Journée internationale du jazz : ces femmes qui font swinger l’Histoire

L'année 2021 marque le 10e anniversaire de la Journée internationale du jazz de l’UNESCO. Depuis son adoption, chaque 30 avril, des personnes du monde entier célèbrent le jazz comme "outil universel de promotion de la paix, du dialogue, de la diversité et du respect de la dignité humaine". Et pourtant, si le jazz a joué un rôle fondamental dans la lutte contre les discriminations raciales et sociales, tout comme le milieu de la musique en général, il a stigmatisé les femmes.

Le jazz : un bastion d’hommes ?

Bien qu’on nous apprend souvent à considérer l’histoire du jazz sous le prisme masculin, (taper dans un célèbre moteur de recherche recherches "artistes jazz" est assez éloquent), dès son commencement au début du 20e siècle, les femmes ont joué un rôle important, y compris sur scène. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en plein cœur de l'ère du swing, des groupes exclusivement féminins ont émergé comblant ainsi le vide laissé par les hommes partis en guerre.

Un des plus marquants de l’époque : l'International Sweethearts of Rhythm. Dans un article du New-York Times, Hannah Grantham musicologue au National Museum of Africain American History and Culture explique : "Ces femmes du jazz ont été des pionnières, et d'énormes promotrices de la diffusion du jazz et de sa mondialisation".

Aux femmes le chant, aux hommes les instruments

Cependant, outre ces quelques groupes de badass 100% féminins, le jazz a historiquement relégué les femmes à des rôles très spécifiques, quand elles n’étaient pas totalement oubliées. Ainsi, les orchestres de jazz toléraient qu’elles soient chanteuses ou pianistes. En effet, quand on y regarde de plus près, les grands noms féminins qui ont marqué l’Histoire du jazz (Nina Simone, Mary Lou Williams, Sarah Vaughan, Lil Hardin Armstrong, Alice Coltrane , Etta James, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Peggy Lee, etc) sont connues pour leurs voix talentueuses ou excellent dans des instruments qu’on considérait "faits pour les femmes" (le piano, par exemple). Et c’est un fait : au début du siècle, les femmes se tenaient rarement sur un pupitre de l’orchestre jazz et on ne tolérait pas qu’elle s’emparent d’un saxophone, d’une contrebasse ou - pire encore - d’une batterie !

Des ouvrages scientifiques dont celui de Marie Buscatto (sociologue à la Sorbonne) montrent que cette tendance historique s’est perpétrée jusqu’à aujourd’hui. Ainsi, en 2018 en France, l’experte pointe que 65% des chanteuses de jazz sont des femmes et qu’elles constituent moins de 4 % des instrumentistes. Et lorsqu’elles sortent des stéréotypes de genre, elles restent marginalisée dans des instruments dits "féminins" (comme le violon ou le piano) et sont très peu voire inexistantes dans des instruments dits "masculins" (batterie, trompette, guitare électrique).

Un avis que partage Yasmina Kachouche. Selon l’enseignante et musicienne de jazz, les femmes du milieu subissent à la fois une ségrégation verticale et horizontale : "Traditionnellement les femmes sont spécialisées dans certaines activités musicales comme le chant et exclues des autres activités musicales", explique-t-elle. Beaucoup de chanteuses connues donc, et très peu d’instrumentistes femmes.

Alors, en cette journée internationale du Jazz, les Grenades vous propose un Big band (orchestre de jazz) 100% féminin. Une liste (non-exhaustive) de femmes qui se sont imposées et qui continuent de faire swinger nos oreilles.

Chanteuse : Sibongile Khumalo (1957-2021)

Cette journée est l’occasion de rendre hommage à l’une des grandes voix décédée en janvier 2021 : Sibongile Khumalo.

Qui est-elle ? C’est dans l’opéra, la musique traditionnelle africaine et surtout le jazz que la chanteuse sud-africaine se démarque. Elle se fait connaître en 1994, lors des célébrations nationales de l’élection de Nelson Mandela à la présidence de la république sud-africaine.

En quoi a-t-elle marqué l’histoire du jazz ? Comparée à des voix comme celles d’Ella Fitzgerald ou de Betty Carter, Sibongile Khumalo remporte 4 South African Music Awards. En 2021, elle s’éteint laissant derrière elle une oeuvre musicale majestueuse ainsi qu’un symbole politique fort.