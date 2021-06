Journée internationale de lutte contre la drépanocytose : "Retourner au Congo pour moi, c’est la mort"

Entre temps, la jeune femme entame des études de droit, elle poursuit : "C’était très dur à cause de la maladie, mais mon père m’a toujours encouragée. Grâce à nos efforts communs, j’ai pu être engagée au bureau du premier ministre au Congo. Ce job a été un tremplin pour que je puisse demander une prise en charge médicale adéquate et j’ai eu la chance de revenir sur le sol belge en septembre 2009 pour me faire soigner".

Le 19 juin se déroule la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Il s’agit de la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Pourtant, elle reste encore largement méconnue du grand public. Les Grenades ont été à la rencontre de Mimi, atteinte par la maladie et présidente du collectif drépanocytose asbl. Sans papiers depuis 11 ans en Belgique, aujourd’hui elle est menacée d’expulsion vers le Congo. Elle craint pour sa santé.

La maladie se caractérise par une anémie souvent chronique, d'importantes crises douloureuses vaso-occlusives et par une sensibilité accrue aux infections bactériennes. Mimi décrit ces crises : "Ce sont des crises d’une douleur intense, comme si on vous tordait les os, comme si un marteau piqueur passait sur votre corps. L’oxygène ne circule plus convenablement dans le sang et du coup la maladie atteint tous les organes. Les symptômes les plus graves sont des AVC. J’en ai fait trois depuis 2018".

Plus précisément, l’OMS la décrit comme une mutation génétique à l’origine d’une anomalie de l’hémoglobine des globules rouges, essentielle à la fonction respiratoire. Les globules rouges sont déformés et prennent alors la forme de faucilles, au lieu d'être biconcaves. Ses manifestations peuvent varier d'une personne à une autre.

La présidente de l'association y voit un problème de méconnaissance lié au racisme : "On a racialisé ou ségrégationné la maladie. Par exemple, quand je fais une demande de subvention auprès du Ministère de la Santé, on me renvoie au Ministère des Outre-Mers. On appelle ça comment ?​ (…) Pourtant je le dis depuis très longtemps cette maladie ne touche pas que les Noirs."

Selon elle, cette différence de chiffres n’est que le symbole du manque d'intérêt porté à cette maladie : "Il faut savoir que la drépanocytose n’intéresse pas grand monde. Ni les médias, ni les pouvoirs publics. Depuis 2009, elle est pourtant reconnue par l'OMS et l'ONU comme quatrième priorité de santé publique (après le cancer, le sida et le paludisme ndlr).".

Néanmoins, comme le souligne, Jenny Hippocrate, présidente de l’association française APIPD (Association Pour l’Information et la Prévention de la Drépanocytose) , l’objectivation du nombre "réel" de malades fait débat. En cause : le manque d’informations sur la maladie, le manque de dépistage mais pas que… En effet, toujours dans l’article de TV5 Monde, elle explique que comme à l’échelle mondiale, la France n’échapperait pas à une différence entre nombre "officiel" et le nombre "réel" de malades.

Mimi précise : "C’est la forme la plus sévère de l’anémie. C’est une maladie génétique transmise par les deux parents porteurs. Généralement les porteurs n’en souffrent pas, c’est pourquoi le dépistage dès la naissance est super important. Lorsque les deux parents sont porteurs de la maladie, l’enfant a 50% de chance de l’avoir aussi et 25% de la développer".

Un avis que partage Mimi : "Les gens disent que c’est la maladie des noirs, mais elle touche toute la Méditerranée. On en retrouve aussi en Asie et ailleurs dans le monde. Par exemple, dans notre collectif nous avons une Péruvienne atteinte par la maladie. C’est juste qu’en Afrique, la population est plus importante et que les traitements sont souvent inabordables et/ou inadéquats et du coup les gens en meurent davantage. Elle poursuit : " Par contre, ce que je peux assurer de par mon expérience personnelle c’est qu’elle est vécue comme une honte au Congo, notamment parce qu’il s’agit d’une maladie sanguine".

Elle se rappelle qu’au Congo on nomme les drépanocytaires "les moribonds". "C’est d’autant plus dur quand on est une femme au Congo : on vous considère comme une moins que rien, vous n’êtes pas une bonne candidate au mariage et être mère n’en parlons pas. Pourtant, être malade et maman n’est pas incompatible, il faut juste des moyens sociaux et financiers. Je pensais qu’en Europe ce serait différent, mais j’ai aussi été confrontée à des préjugés à cause de ma maladie".

Selon les chiffres de l’OMS Congo en 2019, la majorité des enfants atteints de la forme la plus grave de la maladie meurent avant l'âge de 5 ans, généralement d'une infection ou d'une perte de sang grave. Selon les expert.es, plus de 25 % de la population congolaise, soit 1,4 million de personnes, présente un trait drépanocytaire.

"J’ai peur de mourir par manque de prise en charge médicale "

"Retourner au Congo, pour moi c’est la mort. J’ai peur de mourir par manque de prise en charge médicale. De ce côté-là, je suis reconnaissante envers la Belgique". Après 4 tentatives de demande de papiers refusées, Mimi est menacée d’expulsion du territoire belge. "Cela fait 11 ans que je vis ici, je ne comprends pas, je suis à bout. Mon diplôme en droit ne vaut rien ici car, quand je suis revenue en Belgique, il fallait toute une série de paperasse que je n’ai pas pu me faire parvenir à cause de la crise que connaissait le Congo", explique Mimi.

Il existe encore énormément de tabous et de préjugés autour de la maladie. Dans certains pays elle est vécue comme une honte

"Grâce à notre collectif, on m’a demandé de rejoindre la Fédération européenne de lutte contre la drépanocytose et à cause d’un bout de papier, je ne peux pas accepter. Je ne peux plus me projeter dans rien, même pas dans le combat que je mène pour la sensibilisation de la maladie. Avant j’avais des projets, notamment pour le Congo, notre collectif avait beaucoup de demandes de partenariats dans plusieurs pays africains. Ici, avec ce 4ième refus, je sens que je m’éteins à petit feu moralement et physiquement".

Être une femme sans papiers est un parcours du combattant. Elles sont davantage précarisées et sujettes à des violences, discriminations et procédures inégalitaires. Les Grenades avaient déjà abordé cette problématique. Dans une interview de Vews, Mimi raconte sa menace d’expulsion en mars dernier.