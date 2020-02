" J’en veux plus à la police qu’à mon violeur "

"Mon agresseur m’a étranglée en pleine rue et j’ai perdu connaissance. Je me suis réveillée au sol et en sang. Les femmes qui ont appelé la police pour m’aider ont expliqué au téléphone que c’était une dispute conjugale, donc c’est comme ça que c’est resté dans le dossier, alors que je ne connais pas mon agresseur. J’ai été faire ma déposition immédiatement auprès de la police mais je questionne vraiment le fait qu’il faille témoigner alors que nous sommes en plein stress post-traumatique. Mon dépôt de plainte s’est fait dans une grande confusion, j’étais en état de choc, je n’ai presque rien dit. Surtout, il n’est pas écrit dans le PV que j’ai été violée. La policière ne m’a pas proposé de voir un médecin et m’a dit que j’avais été imprudente de rentrer si tard le soir. Elle m’a culpabilisée. J’ai recensé au moins 8 fautes graves dans la manière dont mon dossier a été traité", commence Alice. Sa plainte pour "violences conjugales" est classée sans suite dès le lendemain. Personne ne la prévient.

« Je suis privilégiée d’avoir pu porter plainte contre la police »

La policière qui l’a reçu pour prendre sa plainte ne lui a pas parlé non plus de l’aide aux victimes, ce qui est pourtant obligatoire. En 2016, soit un an après son agression, Alice reçoit un prospectus de l’aide aux victimes par la poste. "Ils ont tenté de réparer leur erreur. C’est seulement là que j’ai compris que j’avais le droit à demander de l’aide psychologique et de demander de l’argent pour m’aider dans mes démarches", indique Alice qui vient à ce moment-là de porter plainte au Comité P, "la police des polices", suite à la manière dont elle a été reçue par la policière après son viol. "Je voulais réparer mon injustice, très naïvement. Si seulement je savais à l’époque tout ce que j’allais traverser. Il faut être solide pour supporter tout ça. C’est un instrument de l’Etat qui est très mal fait. Chaque démarche prend des mois : on reçoit une réponse des mois plus tard à un simple mail pour prendre des nouvelles sur sa plainte. C’est très lent et ce n’est pas facile quand on est en stress post-traumatique. Je sais bien que je fais partie des privilégiées, je suis instruite, je n’ai pas de difficultés financières, c’est pour ça que j’ai pu porter plainte contre la police", se souvient-elle.

En juin 2016, elle apprend que sa plainte est sélectionnée et qu’elle va donc faire l’objet d’une enquête. "Toutes les plaintes au Comité P ne sont pas poursuivies, seules certaines sont choisies. On m’annonce que mon cas est exemplaire de tout ce qui peut mal se passer, qu’il y a un haut niveau d’anomalies par rapport à la moyenne. Je suis donc contente, je pense que quelque chose va se passer", raconte Alice. Deux personnes du Comité P prennent rendez-vous avec elle et se déplacent jusqu’à son domicile. "C’est l’appartement où je me suis réfugiée après mon agression, qui est dans la rue où les faits se sont passés. L’audition est enregistrée, une personne a retranscrit aussi ce que je disais. Ils me posent des questions très précises et je le vis mal parce que le Comité P est très important pour moi, j’estime que je n’ai pas le droit de me tromper. Ils me montrent des photos et je dois reconnaître Madame S., la policière", explique-t-elle. Alice se trompe et ne la reconnaît pas. Les deux enquêteurs lui demandent également de dessiner un schéma de la pièce où sa plainte a été prise. Elle doit par exemple dessiner l’endroit où étaient placées les fenêtres. A gauche ou à droite de la pièce ? Alice hésite. Elle explique qu’à l’époque, elle était toujours sous le choc de l’agression et ne dormait plus. "Néanmoins, j’étais confiante, j’avais l’impression qu’ils m’avaient écoutée", précise-t-elle.