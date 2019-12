JaiÉtéViolée, nouveau mouvement sur les réseaux sociaux: témoignage

Une vidéo du youtubeur Demos Kratos intitulée "J'ai été violeur? (discussion avec des féministes)" a lancé un nouveau mouvement de témoignages sur les réseaux sociaux. Demos Kratos est un ancien étudiant de Sciences Po qui parle de sujets de société sur sa chaîne YouTube, laquelle compte quelques 88 000 abonnés et abonnées. En remarquant que le youtubeur était félicité pour son courage sous cette vidéo, depuis vendredi, de nombreuses internautes racontent leur viol sur les réseaux sociaux. Elles partagent leurs témoignages sous le hashtag #JaiÉtéViolée

Beaucoup d’entre elles soulignent le fait que les femmes ne sont pas félicitées pour leur courage et sont plutôt accusées de mentir quand elles témoignent de leurs agressions.

C’est le cas de A. qui a été victime d’une agression sexuelle cet été. Elle souhaite témoigner de ce que cela implique, réellement, de la réalité qui se cache derrière les discours et les chiffres sur les viols et les agressions sexuelles. C'est une marque qu'on porte à vie et qui pour elle, ne s'effacera jamais. Elle nous a transmis son témoignage, que nous publions tel quel:

" Tous les jours, grâce aux mouvements #MeToo et autres balance ton porc, nous parlons désormais de la cause des femmes et des injustices que nous, femmes, vivons tous les jours.

Nous en parlons en tant que sujet de société, nous en parlons sur le plan politique, nous appelons tous à plus de moyens pour la prévention et nous discutons des modalités de reconnaissance du féminicide. La seule réalité dont je n’entends personne parler c’est la réalité qui est derrière ces statistiques. Ce que cela implique réellement d’être l’une de ces victimes.

De nombreux hommes ont été sensibilisés et choqués des témoignages #MeToo de leurs amies, de leurs collègues, de la pression que représentait en fait le harcèlement sexuel notamment de rue. L’empathie est venue parce que l’on a raconté ce que l’on vivait. Mais personne ne raconte la réalité derrière le combat politique plus large.

Cet été, j’ai été victime d’une agression sexuelle. Mon avocate le qualifie de viol. Je n’arrive pas à intégrer ce mot. Mais chaque soir, des cauchemars plus violents les uns que les autres se succèdent. Toutes les nuits, mon inconscient se répare et intègre l’agression en me faisant vivre, endormie, les pires supplices. Parfois je suis dépecée, brûlée, violée, démembrée, toujours par des corps et des visages inconnus. Chaque nuit qui passe, je me réveille terrorisée, en nage, je dois regarder autour de moi dans ma chambre pour vérifier qu’elle est bien comme je l’ai laissée en m’endormant. Que mon homme, est paisible et endormi à côté de moi. Mon médecin a fait la seule chose qu’il pouvait dans l’instant, il m’a " dosée " pour la nuit : 2,5mg de lorazepam avant de dormir, et ½ en cours de nuit si je suis réveillée par ces cauchemars et incapable de me rendormir par moi-même. Au lendemain de mon agression, j’ai prétendu avoir la grippe pour ne pas revenir avant une semaine au bureau. J’y suis revenue une semaine plus tard, sans que personne ne se doute de quoi que ce soit. J’avais juste " l’air fatiguée ".

Evidemment, avec ces " doses " de benzodiazépines, quand vient le matin, je suis un zombie. J’arrive en retard au bureau, ou j’y arrive comme un zombie. À 9h, il est temps de mettre le masque. Je deviens une femme forte, responsable d’une équipe de 10 personnes à même pas 30 ans. J’enchaine les réunions d’équipe, les rencontres avec nos clients, les interviews. Personne ne doit rien voir. Parfois, un mot, un geste me fait tressaillir en journée, les larmes montent, ma manche fera le travail pour cacher ma douleur.

Il a pris plus que des libertés sur mon corps. Ca n’a pas duré dix minutes, ça dure constamment depuis des mois.

Cet exercice est épuisant, quand je rentre à la maison, la seule chose que je réclame, c’est dormir. Mes hobbies, ma famille, mes amis, tout est resté figé à la fin de l’été. Cet homme m’a volé plus que juste un soir d’agression. Il a pris plus que des libertés sur mon corps. Ca n’a pas duré dix minutes, ça dure constamment depuis des mois. Parce que je n’ai plus l’énergie. Je ne sais pas dormir, et donc ma vie s’arrête à mes obligations, sous lesquelles j’essaie de ne pas me noyer.

Cette nuit, j’ai fait des terreurs nocturnes. C’est tout ce que vous pouvez imaginer de pire : être réveillée, paralysée et se voir sous ses yeux encore et encore agressée sans savoir réagir. Le corps peut faire des choses surprenantes lorsqu’on fout en l’air ses fondations les plus profondes.

A 9h, mon téléphone a sonné, un message d’un employé qui, au bureau, qui avait fait une petite bourde. Je pleurais, assise dans mon divan, incapable de me mettre en route pour le boulot. Frigorifiée malgré une douche chaude et une maison chauffée. Un paquet de mouchoirs usé sur la table. J’ai été trop sèche en lui répondant qu’il avait fait une bourde. Il m’a répondu qu’il était désolé de sa bourde, mais qu’il aurait pu aussi la corriger si je lui avais dit gentiment. Il a raison. Ce qu’il ignore, c’est que je suis terrorisée, traumatisée, tremblante et que je fais tout ce que je peux pour que ça ne se sache pas. Que je vois une traumatologue deux fois par semaine en secret, où même dans mon agenda elle est sous un faux nom et que malgré cela, j’ai l’impression que ça ne va pas mieux. Ce qu’il ne sait pas, c’est que je suis accablée par le poids d’une honte étouffante. Parce qu’être agressée sexuellement, violée, dans notre société, c’est honteux. La seule chose que je sais, c’est que je ne veux pas que ça se sache. Parce que j’ai honte. Honte de ne pas être plus forte. Honte de ne pas gérer comme s’il ne s’était rien passé.

Honte parce que la police, les tribunaux, la société, vont poser la question de "que faisiez-vous en soirée à cette heure-là ? Comment étiez-vous habillée ? Pourquoi n’avez-vous pas crié ?"

Honte parce que la police, les tribunaux, la société, vont poser la question de "que faisiez-vous en soirée à cette heure-là ? Comment étiez-vous habillée ? Pourquoi n’avez-vous pas crié ?" parce que je connais les mécanismes de culpabilisation de la victime. J’en ai peur. Je vais profondément mal et j’ai mal répondu à cet employé qui ne le méritait pas, parce que ma vie n’est plus qu’un violent brouillard où le bien, le mal et les gens sont devenus flous et toute relation humaine est désormais laborieuse.

Voici la réalité derrière les chiffres et les débats politiques. La réalité derrière le féminisme.

Des femmes comme moi, détruites et perdues, qui essaient de rester debout face à un système qui ne les croit pas, ne les protège pas, et ne punit pas ceux qui les agressent et les violent, il y en a des dizaines de milliers rien qu’en Belgique.

Alors, ne serait-ce-que par empathie, soyez féministes. Parce que ce que je suis en train de traverser, statistiquement, une femme sur trois va le vivre à un moment dans sa vie. On ne peut pas aller vers l’égalité et la paix entre les genres si une femme sur trois est condamnée à vivre cet enfer ".

Des propos recueillis par Camille Wernaers

