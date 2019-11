L'entraineur Salazar, accusé d'abus, reconnaît tout au plus un language dur

Tout qui s’intéresse un peu au sport de manière générale, et à l’athlétisme en particulier, aura cet été entendu parler d’Alberto Salazar, cet ancien marathonien à la tête du Projet d’Oregon de Nike. Ce programme d’entraînement destiné aux sportifs de haut niveau était entièrement financé par la marque à la virgule. Incontournable sur la scène internationale suite aux nombreux sacres de ses athlètes, l’homme a été suspendu quatre ans par l’agence antidopage américaine à la fin du mois de septembre . Plusieurs de ses ancien·ne·s athlètes ont déclaré avoir été poussé·e·s à prendre des produits dopants et autres médicaments afin d’améliorer leurs performances. Cela fait des années que les athlètes entraînés par Salazar dominent la course de fond et de demi-fond. Ils ont décroché trois médailles d’or aux derniers Championnats du Monde de Doha. Ces révélations sont malheureusement régulières dans le milieu du sport. Tom Simpson, affaire Festina, Lance Amstrong, dopage d’État en Russie, affaire Salazar donc, entre autres, résonnent à nos oreilles. Transgressant toutes les valeurs morales véhiculées par le sport, ces pratiques mettent en outre les corps des athlètes en grand danger.

À l’âge de 17 ans, la coureuse de demi-fond, Mary Cain, est une machine à battre les records. En 2013, après avoir été sacrée championne des États-Unis junior, elle est recrutée par la meilleure équipe de coureur.e.s de fond du monde. Le Projet Oregon, c’est la culture de la gagne à tout prix. Symbole du potentiel sans limite des filles dans le sport, Cain intègre le groupe de Salazar. Dans une vidéo rendue publique la semaine dernière, elle a révélé les pratiques sulfureuses de son entraîneur et l’emprise psychologique qu’il a pu exercer sur la jeune femme qu’elle était. Dès son arrivée dans le groupe, elle se voit contraindre à perdre du poids, toujours et encore davantage. Après des mois de frustrations et de régime, elle s’est retrouvée à devoir choisir entre son entraînement avec la meilleure équipe du monde ou voir son corps se détruire petit à petit, risquant ostéoporose, infertilité et autres dangers liés à la sous-alimentation. En aménorrhée durant trois ans, elle s’est durant cette période occasionnée cinq fractures. De potentielle médaillée olympique, elle est passée à potentielle suicidaire. "J’ai rejoint l’équipe de Nike parce que je voulais devenir la meilleure athlète du monde. Au lieu de cela, j’ai été émotionnellement et physiquement maltraitée par un système agencé par Salazar. Alberto essayait continuellement de me faire maigrir. Il avait arbitrairement fixé mon poids de forme et me pesait devant mes coéquipières. Si ce qu’il voyait sur la balance ne lui convenait pas, il m’humiliait publiquement. Il voulait me faire prendre des pilules contraceptives et des laxatifs pour me faire perdre du poids. Je me sentais si seule, j’avais si peur, je me sentais prise au piège. J’ai commencé à avoir des pensées suicidaires, à me taillader."

Elle était alors considérée comme trop grosse avec le plus gros derrière sur la ligne de départ

Le système développé par Salazar poussait les femmes et les filles à satisfaire à des normes sportives basées sur le développement des hommes et des garçons. Amy Yoder Begley, qui a couru le 10 000 mètres aux JO 2008, a tweeté qu'elle était alors considérée comme "trop grosse" et qu'elle "avait le plus gros derrière sur la ligne de départ". Salazar a reconnu avoir utilisé un tel langage, mais a insisté sur le fait que cela faisait partie intégrante de la vie d'un athlète d'élite. "Si un athlète a été blessé par un de mes commentaires, c'était de ma part tout à fait involontaire, et j'en suis désolé, a déclaré Salazar, dans un communiqué paru dans le journal the Oregonian, mardi dernier. Je conteste toutefois l'idée que n'importe quel athlète ait subi des abus ou une discrimination sexuelle lors de sa participation au projet Oregon". "Peut-être que cela doit changer. En effet, j'ai toujours traité les hommes et les femmes de la même manière à cet égard. Traiter mes athlètes féminines différemment ne serait pas dans leur intérêt personnel", a-t-il conclu.

Or, c'est justement là où le bât blesse. Si l’on tente de faire entrer une fille dans une courbe de développement masculine, son corps risque de se détruire. C’est ce qui est arrivé à Mary Cain. Si on ne parle pas des dégâts de ces systèmes, c’est parce que ses victimes disparaissent "simplement" de la circulation et qu’elles quittent le domaine du sport. Il est plus simple de se concentrer sur les toutes nouvelles stars et d’oublier celles qui ont disparu. Les athlètes prometteuses sont choyées mais ne sont pas protégées. Et, si elles échouent à atteindre les objectifs qui leurs sont fixés, elles sont abandonnées. Alors que ces révélations de femmes abusées psychologiquement et physiquement sont fréquentes dans des milieux tels que ceux du mannequinat, des arts de la scène ou encore du cinéma, la dénonciation de cette emprise masculine sur les corps des femmes dans le sport de haut niveau est assez inédite. Pour sa part, Cain déclare avoir décidé de parler suite à la suspension de son ancien entraîneur, prenant alors conscience que c’était l’ensemble de son système d’entrainement qui était gangrené. Suite à ses déclarations, plusieurs anciennes athlètes de Salazar ont révélé avoir subi des traitements semblables, relatant leur parcours de fille ayant essayé de se frayer un chemin dans ce système jusqu’à ce que leurs corps ne craquent. Aujourd’hui, Mary Cain lance un appel. Elle souhaite l’arrivée de plus de femmes au pouvoir dans le monde du sport afin permettre de contrecarrer ces systèmes imaginés par et pour les hommes.

July Robert est autrice et traductrice

