La crise du coronavirus, entre visibilisation et invisibilisation des femmes

Les grenades - Est-ce que le covid a eu la peau de metoo ? - 18/07/2020 Cet été, les grenades que vous connaissez peut-être déjà sous forme de chronique sur la première, vont prendre leur quartier d’été tous les samedis matin de 9h à 10h. Elles ont été en première ligne à la maison pour s'occuper des enfants et de la gestion du quotidien, dans les métiers de service et de soin. Avec le confinement, les termes de "travail domestique" ou "travail ménager" revenus au-devant de la scène. Mais le foyer, pour les femmes, c’est aussi la promiscuité, l’isolement, tensions et huis clos familial.... et avec lui une recrudescences des violences domestiques. Metoo semble être passé au second plan, face à la crise sanitaire. Assiste-t-on à un recul des droits des femmes. Est-ce que le covid a aussi eu la peau de metoo ? Présentation: Safia Kessas Réalisation : Mathieu Neuprez Assistante: Lise Lamouche Journaliste: Camille Wernaers