé.es "en vrai". François Bayrou, candidat en campagne à l’élection présidentielle en 2002, mit une claque à un jeune des cités en lui disant "Tu ne me fais pas les poches !". Manuels Valls a reçu une claque à Lamballe en Bretagne en janvier 2017, claque qui fut qualifiée de "pichenette".

Mais l’une des plus belles claques politiques et réelles fut celle que Beate Klarsfeld donna en plein congrès de la CDU à l’ancien responsable de la propagande radiophonique d’Hitler, Kurt Kissinger, en novembre 1968. La gifle de la jeunesse aux nazis, "la gifle d’une fille à son père"…

La gifle "fictive, humoristique et symbolique"

Dans le film La gifle sorti en 1974, Lino Ventura, au cours d’une dispute, gifle sa fille jouée par Isabelle Adjani. Pour la petite histoire, la gifle donnée fut réelle, par accident, et assomma presque l'actrice. Ventura s’excusa, il avait été lutteur et catcheur dans les années 1950. La gifle est alors considérée comme une pratique commune d’éducation qui "calme" et sonne "le retour à la raison".

C’est ainsi un ressort comique utilisé dans un grand nombre de fictions. Par exemple, les films de Bud Spencer ("qui frappe dur mais toujours avec le sourire") et Terence Hill dans les années septante et quatre-vingts. On a toutes et tous en mémoire Obélix faisant virevolter la tête des soldats romains dans une logique narcissique ("je suis le plus fort") avec force onomatopées : Baf! Splaf! Paf! Spaf! Bing! Bonk! . Des scientifiques ont compté le nombre de traumatismes crâniens dans les BD de la série Astérix : 704, dont jamais aucun n’entraîne la mort.

Un cas particulier dans le film Diabolo menthe de Diane Kurys sorti en 1977, la mère de l’héroïne la gifle lorsque la jeune fille annonce qu’elle a ses règles. Certain.es ont fait le lien avec la colée reçue par le futur chevalier, la dernière reçue sans la rendre. 2007: une publicité pour Vittel avec Adriana Karembeu commence par une gifle, celle qu’elle donne à son mari devenu un Apollon séducteur grâce à l’eau minérale.

Les exemples foisonnent et je vous renvoie notamment à Glove actually : An ode to cinema greatest slaps pour sept minutes de scènes anthologiques de claques à travers l’histoire du cinéma.

La gifle " prélude au romantisme " ?

Dans ces modes fictifs, on se gifle donc entre parents et enfants, entre ami.es et ennemi.es, entre hommes, entre femmes, entre hommes et femmes et ce dernier cas de figure semble se genrer dans les représentations entre la gifle au goujat et la gifle à l’hystérique. Cette répartition serait même une sorte de trame inaugurale des relations hommes/femmes présentées dans toutes sortes de fiction.

Dans les romans sentimentaux, par exemple, on trouve de nombreux extraits comme : "Il doit y avoir une explication logique, monsieur - Je l’espère vivement, mademoiselle" concéda-t-il avec un sourire narquois. Une envie dévorante de le gifler la démangeait. Calme, raffinée, toujours polie, elle dut serrer les poings pour la réfréner (10 romans inédits, Harlequin, Passions 2015). L’héroïne se retient de gifler celui qui se conduit comme un goujat et qui évidemment va la séduire. Mais parfois, elle ne se retient pas comme Scarlett O’Hara qui gifle Rhett Butler avant que ne débute leur histoire d'amour et comme Harry qui reçoit une claque de Sally avant de se rendre compte qu'il ne peut pas vivre sans elle dans la comédie Quand Harry rencontre Sally de Rob Reiner.

Quant à la gifle à l’ "hystérique", elle s’ancre dans un discours médical pour "soigner" les femmes entre autres traitements violents. Et, devenue courante au cinéma, tellement courante qu’elle fut parodiée dans Y a-t-il un pilote dans l’avion (1980) quand une passagère qui fait une crise de panique est giflée par l’ensemble du personnel de bord et des autres passagers.

La gifle n’est qu’un début

Repartons, encore une fois, de la fiction avant de revenir à la réalité glaçante : si le même avec Batman giflant Robin "marche" si bien, c’est parce qu’il s’appuie sur la dimension potentiellement comique de la violence physique, comme un signe de libération impertinente. Cependant, vu que c’est le héros dominant qui frappe pour rappeler à l’ordre son "apprenti-héros", cette gifle-là relève d’une violence de classe et d’âge. Parmi les détournements de cette case, on a pu voir Batman corrigeant son acolyte, au double sens du mot, pour des fautes de français. Le geste renvoie à l’imaginaire d’une pédagogie de la règle, des châtiments corporels, de la fessée et de l’humiliation.

Il n’est dès lors pas étonnant que, dans certaines écoles, on parle d’un apprentissage "par claque" faits de "violences symboliques, de brimades verbales et morales répétées qui ne sont pas sans forger un certain ‘ethos’, fait de virilité et d’endurance".

Le débat avait été porté sur la scène publique en France lors des discussions sur la volonté de modifier le code pénal sur les châtiments corporels, comme la gifle et la fessée "à visée éducative".

Dans les témoignages de femmes battues, l’engrenage de violences débute souvent par "la première gifle" ("A 3 mois de grossesse, il m’a giflée pour la première fois, Amélie 33 ans") , de maris qui reconnaissent seulement ensuite devant la police ou les tribunaux "une petite gifle", "on va pas faire d’histoire pour une gifle". La gifle inaugurale entame non pas un processus amoureux mais le début de la descente aux enfers. Pour qui sonne le glas dans trop de cas…

Dans le domaine juridique (je parle de façon générale et non liée à des juridictions nationales) où la gifle peut être considérée comme une blessure légère opposée à des coups impliquant des lésions corporelles ou des souffrances physiques et mentales, elle est aussi appréhendée comme un traitement humiliant, sans respect pour la dignité humaine et suscitant des sentiments de peur, d’angoisse, d’infériorité et donc être punissable. L’ancien procureur de Douai Luc Frémiot le martelait en 2014 : "il faut intervenir dès la première gifle"….

" On ne va pas faire d’histoire avec une gifle "… en fait dans la fiction comme dans la réalité, on en fait, et à raison, une histoire pour ne pas qu’elle se termine mal….

Laurence Rosier est licenciée et docteure en philosophie et lettres. Elle est professeure de linguistique, d’analyse du discours et de didactique du français à l’Université Libre de Bruxelles

Les Grenades-RTBF est un projet soutenu par Ater-Egales (Fédération Wallonie-Bruxelles) qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.