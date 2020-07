JeSuisUneFéministeExcessive, la réponse d'internet à Eric Dupond-Moretti

Les nominations du nouveau gouvernement français continuent de faire des vagues et en particulier celles du ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, critiqué pour des sorties sexistes et notamment ses remarques acerbes sur le mouvement MeToo, et du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, accusé de viol. Les militantes féministes françaises ont dénoncé un "remaniement de la honte".

MeToo, “Des follasses qui racontent des conneries”

Pour rappel, en janvier 2019, dans un entretien à GQ, Eric Dupond-Moretti avait affirmé : “Le mouvement #MeToo a permis de libérer la parole et c’est très bien. Mais il y a aussi des follasses qui racontent des conneries et engagent l’honneur d’un mec qui ne peut pas se défendre car il est déjà crucifié sur les réseaux sociaux.”

►►► A lire : Pourquoi le nouveau ministre de la Justice, l'avocat Eric Dupond-Moretti, suscite déjà la controverse

Désormais Garde des Sceaux et interviewé dans le 20 heures de France 2, Eric Dupond-Moretti a répondu aux critiques : "J'ai dit que #MeToo avait libéré la parole de la femme et que c'était un bien, j'ai dit aussi qu'il fallait absolument, et je l'ai écrit, permettre aux femmes les plus timorées de dire les choses. J'ai dit qu'il fallait condamner les salauds qui se tenaient mal avec les femmes”.

“Mais pour autant, j'ai ajouté que la justice ne se rendait pas sur les réseaux sociaux, que la toile ne pouvait pas être le réceptacle de ces plaintes, que la justice devait intervenir et j'ai dit aussi qu'il était arrivé que des hommes soient accusés à tort", a-t-il continué.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

Eric Dupond-Moretti s’est par ailleurs défini dans l’interview comme “féministe” et a déclaré, toujours à propos des critiques : “On est allé sortir deux ou trois phrases de leur contexte. Le féminisme, c’est une très grande cause, mais il est dévoyé quand il est excessif”.

Un hashtag ironique

En réaction, de nombreuses femmes ont tenu à utiliser le hashtag #JeSuisUneFéministeExcessive, se définissant ainsi de manière ironique.