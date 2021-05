La Commune de Paris a 150 ans : qui sont les communardes ?

Elle aura de nombreuses retombées internationales, notamment en Belgique, en 1886, où le jour de sa commémoration entraînera de nombreuses émeutes à Liège et en Province de Hainaut. Aujourd’hui, la Commune a 150 ans et est exposée au Musée du Grand Curtius à Liège jusqu’au 25 juillet 2021.

Le 18 mars 1871 éclatait une révolte à Paris qui durera 72 jours. 72 jours d’insurrection et de révolution qui finira le 28 mai 1871 lors de la semaine sanglante. C’est la Commune de Paris. Elle sera élue au suffrage universel (masculin) et posera les bases d’une nouvelle forme d’État, basée sur l’intervention du peuple.

Remise en contexte

Le 19ème siècle est marqué par de nombreux régimes autoritaires en France. En 1870, la guerre franco-prussienne est déclarée. La ville de Paris est assiégée, laissant la population affamée, précaire et désemparée. Dans la foulée, le deuxième Empire s’effondre et la troisième République naît. La tension monte chez les citoyens, mécontents que le président Adolphe Thiers capitule devant l’ennemi. C’est le 18 mars 1871 que la Commune prend forme, alors que le président et l’Assemblée parlementaire s’étaient réfugiés à Versailles et envoyaient des troupes récupérer des canons payés par les Parisiens. Le 26 mars, la Commune sera officiellement votée. Le mouvement citoyen et populaire contre la bourgeoisie versaillaise organisera un pouvoir autonome et légiférera activement deux jours plus tard.

Ils revendiquaient de nombreuses choses. "Leurs principales idées émancipatrices était l’obligation de l’instruction, la séparation Église-État, l’organisation du travail et de la production par des associations ouvrières, la suppression du travail de nuit, la lutte contre le chômage, l’abolition de la peine de mort, un amorçage d’une égalité hommes-femmes", explique Edith Schurgers, historienne de l’art et animatrice des Musées de la Ville de Liège. Étant donné la courte durée du mouvement, toutes les intentions ne purent être réalisées.

Les femmes, tout aussi impliquées dans le mouvement

Loin d’être une révolution "d’hommes contre hommes", les femmes de la Commune ont largement contribué à son fonctionnement. Lors du second Empire, Paris s’est fort développé économiquement, et notamment dans les industries de luxe où les femmes travaillaient comme blanchisseuses ou repasseuses. Elles étaient sous-payées. Lors de la conférence du mois de mai "Communardes enjeux nationaux et internationaux", organisé chaque premier mardi du mois par la Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes (CLEF), Michelle Perrot – historienne, pionnière reconnue de l’histoire des ouvriers, des femmes et du genre - était invitée à nous donner son expertise sur les femmes au sein de la Commune. Elle nous explique ainsi que 70% des femmes étaient liées au monde de la couture. "Ce sont elles les âmes de la Commune".

Si Louise Michel est le premier nom qui nous vient à l’esprit quand on pense aux communardes – institutrice, figure emblématique de l’insurrection – elles sont pourtant nombreuses à s’être engagées. On pense ainsi à Élisabeth Dmitrieff, fondatrice de l’Union des Femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, André Léo, journaliste et romancière, la cantinière Marguerite Lachaise, Victoire Tinayre qui a eu un rôle dans la laïcisation de l’enseignement, Nathalie Lemel ouvrière relieuse créant une coopérative alimentaire pour les ouvriers de son quartier ou encore Paule Mink qui tentera d’ouvrir une école professionnelle.

Michelle Perrot explique qu’elles se manifesteront durant cette période par trois moyens : la parole, les armes et l’action.

La figure révolutionnaire de Louise Michel