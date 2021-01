L’inceste, une violence fréquente et genrée

“On a mis 30 ans à avoir cette loi. Même si elle est contestée, je trouve cela positif qu’un grand nombre de parlementaires en aient compris le sens”, analyse Lily Bruyère. L’imprescriptibilité importe beaucoup à Alexandra Coenraets, qui n’a pas pu porter plainte à temps contre ceux qu’elle appelle “ses géniteurs” à cause de l’amnésie traumatique. “J’ai porté plainte en 2012, je savais que les faits étaient prescrits. Quand j’ai reçu la lettre officielle, cela m’a tout de même fait comme un coup de poignard dans le ventre. Je n’avais pas prévu que cela me ferait un tel effet”, témoigne-t-elle.

Ce sont des adultes qui traitent des enfants comme des objets sexuels et pas comme des sujets. Il n’y a pas d’inceste sans emprise, sans manipulation et sans violences psychologiques

A 10 ans, en 1994, Miriam Ben Jattou a porté plainte pour la première fois. “Rien ne s’est passé”, se souvient-elle. A l’âge adulte, elle porte plainte en 2009, puis complète sa plainte en 2018. “L’année passée, j’ai reçu un courrier du procureur du roi qui m’informe que les faits sont vieux et que l’affaire sera classée sans suite. J’ai porté plainte en 1994. C’est d’autant plus grave que les auteurs sont souvent multirécidivistes et qu’il y a d’autres victimes. Il faut écouter celles qui parlent pour potentiellement protéger les autres. Avec les autres cas que je suis en tant que juriste, j’en viens à douter de la justice. Vous vous rendez compte, alors que je suis la fondatrice d’une association qui s’appelle " Femmes de droit" ?”

“Pour l’instant, dans la prise en charge pénale d’une agression sexuelle ou d’un attentat à la pudeur, ce qui est considéré comme la base, c’est l’agression par un inconnu sur un parking, la nuit. Or, la plupart des agressions sexuelles ne se passent comme ça, cela se produit à l’intérieur des foyers, dans les familles. On ne sort pas d’un inceste pour courir chez le médecin récolter les preuves et les fluides, noter les lésions, etc. Résultat : les agressions sexuelles, que l’on soit adulte ou enfant d’ailleurs, sont les crimes les plus impunis du Code pénal”.

Actuellement dans la loi belge, seul le code civil interdit l’inceste, dans le cadre d’un mariage entre un père et sa fille ou un frère et une sœur par exemple. Le Code pénal, lui, parle de viol ou d’attentat à la pudeur avec la circonstance aggravante qu’il est commis par un ascendant et une personne qui a autorité sur la victime. Il n’y est donc pas clairement fait référence à l’inceste.

Lorsque les deux femmes en parlent autour d’elles, d’autres victimes se confient. Elles découvrent alors l’ampleur du phénomène. En France, l’association Face à l’inceste dénombre 6,7 millions de victimes. Il n’existe pas de chiffres officiels concernant les actes incestueux en Belgique. “Mais c’est très fréquent. On estime que deux à quatre élèves par classe sont concerné.es”, soutient Miriam Ben Jattou. En Belgique, pour l’année 2019, l’asbl SOS Inceste Belgique a compté 1.255 appels téléphoniques, 453 entretiens et 61 nouveaux dossiers ouverts.

L’autrice Alexandra Coenraets a également été victime d’inceste. Elle est sortie de l’amnésie traumatique en 2005. L’amnésie traumatique est un mécanisme, bien étudié , de défense du cerveau qui refoule les souvenirs pour se protéger et qui explique pourquoi, dans certains cas, les victimes ne peuvent en parler qu’à l’âge adulte. Avant cela, elles ne se souviennent pas des faits. “Un mois avant mon anniversaire de 30 ans, j’ai commencé à voir des flashs. A me rappeler. Je n’ai pas de mots pour décrire ce moment. Cela a tout emporté. Tout de suite, j’en ai parlé autour de moi. Je devais le faire”.

L’association Femmes de Droit accompagne des femmes sur des sujets juridiques. Une grande partie de celles qui consultent pour connaitre leurs droits, sont concernées par les violences sexuelles et l’inceste. C’est le cas de Miriam Ben Jattou elle-même. “Je suis une victime d’inceste et une survivante. Je tiens à utiliser le mot “victime” car non, on ne victimise pas. On est victime, ce n’est pas de notre faute. Me reconnaitre victime, c’est déjà faire un pas dans le soin, dans la réparation”.

“Un déni tenace”

L’inceste, une violence fréquente et genrée - © Tous droits réservés

Alexandra Coenraets a décidé d’utiliser l’écriture et a publié un livre à ce sujet, intitulé “Naissance”, qui mélange autobiographie et fiction. “Et là, les difficultés ont continué parce que j’ai eu du mal à trouver un éditeur et puis encore du mal à ce que les librairies le mettent en avant. Même si les victimes parlent, l’inceste est encore entouré d’un déni tenace, on n’a pas envie de nous entendre. Et je peux le comprendre je pense, car cela touche un aspect essentiel pour les êtres humains : la famille. On voudrait croire que la famille est un lieu protégé, que les agressions viennent de l’extérieur. Cela renvoie chacun de nous à sa propre relation avec ses parents.”

“Mes géniteurs sont morts et je m’en suis réjouie. Cela choquait des gens. Comme si je devais malgré tout les aimer pour toujours. On n’est pas obligé d’aimer ses parents s’ils sont maltraitants. Ce qui est aussi complexe, c’est qu’il y a eu de l’amour. Un enfant aime ses parents. Si j’ai autant de colère, c’est parce qu’ils ont trahi mon amour et ma confiance. Dans l’inceste, on est trahi par les personnes qu’on aimait le plus”, explique-t-elle.

Cela touche un aspect essentiel pour les êtres humains : la famille

C'est l'une des conséquences du déni qui entoure encore l’inceste : les associations de terrain spécialisées ne reçoivent pas assez de subsides pour pouvoir faire correctement leur travail. L’asbl Briser le silence, basée à Mons, pourrait d'ailleurs devoir fermer ses portes. " Et ce, alors que 10 nouveaux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles ont été annoncés. C’est très bien mais cela ne correspond pas toujours aux attentes des victimes d’inceste qui peuvent avoir besoin de plus petites structures ", souligne Lily Bruyère. Celles-là mêmes qui risquent de disparaître.

Conséquences

“Les séquelles de l'inceste rassemblent à celles de la torture, observe Miriam Ben Jattou. Les victimes d’inceste qui ne sont pas prises en charge perdent des années d’espérance de vie. Elles risquent plus de se suicider, de développer des cancers ou des maladies auto-immunes. Une bonne prise en charge annule ces conséquences mais les thérapies qui accompagnent les victimes ne sont pas remboursées ou pratiquement pas”.

Pour toutes les intervenantes interrogées, il est évident qu’il s’agit d’un problème de santé public. “Il y a les conséquences psychiques bien sûr mais aussi des conséquences physiques qui sont plus taboues. Je pense notamment aux problèmes urinaires, des cystites à répétition par exemple, à cause des lésions qui ont abimé les muqueuses”, souligne Lily Bruyère. “Les personnes ne vivent pas, elles survivent. Il y a des conduites à risque, de l’addiction, parfois une entrée dans la prostitution. Tout dépend de l’âge, et si les agressions ont lieu durant l’enfance ou l’adolescence, et les séquelles varient aussi en fonction de l’âge. On a tendance à croire que cela va se voir sur les résultats à l’école mais certains enfants vont se suradapter et réussir brillamment à l’école”.

L’experte cite également les troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie), les troubles du sommeil (cauchemar, terreur nocturne), l’hyper-vigilance, les angoisses et la dépression. Une victime risque également plus de se retrouver dans des relations amicales, professionnelles ou conjugales abusives. Certains soins médicaux deviennent compliqués : la dentisterie ou les soins gynécologiques. “Mais l’indicateur qui doit vraiment alerter, c’est quand un enfant initie un contact sexuel avec un adulte. Il est tout à fait possible qu’il ait été agressé et qu’il est dans un traumatisme de répétition”, précise Lily Bruyère.

L’ inceste, “expression de la société patriarcale ”

L’acte incestueux est un acte de domination qui comporte un aspect genré. D’après SOS Inceste, on retrouve une proportion de 80 % de femmes et 20 % d’hommes parmi les victimes. “Avant l’âge de 6 ans, la proportion entre fille et garçon dans les victimes est très semblable. Après 6 ans, on retrouve plus de filles”, explique Miriam Ben Jattou. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 96% des agressions incestueuses sont perpétrées par des hommes. Les violences patriarcales commencent donc dès l’enfance.