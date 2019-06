"Je bouge pour le droit des femmes" : Quand les féministes se réapproprient l'espace public

C’est sur les hauteurs du parc de la Citadelle de Liège que se donnera le départ de la deuxième édition de la course "Je bouge pour le droit des femmes". Sur le coup de 10 heures, des centaines de joggeurs s’élanceront avec, en guise de dossard, une petite affiche parée de l'intitulé d'une inégalité contre laquelle ils souhaitent lutter. Si l’événement se veut sportif, il sera avant tout militant. "Le principe, c’est que les femmes prennent leur place dans l’espace public" confirme Laura Belferoum, du collectif "Et ta sœur", qui coorganise l’événement en collaboration avec Vie Féminine. La course est une excuse pour dénoncer les discriminations que vivent les femmes dans l’espace public, et plus largement mobiliser autour des questions des droits des femmes en se réappropriant l’espace public.