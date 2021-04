La chanteuse Hoshi insultée : "2 pas en avant, 3 pas en arrière"

Plus

Ensuite, celui de l’attachée de presse parisienne Anne-Laure Bouzy qui a dénoncé un artiste avec lequel elle a travaillé et qui a été odieux dans ses propos et son comportement envers elle.

L'artiste Hoshi insultée : "2 pas en avant, 3 pas en arrière" - © Tous droits réservés

On a envie de finir sur une double note positive que sont les 2 vidéos suivantes. La première montre le croisement de voix de 3 femmes géorgiennes, le Trio Mandili, et leur chanson 'Kakhuri', bijou de sincérité qui vous prend directement aux tripes et la seconde signée par l’incroyable artiste irano-néerlandaise Sevdaliza pour le titre 'Darkest Hour'. ►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici

David Salomonowicz est journaliste, créateur de la page En Musique Simone et attaché de presse de projets musicaux.